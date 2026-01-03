Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тюрьма
Тюрьма
© unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:28

Первые месяцы дали тревожный сигнал — в первом полугодии всплеск подростковой преступности дошёл до 18 процентов

Генпрокуратура зафиксировала рост преступлений подростков на 10,9% в 2025 году — ТАСС

Подростковая преступность в России в 2025 году показала рост после нескольких лет снижения, и это стало одним из самых заметных разворотов в статистике последних лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные пресс-службой Генпрокуратуры в ответ на запрос агентства.

По информации надзорного ведомства, за январь-ноябрь 2025 года количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, увеличилось почти до 25,9 тыс., что означает рост на 10,9%, хотя в общей массе расследованных деяний доля подростков остаётся сравнительно небольшой.

Рост на фоне снижения преступности против подростков

В Генпрокуратуре уточнили, что подростковая преступность за 11 месяцев 2025 года заняла не более 3,3% в общей массе предварительно расследованных деяний, где установлен виновный. При этом параллельно фиксируется противоположная тенденция: количество преступлений, совершённых уже против самих несовершеннолетних, сократилось. За тот же период 2025 года в отношении подростков было совершено 89,6 тыс. преступлений — это на 1,4% ниже уровня 2024 года.

Всплеск преступлений, совершённых подростками, был особенно заметен в первом полугодии 2025 года. Тогда статистика показала рост сразу на 18%, что стало резким контрастом после продолжавшегося несколько лет снижения. Наиболее распространённой категорией остаются преступления против собственности: около 70% деяний несовершеннолетних составляют кражи и схожие правонарушения.

Суды ежегодно выносят около 10 тысяч приговоров

Судебная статистика показывает устойчивый объём уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Ежегодно суды выносят около 10 тыс. приговоров подросткам, а в 2024 году их было 10 321. В этой группе 1,1 тыс. приговоров пришлись на несовершеннолетних девушек, а 3,4 тыс. — на юношей в возрасте 14-15 лет. Более 2,2 тыс. несовершеннолетних получили реальные сроки лишения свободы, включая 373 подростка 14-15 лет и 183 несовершеннолетние девушки.

Самыми частыми назначаемыми сроками лишения свободы стали промежутки от трёх до пяти лет (731 приговор), от двух до трёх лет (512) и от одного года до двух лет (438). Наряду с этим около 4 тыс. подростков получили условные сроки, а третьим по частоте видом наказания стали обязательные работы — 1 717 приговоров. Ещё 1,4 тыс. подросткам были назначены штрафы.

Освобождение от наказания и меры воспитательного воздействия

Судебные данные фиксируют и значительную долю случаев, когда несовершеннолетних освобождали от наказания. Таких решений было 2,8 тыс., включая ситуации со смягчающими обстоятельствами, позволявшими переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. Почти 500 подросткам вместо наказания назначались принудительные меры воспитательного воздействия — от предупреждения и передачи под надзор родителей до обязанности загладить причинённый вред и установления судом особых требований к поведению. Ещё 207 несовершеннолетних направили в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

При этом более 1,5 тыс. подростков на момент вынесения приговора имели предыдущую непогашенную судимость. Более 60% осуждённых несовершеннолетних — 6,38 тыс. — совершили преступления в составе группы, хотя участие в организованной группе отмечено лишь в 267 случаях. Отдельной проблемой остаётся алкоголь: 1 015 подростков совершили преступления в состоянии опьянения.

Что чаще всего приводило подростков на скамью подсудимых

По данным судебной статистики, подростки 14-15 лет чаще всего привлекались за кражи с отягчающими обстоятельствами — 1 809 приговоров, что составляет более половины приговоров этой возрастной группе. Также среди распространённых составов — угон транспортного средства (493) и участие в грабеже или разбое (336). В 2024 году трое подростков этого возраста были осуждены за участие в терактах.

Среди подростков 16-17 лет, которым вынесено почти 8,5 тыс. приговоров, наиболее часто встречались кражи с отягчающими обстоятельствами (2,5 тыс.), незаконный оборот наркотиков (1,2 тыс.), мошенничество с отягчающими обстоятельствами (716) и угон автотранспорта (555). В отдельной группе — несовершеннолетние девушки: из 1,1 тыс. приговоров 527 пришлись на кражи с отягчающими обстоятельствами, 200 — на незаконный оборот наркотиков и 66 — на соучастие в мошенничестве.

По итогам 2025 года также отмечается, что число приговоров к реальному лишению свободы несовершеннолетним незначительно выросло.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трактористы и комбайнеры могут зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц — Оглоблина сегодня в 3:43
Сезонные работы на поле — зарплата до 300 тыс. рублей, но что на самом деле скрывается за этой цифрой

В России трактористы и комбайнеры могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, что делает аграрную профессию привлекательной для квалифицированных специалистов.

Читать полностью » Изменение жилищных условий запланировали 15% россиян — Стройгазета вчера в 17:03
Новый год — новые планы: что россияне действительно собираются менять в жизни

Большинство россиян задумываются о переменах с нового года: в приоритете карьера, жильё и путешествия, но решаются на действия не все.

Читать полностью » Подорожание непродовольственных товаров оценили в 6–6,5% — экономист Остапкович вчера в 16:27
Продукты пойдут вверх, машины — в паузе: как изменятся цены в 2026 году

Экономист ВШЭ спрогнозировал рост цен в 2026 году: продукты подорожают сильнее инфляции, а рынки авто и жилья останутся вялым.

Читать полностью » Продажи зимних шапок в России выросли вдвое — аналитики Атол вчера в 15:03
Шапки разлетались, цены падали: как россияне переоделись к зиме в 2025 году

Россияне в 2025 году вдвое чаще покупали зимние шапки и обувь. Аналитики объяснили, какие товары подешевели, а какие — подорожали.

Читать полностью » Полный запрет продажи алкоголя установили в Тыве — зампред комитета ГД Гусев вчера в 13:07
Десять дней без тормозов — или без алкоголя: регионы ищут способ снизить риски

Депутат Госдумы поддержал запрет и ограничения на продажу алкоголя в праздники, связав рост преступности с новогодними каникулами.

Читать полностью » Средняя зарплата в регионе вырастет на 101,4% — АБН24 вчера в 11:34
Регион предсказывает увеличение зарплат на 101%: как вырастет доход в ближайшие годы

Прогнозируется рост среднемесячной зарплаты в регионе до 134,3 тыс. рублей. Влияют на повышение доходов традиционные отрасли, такие как сельское хозяйство и рыболовство.

Читать полностью » Система GPS и ГЛОНАСС обеспечила точность уличных часов — Собянин вчера в 10:09
Когда стрелки не спорят друг с другом: столичная система времени прошла новогоднюю проверку

Более тысячи уличных часов в Москве синхронно отметили начало 2026 года. Городская система времени сочетает спутниковую точность и вековую традицию.

Читать полностью » Сухая сменная одежда и фонарь обязательны для безопасности в зимнем лесу — спасатели вчера в 9:55
Зимний лес не прощает самоуверенности: прогулка превращается в ЧП за один неверный шаг

Поисковики напомнили, какие ошибки в зимнем лесу могут стать критичными и какие вещи действительно помогают выжить в экстренной ситуации.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Влаголюбивые растения нуждаются в поливе каждые 1–2 дня — цветоводы
Экономика
PepsiCo подала 14 заявок на товарные знаки в России за 2025 год — ТАСС
Мир
Посольство США призвало американцев отказаться от поездок в Венесуэлу — ТАСС
Мир
В Каракасе вновь прогремели взрывы в нескольких районах города — NBC News
Питомцы
Владимир Голубев назвал поездки с собакой в мегаполис на праздники стрессом
Красота и здоровье
Лимонная вода помогла нормализовать водный баланс — нутрициолог Джордан Уиллард
Дом
Суперклей снижает скрип полов при точечном закреплении стыков — House Digest
Питомцы
Тюлени хлопают себя ластами по животу для общения — зоологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet