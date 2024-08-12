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Первый документальный фильм об истории отечественного джаза покажут на ВДНХ 13 августа
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На ВДНХ состоится премьера первого документального фильма об истории отечественного джаза "Джазист"

Первый документальный фильм об истории отечественного джаза покажут на ВДНХ 13 августа

На ВДНХ состоится премьера первого документального фильма об истории отечественного джаза "Джазист". Картина посвящена одному из самых известных советских и российских джазистов, народному артисту России и основателю джаз-рок-коллектива "Арсенал" Алексею Козлову.

Фильм был снят режиссером Андреем Айрапетовым в 2021 году к 85-летию музыканта. Он состоит из уникальных интервью с Алексеем Козловым и другими свидетелями событий, фотографий и видео из личного архива музыканта, авторских рисунков и анимации, фрагментов концертов и клипов группы "Арсенал" и музыки самого Алексея Козлова.

В фильме также участвуют другие известные музыканты, включая народных артистов РФ Игоря Бриля и Игоря Бутмана, заслуженных артистов РФ Евгения Маргулиса и Сергея Мазаева.

Премьера фильма состоится в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ, который является флагманской площадкой Арт-лаборатории ВДНХ. В настоящее время в павильоне проходит выставка "ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий", вход на которую свободный.

Алексей Козлов является одним из наиболее известных и влиятельных джазистов в России. Он родился в 1935 году в Москве и создал ансамбль "Арсенал" в 1973 году. Дискография группы насчитывает несколько десятков музыкальных альбомов, а сам Козлов является автором около 100 джазовых композиций.

Фото: Wikimedia Commons/https://www.mos.ru/en/news/item/83681073/, Фото Евгения Самарина, Mos.ru, ( Creative Commons Attribution 4.0)

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