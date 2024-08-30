Сокольническая линия расширяется: новая станция облегчит жизнь 170 тыс. жителей

В начале августа 2024 года был осуществлен технический запуск участка Сокольнической линии метро между станциями "Новомосковская" и "Потапово". Завершение строительства конечной станции красной линии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

История московского метро насчитывает почти столетие, начиная с первых шагов, когда тоннели рыли вручную, и до появления первой наземной отапливаемой станции. Почему первая линия метро получила красный цвет, можно узнать из материала РБК.

Идея создания подземной железной дороги возникла еще во второй половине XIX века. Первоначально планировалось проложить железнодорожный путь от Курского вокзала через Лубянскую площадь до Марьиной Рощи. Один из проектов, вдохновленный берлинским опытом, предполагал соединить пригородный наземный поезд и городской подземный в единую сеть. Этот проект предусматривал трехколейную наземную кольцевую линию между Трубной площадью и улицей Ильинка, а также пять радиальных линий, которые связывали бы её с центром города и важными промышленными районами.

Другой проект предлагал провести окружную дорогу вдали от центра, используя радиальные линии для связи с городом. В итоге, к 1907 году из первого проекта была реализована только московская окружная железная дорога, а от радиальных линий и подземного диаметра через центр города отказались. Таким образом, Москва оставалась без городского железнодорожного и подземного транспорта до 1930-х годов. В условиях экономического кризиса и Гражданской войны трамвайное движение в городе перестало справляться с задачами. Инфраструктура находилась в упадке, а население столицы в 1920-е годы росло так быстро, что даже модернизированная трамвайная сеть не могла бы справиться с увеличивающимся пассажиропотоком.

Созданная в 1930 году городская комиссия не сразу приняла решение о строительстве метро. Изначально предполагалось вернуться к идее наземных дорог, соединенных с городскими магистралями. В представленном в 1931 году проекте первой очереди метро, предполагалось строительство от Сокольников до будущего Дворца Советов на месте разрушенного храма Христа Спасителя и от Смоленского рынка до Библиотеки им. Ленина. Этот проект все еще подразумевал городскую наземную железную дорогу.

Строительство экспериментального участка метро началось от "Сокольников" до будущей "Красносельской". Считается, что рождение первой - Сокольнической - линии произошло 10 декабря 1931 года, когда рабочие начали копать шахту у дома 13 по Русаковской улице. Однако до официального открытия метро оставалось еще много времени.

Изначально работы выполнялись вручную, поскольку предполагалось, что поезда будут наземными, а под землю уходить только в центре на небольшой глубине. Тоннели прокладывали "парижским" методом - через мелкое заложение. Лишь весной 1933 года, из-за отсутствия опыта, власти СССР пригласили иностранных специалистов, а свои инженеры отправились за границу для изучения технологий.

Приблизительно в это же время партийные руководители, основываясь на выводах специалистов, приняли решение строить тоннели закрытым способом на большой глубине (30-35 м) в центре, а на окраинах, включая район Сокольников, продолжать использовать метод мелкого заложения. Глубокие станции на красной линии включают "Красные ворота", "Чистые пруды", "Лубянку", "Охотный Ряд", тогда как "Комсомольская", "Кропоткинская" и другие были построены с мелким заложением.

Первая линия метро была окрашена в красный цвет из-за восприятия ее строительства как победы советской науки и достижения революции, пояснил специалист корпоративного университета транспортного комплекса Москвы Михаил Шульга. Первый поезд прошел участок "Комсомольская" - "Сокольники" в октябре 1934 года, а 15 мая 1935 года был открыт участок длиной 11,2 км от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением к "Смоленской", в общей сложности 13 станций. Начиная с 1938 года линия начала расширяться, и этот процесс продолжается до сих пор. К 1950-м годам линия была продлена до стадиона "Лужники", а позже открылись "Ленинские горы" (ныне "Воробьевы горы"), одна из первых в мире станций на мосту, и "Университет".

В XXI веке линия пополнилась станцией "Тропарево" на юго-западе в 2014 году, а в 2016 году метро пришло в Новую Москву со станциями "Румянцево" и "Саларьево". Летом 2019 года открылась станция "Коммунарка", недавно переименованная в "Новомосковскую". Сокольническая линия, проходящая с северо-востока на юго-запад, идеально подходила для расширения на новые территории города.

Сегодня "красная ветка" в четыре раза длиннее первоначальной - 44,1 км и включает 26 станций. Новая станция "Потапово" будет открыта ко Дню города в начале сентября. В ходе технического пуска мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что старейшая линия столичного метро за последние годы была продлена на 70%, достигнув Южного Бутово.

Эта станция станет важным транспортным узлом для 170 тысяч жителей района Коммунарка, из которых 27 тысяч проживают поблизости. Длительность поездок по многим маршрутам сократится до 40 минут в день. Например, путь до станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии сократится до 30 минут вместо прежних 50.

На станции "Потапово" пассажиры смогут ощутить преимущества новых технологий метростроения: она станет первой отапливаемой наземной станцией. Для подачи теплого воздуха установлено специальное вентиляционное оборудование. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что четыре вентиляционные установки общей мощностью два мегаватта на крыше станции будут обеспечивать обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года. Также для минимизации теплопотерь на станции дополнительно утеплены вестибюли и использованы двойные стеклопакеты на путевых стенах.

Интерьер будет хорошо освещен в вечернее время благодаря большому остеклению, добавил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, это создаст визуальные эффекты снаружи и внутри здания. В настоящее время станция готовится к открытию, проводятся проверки и настройка всех систем, завершаются архитектурно-отделочные работы.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Светлов Артем , ( Creative Commons посвящается CC0 1.0 )