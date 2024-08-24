Геофизики проводят исследование рудного потенциала округа на Северном Кавказе

Перспективные зоны по добыче руды обнаружены на Северном Кавказе

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) определили три перспективные зоны для добычи руды на Северном Кавказе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета, геофизики изучают рудный потенциал округа.



"Наши ученые завершили один из этапов оценки минеральных ресурсов Северного Кавказа. Результатом исследований геофизиков СКФУ станет карта рудного потенциала макрорегиона. Уже определены три перспективных направления, которые могут заинтересовать горнодобывающие предприятия", - сказал ректор университета Дмитрий Беспалов, которого цитирует пресс-служба.



Ученые исследовали среднеюрские породы Лабино-Малкинской зоны, расположенные в центральной части северного склона Большого Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии. Они исследовали редкоземельные соединения на берегу реки Хусы-Кардоник, исследуя более десятка коренных пород.



На основании анализа выделены три основных типа ооидов: железистый, карбонатный и смешанный состав, определены основные сценарии их образования. Понимание принципов эволюции палеогеографических процессов на Северном Кавказе позволит выделить перспективные участки с редкоземельными элементами",-сказал заведующий кафедрой нефтегазовой геофизики СКФУ Абдул-Гапур Керимов.



В исследовательскую группу входят ученые СКФУ и Томского политехнического университета. Собранные данные важны для понимания геологических процессов и реконструкции палеогеографических условий их накопления.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Коношонкин Алексей Георгиевич , ( Attribution-Share Alike 4.0. )