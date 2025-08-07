Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раковые клетки
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer) is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:04

Больше никаких стандартных протоколов: Россия переписывает правила лечения рака

Первая в мире персонализированная вакцина от рака: Россия совершила прорыв

Россия готовится к революционному прорыву в борьбе с онкологическими заболеваниями. Первая в мире персонализированная вакцина от рака, разработанная российскими учеными, появится уже в ближайшие месяцы, что открывает новые горизонты в лечении онкологических заболеваний.

Главной сложностью разработки стало создание индивидуального препарата для каждого пациента, что исключает стандартные клинические испытания, что требует новых подходов. Об этом рассказал академик Ран Александр Гинцбург, подчеркивая уникальность этой разработки.

"Это не профилактические вакцины, а терапевтические, лечебные, что является важным аспектом. То есть, они вводятся уже больным раком людям", — пояснил директор НИЦЭМ имени Гамалеи.

Причём эти вакцины строго персонализированные, они создаются на основе генетической информации конкретного пациента, что является ключевым моментом.

Регуляторные процедуры: новый подход

Гинцбург отметил, что традиционный подход к регуляторным процедурам не подходит для таких препаратов, что требует пересмотра. Поэтому ученым пришлось разрабатывать совершенно новую систему контроля качества, что подчеркивает сложность разработки. По его словам, технология требует масштабных доклинических исследований на животных, которые уже ведутся в институте Гамалеи, что необходимо для оценки эффективности и безопасности.

Интересные факты:

  • Рак — одна из основных причин смертности во всем мире.
  • Иммунотерапия — один из наиболее перспективных методов лечения рака.
  • Персонализированная медицина учитывает индивидуальные особенности каждого пациента.
  • Разработка вакцин от рака — одно из самых приоритетных направлений современной медицины.

Производство и применение: сотрудничество с клиниками

Производство вакцин будет организовано в новом корпусе центра, что позволит обеспечить необходимые условия для производства. Применение — на базе двух ведущих онкоклиник: института Герцена и центра Блохина, что обеспечивает доступность лечения.

Академик добавил, что интерес к разработке уже проявили Вьетнам, Сербия, арабские страны, государства Юго-Восточной Азии и Южной Америки, что подтверждает мировой интерес к разработке.

Перспективы: борьба с онкологией

Этот прорыв в медицине может изменить подход к лечению рака, давая надежду пациентам и открывая новые возможности в борьбе с онкологическими заболеваниями, что является главной целью.

Разработка персонализированной вакцины от рака в России — это важный шаг к улучшению качества жизни пациентов и снижению смертности от онкологических заболеваний, что внушает оптимизм и надежду на будущее.

