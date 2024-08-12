На ВДНХ состоится премьера первого документального фильма об истории отечественного джаза "Джазист". Картина посвящена одному из самых известных советских и российских джазистов, народному артисту России и основателю джаз-рок-коллектива "Арсенал" Алексею Козлову.
Фильм был снят режиссером Андреем Айрапетовым в 2021 году к 85-летию музыканта. Он состоит из уникальных интервью с Алексеем Козловым и другими свидетелями событий, фотографий и видео из личного архива музыканта, авторских рисунков и анимации, фрагментов концертов и клипов группы "Арсенал" и музыки самого Алексея Козлова.
В фильме также участвуют другие известные музыканты, включая народных артистов РФ Игоря Бриля и Игоря Бутмана, заслуженных артистов РФ Евгения Маргулиса и Сергея Мазаева.
Премьера фильма состоится в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ, который является флагманской площадкой Арт-лаборатории ВДНХ. В настоящее время в павильоне проходит выставка "ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий", вход на которую свободный.
Алексей Козлов является одним из наиболее известных и влиятельных джазистов в России. Он родился в 1935 году в Москве и создал ансамбль "Арсенал" в 1973 году. Дискография группы насчитывает несколько десятков музыкальных альбомов, а сам Козлов является автором около 100 джазовых композиций.
Фото: Wikimedia Commons/https://www.mos.ru/en/news/item/83681073/, Фото Евгения Самарина, Mos.ru, ( Creative Commons Attribution 4.0)
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