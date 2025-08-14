3000-летняя фреска в Перу: цвет, узоры, послание - что скрывает древнее искусство

В Перу, в северо-западном прибрежном регионе, археологи совершили важное открытие: обнаружена красочная фреска, созданная более 3 тысяч лет назад. Фреска украшала стену храмового атриума в археологическом комплексе Хуака Иоланда, расположенном в долине Чао, в регионе Ла-Либертад. Эта находка представляет собой ценный источник информации о древних культурах, населявших этот регион задолго до расцвета империи инков.

Руководитель раскопок, археолог Папского католического университета Перу Ана Сесилия Маурисио, сообщила, что фреска сочетает астрономические и морские мотивы. На ней изображены звезды, фигурки рыб и рыболовные сети, часть которых украшена синими и желтыми пигментами.

Эти краски, несмотря на тысячелетия, сохранились в хорошем состоянии, демонстрируя удивительное мастерство древних художников.

"Мы никогда раньше не находили иконографию или рисунки такого типа, эта фреска уникальная", — отметила Маурисио в интервью AFP.

Период формации Перу: первые сложные общества

Возраст фрески оценивается в 3-4 тысячи лет, что относит ее к периоду формации Перу (2000-1000 гг. до н. э.). Это означает, что фреска была создана за три тысячелетия до расцвета империи инков. В этот период на северном побережье Перу зародились первые сложные общества, оставившие после себя множество загадок для современных исследователей.

Слово "уака" в языке кечуа означает священное место или объект. Оно встречается в названиях многих археологических памятников Перу, например, Уака-дель-Соль, Уака-де-ла-Луна и Уака Пуллана. Такие названия часто указывают на доиспанское происхождение памятников, то есть на их создание задолго до прихода европейцев в Южную Америку. Хуака Иоланда, как и многие другие уака, вероятно, служила местом проведения религиозных церемоний и ритуалов.

Структура храма: загадки древней архитектуры

На данный момент археологи раскопали лишь верхнюю часть стены длиной около 4 метров и высотой 1,5 метра. Нижняя часть стены все еще скрыта под землей, что предполагает возможность новых открытий. По расчетам исследователей, общая высота стены могла превышать 2 метра. Фреска находилась в атриуме, расположенном у вершины U-образного храма — архитектурной формы, характерной для древнего Перу.

Археологи планируют продолжить раскопки и надеются раскрыть еще не изученные части храма. В ближайшее время они проведут радиоуглеродный анализ пигментов фрески. Этот метод позволяет определить возраст органических остатков в красках по скорости распада изотопа углерода-14 и даст возможность более точно датировать находку.

"Эта фреска раскрывает историческое и культурное богатство перуанского народа", — подчеркнула Ана Сесилия Маурисио, призвав власти и Министерство культуры усилить охрану памятника.

Сохранение этого уникального объекта имеет огромное значение для понимания истории древнего Перу и для культурного наследия страны.

Интересные факты о древнем Перу:

Империя инков была самой большой империей в доколумбовой Америке.

В Перу находится древний город Мачу-Пикчу, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древние перуанцы создали сложную систему террасного земледелия, которая до сих пор используется в некоторых районах.

В Перу обнаружено множество мумий, сохранившихся благодаря сухому климату.

Обнаружение фрески в Хуака Иоланда — это важное археологическое событие, которое позволяет нам глубже заглянуть в историю древнего Перу и понять культуру народов, живших в этом регионе задолго до инков. Дальнейшие исследования этого уникального объекта, несомненно, принесут новые открытия и помогут нам лучше понять прошлое.