© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:36

Первые минуты после рассвета: индекс Московской биржи ведёт себя так, будто знает нечто, скрытое от остальных

Утренние торги показали рост индекса IMOEX2 на старте сессии — ТАСС

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом IMOEX2 начал утреннюю торговую сессию с небольшим ростом — об этом сообщает ТАСС. Данные первые минуты после открытия торгов показали положительную динамику на фоне восстановления расширенного режима работы биржи.

Движение индекса в начале торгов

По информации торговой системы на 07:00 мск, значение IMOEX2 увеличилось на 0,15% и достигло 2 721,75 пункта. Рост индекса в первые минуты торгов отражает стабильное настроение участников рынка, реагирующих на возобновление утренних операций на площадке.

Спустя десять минут динамика усилилась. К 07:10 мск показатель поднялся до 2 726,94 пункта, что соответствует росту на 0,19%. Корректировка вверх в столь короткий промежуток времени стала отражением активности инвесторов в стартовый период сессии.

Возобновление утренних торгов

Московская биржа 27 января восстановила формат утренней торговой сессии сразу на двух сегментах — фондовом и срочном. Эта мера вернула участникам возможность работать с инструментами в более широком временном окне, что облегчает доступ к операциям и делает реакцию на внешние сигналы более оперативной.

Возобновление сессии позволило рынку получать обновления уже в ранние часы, а динамика индекса в первый день после расширения режима подтвердила востребованность такого решения. Рыночная активность в утренний период стала важным показателем интереса инвесторов и стабильности торговых процессов.

