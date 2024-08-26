Четверо человек оказалить погребены под льдом в результате обрушения пещеры в Исландии

25 августа на юго-востоке Исландии произошло обрушение ледяной пещеры, в результате чего два человека пропали без вести, а ещё двое получили серьёзные травмы. По информации издания The Guardian, пострадавшие входили в состав туристической группы.

Группа из 25 туристов совершала организованную экскурсию по леднику Брейдамеркурйёкюдль с гидом, когда пещера внезапно обрушилась. В результате четыре человека оказались погребены под льдом. Двоих удалось спасти, но они получили серьёзные ранения.

Региональное полицейское управление сообщило, что поиски двух пропавших без вести продолжаются. На место происшествия были направлены два вертолёта береговой охраны, сотрудники правоохранительных органов и медики. Глава полиции, Свейн Кристьян Рунарссон, отметил, что все работы ведутся вручную и пока нет связи с двумя людьми, застрявшими в пещере. В операции задействовано около ста человек, но с наступлением темноты спасательные работы были приостановлены до утра.

Происшествие случилось недалеко от популярной туристической достопримечательности — ледниковой лагуны Йокульсарлон.

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