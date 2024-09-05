Вице-президент Никарагуа выразила поддержку Маргарите Симоньян после введения американских санкций

Росарио Мурильо, занимающая посты первой леди и вице-президента Никарагуа, направила письмо главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором выразила слова поддержки в связи с недавним введением санкций со стороны США. Об этом Симоньян сообщила в своем Telegram-канале.

Напомним, что в среду Соединенные Штаты объявили о введении ограничительных мер в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под санкции попали также Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала RT.

В своем послании Росарио Мурильо высоко оценила деятельность Симоньян, назвав ее отличной работой во имя свободы, достоинства, мира и величия народов, борющихся за новый мир. Первая леди Никарагуа также поздравила Симоньян и ее коллег из RT и Ruptly, подчеркнув, что введенные США санкции являются не чем иным, как очередным признанием их заслуг.

В письме Мурильо подвергла критике тех, кто, по ее мнению, лицемерно называет себя защитниками свободы и демократии, при этом демонстрируя упадок, самодовольство и двуличие. Она выразила уважение Симоньян и всем людям, отстаивающим справедливость, истину, мир и любовь.

Первая леди Никарагуа также отметила, что агрессия, направленная против российских СМИ, обладающих большой аудиторией и международным влиянием благодаря распространению правдивой информации, выдает тех, кто пытается заглушить неприемлемую для них истину и распространить свои измышления, оскорбительные для людей во всем мире.

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