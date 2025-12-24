Пешеходный переход не спас: как прокуратура восстановила справедливость после страшного ДТП

В Новокузнецке прокуратура Кузбасса через суд добилась крупной компенсации для подростка, который тяжело пострадал в ДТП на пешеходном переходе. Трагедия произошла в январе этого года, когда водитель иномарки сбил мальчика на "зебре". Об этом сообщает издание "Сибдепо" со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Как произошла авария

По данным прокуратуры, жительница Новокузнецка обратилась к областному прокурору за помощью после того, как ее сын оказался под колесами автомобиля. Водитель Volkswagen Passat проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на скорости выехал на пешеходный переход, где в этот момент находился подросток 2009 года рождения.

В результате наезда ребенок получил тяжелейшие травмы. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушибы легких и множество других серьезных повреждений, потребовавших длительного лечения и восстановления.

Судебное решение и компенсация

Суд уже признал водителя виновным в произошедшем и назначил ему уголовное наказание. Для восстановления нарушенных прав пострадавшего прокурор Заводского района Новокузнецка подал иск о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего.

Суд полностью поддержал позицию надзорного органа и обязал виновника аварии выплатить подростку 450 тысяч рублей. В прокуратуре подчеркнули, что сумма компенсации соответствует тяжести причиненного вреда и последствиям для здоровья ребенка.

Контроль за исполнением решения

В надзорном ведомстве сообщили, что исполнение судебного решения взято на особый контроль. Прокуратура намерена добиться того, чтобы семья пострадавшего подростка в полном объеме получила присужденные средства.

В ведомстве отмечают, что подобные дела находятся на постоянном контроле, поскольку речь идет о защите прав несовершеннолетних, пострадавших в результате грубых нарушений правил дорожного движения.