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В Госдуме призвали ввести выходной день для родителей школьников
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В Госдуме предложили законодательно установить выходной в День знаний для работающих родителей школьников

В Госдуме призвали ввести выходной день для родителей школьников

В Госдуме призвали ввести выходной день для родителей школьников

В Госдуме предложили законодательно установить выходной в День знаний для работающих родителей школьников

В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний 1 сентября. Инициатором изменений стал председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Соавторами инициативы стали депутаты Яна Лантратова, Олег Нилов и Дмитрий Гусев.

Как следует из документа, предлагается ввести выходные дни для работников, воспитывающих школьников в возрасте от 6 до 18 лет, "ежегодно в день начала учебного года и в День знаний, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей — школьников и особенно важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Также в документе особо подчеркивается важность участия родителей в торжественных линейках для укрепления института семьи и сохранения продолжительности брака.

Законопроект зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Фото: commons. wikimedia.org/Liilia Moroz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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