Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение в Перу
Захоронение в Перу
© livescience.com by Jeffrey Quilter is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:08

3000-летняя фреска в Перу: цвет, узоры, послание - что скрывает древнее искусство

В Перу найдена уникальная фреска: 3000-летние морские и звездные мотивы поражают

В Перу, в северо-западном прибрежном регионе, археологи совершили важное открытие: обнаружена красочная фреска, созданная более 3 тысяч лет назад. Фреска украшала стену храмового атриума в археологическом комплексе Хуака Иоланда, расположенном в долине Чао, в регионе Ла-Либертад. Эта находка представляет собой ценный источник информации о древних культурах, населявших этот регион задолго до расцвета империи инков.

Руководитель раскопок, археолог Папского католического университета Перу Ана Сесилия Маурисио, сообщила, что фреска сочетает астрономические и морские мотивы. На ней изображены звезды, фигурки рыб и рыболовные сети, часть которых украшена синими и желтыми пигментами.

Эти краски, несмотря на тысячелетия, сохранились в хорошем состоянии, демонстрируя удивительное мастерство древних художников.

"Мы никогда раньше не находили иконографию или рисунки такого типа, эта фреска уникальная", — отметила Маурисио в интервью AFP.

Период формации Перу: первые сложные общества

Возраст фрески оценивается в 3-4 тысячи лет, что относит ее к периоду формации Перу (2000-1000 гг. до н. э.). Это означает, что фреска была создана за три тысячелетия до расцвета империи инков. В этот период на северном побережье Перу зародились первые сложные общества, оставившие после себя множество загадок для современных исследователей.

Слово "уака" в языке кечуа означает священное место или объект. Оно встречается в названиях многих археологических памятников Перу, например, Уака-дель-Соль, Уака-де-ла-Луна и Уака Пуллана. Такие названия часто указывают на доиспанское происхождение памятников, то есть на их создание задолго до прихода европейцев в Южную Америку. Хуака Иоланда, как и многие другие уака, вероятно, служила местом проведения религиозных церемоний и ритуалов.

Структура храма: загадки древней архитектуры

На данный момент археологи раскопали лишь верхнюю часть стены длиной около 4 метров и высотой 1,5 метра. Нижняя часть стены все еще скрыта под землей, что предполагает возможность новых открытий. По расчетам исследователей, общая высота стены могла превышать 2 метра. Фреска находилась в атриуме, расположенном у вершины U-образного храма — архитектурной формы, характерной для древнего Перу.

Археологи планируют продолжить раскопки и надеются раскрыть еще не изученные части храма. В ближайшее время они проведут радиоуглеродный анализ пигментов фрески. Этот метод позволяет определить возраст органических остатков в красках по скорости распада изотопа углерода-14 и даст возможность более точно датировать находку.

"Эта фреска раскрывает историческое и культурное богатство перуанского народа", — подчеркнула Ана Сесилия Маурисио, призвав власти и Министерство культуры усилить охрану памятника.

Сохранение этого уникального объекта имеет огромное значение для понимания истории древнего Перу и для культурного наследия страны.

Интересные факты о древнем Перу:

  • Империя инков была самой большой империей в доколумбовой Америке.
  • В Перу находится древний город Мачу-Пикчу, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Древние перуанцы создали сложную систему террасного земледелия, которая до сих пор используется в некоторых районах.
  • В Перу обнаружено множество мумий, сохранившихся благодаря сухому климату.

Обнаружение фрески в Хуака Иоланда — это важное археологическое событие, которое позволяет нам глубже заглянуть в историю древнего Перу и понять культуру народов, живших в этом регионе задолго до инков. Дальнейшие исследования этого уникального объекта, несомненно, принесут новые открытия и помогут нам лучше понять прошлое.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ледник в Антарктиде обнажил останки британского полярника Денниса Белла спустя 66 лет сегодня в 4:38

В Антарктиде нашли тайну экспедиции 1959 года, спрятанную глубоко во льдах

Таяние ледника в Антарктике открыло останки экспедиции 1959 года, завершив загадку, которая десятилетиями оставалась без ответа.

Читать полностью » Учёные музеев Виктории выявили глобальную сеть миграций морских видов сегодня в 3:46

В холодных глубинах океана нашли следы древних путешествий на тысячи километров

Учёные выяснили, что глубины океана связаны в глобальную "супермагистраль", по которой виды мигрируют сквозь миллионы лет, преодолевая тысячи километров.

Читать полностью » Исследование PNAS: ИИ раскрыл влияние размера и температуры на заряд частиц пылевой плазмы сегодня в 2:31

Загадка пылевой плазмы раскрыта — открытие, которое меняет представления о материи

Учёные из Университета Эмори с помощью ИИ раскрыли скрытые законы пылевой плазмы, опровергнув прежние представления о её природе и поведении частиц.

Читать полностью » NASA: метеорит старше Земли взорвался в небе над Джорджией сегодня в 1:19

Падение метеорита в Джорджии обернулось сенсацией — в его истории есть невероятный факт

Взрыв над Джорджией оказался падением метеорита старше самой Земли. Учёные раскрыли, что камень сформировался миллиарды лет назад.

Читать полностью » Палеонтологи нашли в Патагонии самую маленькую окаменелость млекопитающего региона сегодня в 0:27

В сердце Патагонии нашли останки зверька с необычным сочетанием признаков — такого не видели миллионы лет

В Патагонии нашли останки крошечного млекопитающего, жившего рядом с динозаврами. Находка переворачивает представления о древнем мире.

Читать полностью » Лошади Иберии сохранили уникальные генетические черты со времён ледникового периода вчера в 23:44

26 000 лет в тени: что скрывает генетическая история лошадей Иберии

Учёные раскрыли 26 000 лет генетической истории лошадей Пиренеев: вымершие линии, скрещивание с домашними породами и влияние на Америку. Как древние кони покорили мир?

Читать полностью » В Лаодикии раскопали зал заседаний римского периода с уникальной архитектурой вчера в 23:36

Каменный диск древней власти: что скрывает 2000-летний совет Лаодикии

В Турции нашли здание городского совета возрастом 2050 лет — оно раскрывает тайны управления древней Лаодикии. Уникальная архитектура и имена на сиденьях: что ещё скрывает этот римский булевтерион?

Читать полностью » Землетрясение в Хэйчэне: последствия и факты от сейсмологов вчера в 22:41

Спасённые жизни: как интуиция и природа помогли избежать катастрофы

Учёные признают: предсказать землетрясение почти невозможно. Но 50 лет назад в Китае это удалось. Как спасли город и какие технологии помогут прогнозировать катастрофы в будущем?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Безопасность собак в лифтах: что нужно знать владельцам животных
Красота и здоровье

Candida auris атакует мозг: новые данные об опасном грибке
Туризм

Где остановиться на Гавайях: мой обзор популярных вариантов жилья
Садоводство

Урожай под угрозой: как конкурентное поглощение элементов питания влияет на ваши растения
Мир

Переговоры Путина и Трампа на Аляске начнутся в 22:30 по московскому времени 15 августа
Красота и здоровье

Пироговский университет: описаны случаи роста ресницы из конъюнктивы
Дом

Как выбрать отделку стен, чтобы кошка или собака не испортили интерьер
Культура и шоу-бизнес

Актриса Лорна Рэйвер из "Отчаянных домохозяек" умерла в возрасте 81 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru