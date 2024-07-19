Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с поставками нефти в Европу через украинскую территорию как критическую для получателей, подчеркнув при этом, что Россия не имеет влияния на данные обстоятельства. Он также выразил сомнение в возможности диалога между российской стороной и украинскими компаниями, ответственными за транзит нефти.

Экономическое ведомство Словакии подтвердило прекращение поступления нефти от компании "Лукойл" из-за приостановки Украиной ее транзита. Причиной стало включение "Лукойла" в санкционный список Украины. При этом словацкая компания Slovnaft обеспечена поставками российской нефти от альтернативного поставщика, однако ведутся переговоры с украинской стороной для урегулирования ситуации.

Ранее о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Стоит отметить, что западные санкции с декабря 2022 года запретили морские поставки российской нефти в ЕС, но сделали исключение для трубопровода "Дружба", учитывая сложности с поиском альтернативных поставщиков для некоторых стран без выхода к морю.

Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023 года. Нефтепровод "Дружба", начинающийся в Альметьевске и проходящий через Брянск, разделяется на северный (через Беларусь в Польшу и Германию) и южный (через Украину в Венгрию, Словакию, Чехию) участки.

Фото: commons.wikimedia.orgЛорис Сильвио Дзеккинато(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)