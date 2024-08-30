"Технопром-2025" в Новосибирске: презентуют результаты новых нацпроектов и будущее инноваций

В 2025 году на форуме "Технопром" будут представлены первые результаты реализации новых национальных проектов, в том числе направленного на достижение технологического лидерства. Об этом сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова на пресс-конференции, посвященной итогам "Технопрома-2024".

По ее словам, Россия в настоящее время переживает период перехода к новым национальным проектам, и для региона самым значимым является проект "Технологическое лидерство", который и стал главной темой "Технопрома-2024". Ожидается, что уже в следующем году будут представлены конкретные достижения в рамках этого проекта.

"Технопром-2024" собрал делегации из 70 регионов России. Самой многочисленной была делегация из Республики Татарстан, насчитывающая более 150 человек.

В этом году форум был разбит на различные площадки по всему Новосибирску. Например, "Школа молодых ученых" проходила на базе Новосибирского государственного технического университета. Более 400 человек прошли полный курс обучения по темам, связанным с интеллектуальной собственностью.

"Технопром-2024" проходил в Новосибирске с 27 по 30 августа. Основной акцент был сделан на теме "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России". Генеральным информационным партнером мероприятия выступила информационная агентство ТАСС.

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