Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
© https://unsplash.com by CDC is licensed under Free
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:11

В России перешли от обещаний к делу: для больных меланомой уже синтезируют их личные вакцины

В России начали готовить персональную вакцину от меланомы — Гинцбург

В России началась практическая подготовка к созданию персонализированной вакцины против меланомы, ориентированной на конкретных онкологических пациентов. Речь идёт не о теоретических разработках, а о работе с уже отобранными больными, для которых запускается индивидуальный цикл диагностики и синтеза препарата. Об этом, со ссылкой на профильного эксперта, сообщает агентство ТАСС.

Начало персонализированной разработки

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что подготовка отечественной вакцины для части онкобольных уже стартовала. По его словам, работа ведётся адресно — под конкретных пациентов с диагнозом "меланома". Такой подход предполагает отказ от универсального препарата в пользу индивидуально подобранного решения.

"Подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для ряда онкобольных пациентов уже началась", — рассказал научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что для этих пациентов уже проведены необходимые диагностические процедуры, позволяющие перейти к следующему этапу.

Диагностика и синтез препарата

После завершения диагностики специалисты приступили к синтезу самих вакцин. Речь идёт о препаратах, которые будут вводиться онкобольным с меланомой в рамках индивидуального протокола. Такой формат предполагает, что состав вакцины формируется с учётом особенностей опухоли и иммунной системы конкретного человека.

По словам Александра Гинцбурга, введение вакцины будет сопровождаться постоянным медицинским контролем. После каждой инъекции специалисты будут оценивать уровень иммунного ответа, чтобы понимать, как организм реагирует на препарат. Эти данные станут основой для дальнейших решений по терапии.

Контроль иммунного ответа

Ключевую роль в процессе будут играть клинические иммунологи. Именно они, на основе результатов анализов, определят, требуется ли пациенту последующее введение вакцины или же можно ограничиться уже проведённым курсом. Такой подход позволяет гибко корректировать лечение и избегать избыточного вмешательства.

Гинцбург подчеркнул, что решение о продолжении или завершении вакцинации будет приниматься индивидуально для каждого пациента. Это отличает новую разработку от стандартных схем лечения и подчёркивает её экспериментальный, но одновременно практико-ориентированный характер. Работа над вакциной продолжается в рамках научно-медицинского проекта, рассчитанного на применение в клинических условиях.

