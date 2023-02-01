Макрон похож на "натовского песика", когда говорит о возможной поставке самолетов на Украину. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
По его словам, совсем непонятно какую цель своими словами преследует Макарон. Ведь лидеры США и Германии уже не раз заявляли, что не будут поставлять на Украину боевые истребители.
"Может быть он хочет быть послушным песиком НАТО?" — подытожил вопросом Филиппо.
Известно, что по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте президент франции не исключил поставку самолетов Украине.
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