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  • Опубликована сегодня в 6:39
  • Изменена сегодня в 8:59

"Натовский песик": Лидер французской оппозиции возмутился словами Макрона о поставках истребителей на Украину

Макрон похож на "натовского песика", когда говорит о возможной поставке самолетов на Украину. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, совсем непонятно какую цель своими словами преследует Макарон. Ведь лидеры США и Германии уже не раз заявляли, что не будут поставлять на Украину боевые истребители.

"Может быть он хочет быть послушным песиком НАТО?" — подытожил вопросом Филиппо.

Известно, что по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте президент франции не исключил поставку самолетов Украине.

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