Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Наручники и молоток
Наручники и молоток
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:23

Пешеходный переход не спас: как прокуратура восстановила справедливость после страшного ДТП

Прокуратура через суд взыскала 450 тыс рублей за ДТП с подростком — прокуратура Кузбасса

В Новокузнецке прокуратура Кузбасса через суд добилась крупной компенсации для подростка, который тяжело пострадал в ДТП на пешеходном переходе. Трагедия произошла в январе этого года, когда водитель иномарки сбил мальчика на "зебре". Об этом сообщает издание "Сибдепо" со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Как произошла авария

По данным прокуратуры, жительница Новокузнецка обратилась к областному прокурору за помощью после того, как ее сын оказался под колесами автомобиля. Водитель Volkswagen Passat проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на скорости выехал на пешеходный переход, где в этот момент находился подросток 2009 года рождения.

В результате наезда ребенок получил тяжелейшие травмы. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушибы легких и множество других серьезных повреждений, потребовавших длительного лечения и восстановления.

Судебное решение и компенсация

Суд уже признал водителя виновным в произошедшем и назначил ему уголовное наказание. Для восстановления нарушенных прав пострадавшего прокурор Заводского района Новокузнецка подал иск о компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего.

Суд полностью поддержал позицию надзорного органа и обязал виновника аварии выплатить подростку 450 тысяч рублей. В прокуратуре подчеркнули, что сумма компенсации соответствует тяжести причиненного вреда и последствиям для здоровья ребенка.

Контроль за исполнением решения

В надзорном ведомстве сообщили, что исполнение судебного решения взято на особый контроль. Прокуратура намерена добиться того, чтобы семья пострадавшего подростка в полном объеме получила присужденные средства.

В ведомстве отмечают, что подобные дела находятся на постоянном контроле, поскольку речь идет о защите прав несовершеннолетних, пострадавших в результате грубых нарушений правил дорожного движения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему вчера в 14:12

Старение населения становится вызовом для России. Как справиться с дефицитом рабочей силы и потенциальными проблемами?

Читать полностью » Дефицит кадров назвали фактором риска для пенсионной модели — Трепольский вчера в 13:20
Пенсионный возраст снова в зоне риска: кадровая яма в 7 лет подталкивает систему к жёстким решениям

Кадровый дефицит угрожает российскому рынку труда: 1,7 млн вакансий и уход 12,2 млн пожилых работников вызывают вопросы о будущем пенсионной системы.

Читать полностью » Дирижабли включили в перечень перспективных перевозок до 2035 года — Правительство РФ вчера в 13:14
Пассажирские дирижабли снова на повестке: концепция транспорта неожиданно достала "воздух прошлого"

Дирижабли возвращаются в концепцию транспортного будущего России. Узнайте, как пассажирские перевозки могут измениться благодаря этим гигантам неба, несмотря на прежние неудачи.

Читать полностью » Законопроект могут обязать таксистов иметь ОСГОП для разрешения на работу — Госдума вчера в 12:58
Без ОСГОП — без разрешения: в Госдуме готовят новый фильтр для перевозчиков такси

Госдума предлагает обязательную проверку страховки ОСГОП для получения разрешения на работу в такси. Узнайте, как это изменит транспортный рынок и защиту пассажиров.

Читать полностью » Средние траты на новогодние подарки составили 7,6 тыс рублей вчера в 12:48
Подарки готовят почти все, но с оглядкой на кошелёк: как россияне делят бюджет на Новый год

Более 80% россиян готовы дарить новогодние подарки, но многие выбирают прагматичные варианты. Узнайте, сколько они собираются потратить и что хотят получить.

Читать полностью » Раскрыта судьба абхазских мандарин в России в 2025 году вчера в 12:41

Цены на мандарины в этом сезоне растут на фоне снижения урожая. Как изменения климата и качества плодов влияют на стоимость

Читать полностью » Одну категорию россиян обязали работать 1 января вчера в 12:21

1 января 2026 года депутаты будут работать, несмотря на традицию праздновать. Вот почему Вячеслав Володин принял такое решение и к чему это приведет.

Читать полностью » Законопроект о ветеранах по стажу планируют внести в Госдуму — РИА Новости вчера в 12:18
35–40 лет стажа — и всё равно не ветеран: в Госдуме предлагают новую категорию с льготами

ЛДПР предлагает ввести новую категорию ветеранов трудовой деятельности для граждан с 35-40 лет стажа, открывая доступ к новым льготам без наград.

Читать полностью »

Новости
Наука
Асфальт с добавкой водорослей лучше восстанавливается после деформаций — учёные
ДФО
Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 2,4% за 11 месяцев — Востокгосплан
ДФО
Приморье не столкнулось с ёлочными клещами — Роспотребнадзор
Туризм
Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia
ДФО
Отказы по кредитным каникулам растут из-за недостатка документов о доходах — Войлуков
ДФО
Власти Владивостока утвердили новые тарифы на содержание жилья с января 2026 года — PrimaMedia
СКФО
Морозы отменили занятия в школах Коми для учеников до 11 классов — Комиинформ
СКФО
Физическая активность ускоряет согревание тела без обогревателей — 1777.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet