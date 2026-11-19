Индивидуальные показатели кислотно-щелочного баланса мочи являются определяющим фактором при выборе питьевого режима, сообщил заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев. В комментарии для NewsInfo эксперт разъяснил, почему популярная норма в два литра воды в день не является универсальной и может быть бесполезной без учета состояния организма.

По словам профессора, бесконтрольное употребление жидкости в больших объемах не приносит ожидаемого оздоровительного эффекта. Важно понимать, что избыточный вред избытка воды может негативно сказаться на самочувствии, если не соблюдается баланс сред организма.

Профессор подчеркнул, что ориентироваться нужно на уровень pH мочи, который может быть кислым или щелочным. Для компенсации сдвигов этого баланса следует подбирать соответствующую воду: при кислотной среде — щелочную, и наоборот. Такой подход позволяет не только выравнивать внутреннюю среду, но и является эффективной профилактикой образования камней в почках. При этом медицине известны случаи, когда чрезмерная нехватка воды в организме приводит к серьезным сбоям, но решение проблемы не должно быть слепым следованием нормам.

"Надо пить ту воду, которая будет приближать к равновесному состоянию pH в моче. Таким образом, вы не только будете выравнивать pH среды в организме, но и профилактировать образование почечных камней", — пояснил Савельев.

Специалист отметил, что навязываемые стандарты ежедневного потребления двух литров воды часто не имеют под собой научного обоснования для конкретного человека. Пить воду необходимо тогда, когда возникает естественное чувство жажды. Организм самостоятельно регулирует потребность в жидкости, например, после употребления соленой пищи.

Однако стоит помнить, что иногда признаки болезней проявляются через постоянную сухость во рту, что требует внимания врача, а не простого увеличения объема выпитого. Для поддержания фильтрующей функции органов важно следить за питанием, ведь здоровье почек напрямую зависит от количества потребляемой соли и скрытых добавок в продуктах.

Для коррекции состояния Савельев рекомендует использовать качественные минеральные воды, способные менять pH среды, но делать это стоит после проведения тестов. Лакмусовые бумажки для измерения уровня кислотности мочи доступны в аптеках и позволяют проводить регулярный мониторинг в домашних условиях.

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