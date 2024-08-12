С 26 по 31 августа на Байкале состоится первая всероссийская конференция по газовым гидратам с международным участием

Для изучения перспективного материала в РФ создадут первое газогидратное сообщество

Российские ученые объединяются для изучения газовых гидратов.

В России создается первая координационная платформа для изучения газовых гидратов - перспективного вида топлива, представляющего собой природный газ в твердом состоянии. Инициатором выступает ВНИИОкеангеология.

Причины создания платформы:

Важность газовых гидратов: Они являются потенциальным источником топлива, альтернативным способом транспортировки газа и могут влиять на глобальный климат.

Разрозненность исследований: В России десятки организаций занимаются газовыми гидратами, но координирующего органа не существовало.

Опыт других стран: В Китае и США уже существуют государственные программы по изучению газовых гидратов.

Задачи платформы:

Объединение специалистов: Создание Российского газогидратного сообщества.

Обмен информацией: Проведение конференций и публикация научных статей.

Координация исследований: Разработка совместных проектов и программ.

Разработка государственной программы: Формирование предложений для создания государственной программы по изучению газовых гидратов.

Первая конференция:

С 26 по 31 августа на Байкале пройдет первая всероссийская конференция по газовым гидратам с международным участием. В ней примут участие 80 специалистов из 45 организаций России и Индии.

Дальнейшие планы:

Регулярные конференции: Проведение всероссийских газогидратных конференций раз в 2-3 года.

Расширение сообщества: Привлечение новых организаций к участию в Российском газогидратном сообществе.

Международное сотрудничество: Развитие кооперации с зарубежными учеными.

Федеральное агентство по недропользованию поддержало инициативу и будет способствовать ее развитию.

Создание координационной платформы - важный шаг для развития исследований газовых гидратов в России. Объединение усилий ученых позволит эффективнее изучать этот перспективный вид топлива и его влияние на окружающую среду.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Сергей Пестерев, ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )