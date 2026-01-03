Первые месяцы дали тревожный сигнал — в первом полугодии всплеск подростковой преступности дошёл до 18 процентов

Подростковая преступность в России в 2025 году показала рост после нескольких лет снижения, и это стало одним из самых заметных разворотов в статистике последних лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные пресс-службой Генпрокуратуры в ответ на запрос агентства.

По информации надзорного ведомства, за январь-ноябрь 2025 года количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, увеличилось почти до 25,9 тыс., что означает рост на 10,9%, хотя в общей массе расследованных деяний доля подростков остаётся сравнительно небольшой.

Рост на фоне снижения преступности против подростков

В Генпрокуратуре уточнили, что подростковая преступность за 11 месяцев 2025 года заняла не более 3,3% в общей массе предварительно расследованных деяний, где установлен виновный. При этом параллельно фиксируется противоположная тенденция: количество преступлений, совершённых уже против самих несовершеннолетних, сократилось. За тот же период 2025 года в отношении подростков было совершено 89,6 тыс. преступлений — это на 1,4% ниже уровня 2024 года.

Всплеск преступлений, совершённых подростками, был особенно заметен в первом полугодии 2025 года. Тогда статистика показала рост сразу на 18%, что стало резким контрастом после продолжавшегося несколько лет снижения. Наиболее распространённой категорией остаются преступления против собственности: около 70% деяний несовершеннолетних составляют кражи и схожие правонарушения.

Суды ежегодно выносят около 10 тысяч приговоров

Судебная статистика показывает устойчивый объём уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Ежегодно суды выносят около 10 тыс. приговоров подросткам, а в 2024 году их было 10 321. В этой группе 1,1 тыс. приговоров пришлись на несовершеннолетних девушек, а 3,4 тыс. — на юношей в возрасте 14-15 лет. Более 2,2 тыс. несовершеннолетних получили реальные сроки лишения свободы, включая 373 подростка 14-15 лет и 183 несовершеннолетние девушки.

Самыми частыми назначаемыми сроками лишения свободы стали промежутки от трёх до пяти лет (731 приговор), от двух до трёх лет (512) и от одного года до двух лет (438). Наряду с этим около 4 тыс. подростков получили условные сроки, а третьим по частоте видом наказания стали обязательные работы — 1 717 приговоров. Ещё 1,4 тыс. подросткам были назначены штрафы.

Освобождение от наказания и меры воспитательного воздействия

Судебные данные фиксируют и значительную долю случаев, когда несовершеннолетних освобождали от наказания. Таких решений было 2,8 тыс., включая ситуации со смягчающими обстоятельствами, позволявшими переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. Почти 500 подросткам вместо наказания назначались принудительные меры воспитательного воздействия — от предупреждения и передачи под надзор родителей до обязанности загладить причинённый вред и установления судом особых требований к поведению. Ещё 207 несовершеннолетних направили в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

При этом более 1,5 тыс. подростков на момент вынесения приговора имели предыдущую непогашенную судимость. Более 60% осуждённых несовершеннолетних — 6,38 тыс. — совершили преступления в составе группы, хотя участие в организованной группе отмечено лишь в 267 случаях. Отдельной проблемой остаётся алкоголь: 1 015 подростков совершили преступления в состоянии опьянения.

Что чаще всего приводило подростков на скамью подсудимых

По данным судебной статистики, подростки 14-15 лет чаще всего привлекались за кражи с отягчающими обстоятельствами — 1 809 приговоров, что составляет более половины приговоров этой возрастной группе. Также среди распространённых составов — угон транспортного средства (493) и участие в грабеже или разбое (336). В 2024 году трое подростков этого возраста были осуждены за участие в терактах.

Среди подростков 16-17 лет, которым вынесено почти 8,5 тыс. приговоров, наиболее часто встречались кражи с отягчающими обстоятельствами (2,5 тыс.), незаконный оборот наркотиков (1,2 тыс.), мошенничество с отягчающими обстоятельствами (716) и угон автотранспорта (555). В отдельной группе — несовершеннолетние девушки: из 1,1 тыс. приговоров 527 пришлись на кражи с отягчающими обстоятельствами, 200 — на незаконный оборот наркотиков и 66 — на соучастие в мошенничестве.

По итогам 2025 года также отмечается, что число приговоров к реальному лишению свободы несовершеннолетним незначительно выросло.