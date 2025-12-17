Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка с психотравмой
© freepik by wirestock is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:16

Судьба вашего здоровья предсказана в вашем характере: вот что говорит наука о риске смерти

Тревожные люди имеют более высокий риск ранней смерти — Medical Xpress

Люди привыкли связывать долголетие с наследственностью, питанием и медициной, но у исследователей появляется всё больше аргументов в пользу ещё одного фактора — устойчивых особенностей характера. Новые данные показывают, что привычные модели поведения и эмоциональные реакции могут быть связаны с тем, насколько высок риск преждевременной смерти. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование Университета Лимерика.

Что именно изучали исследователи

Авторы работы проанализировали данные 569 859 человек, охватившие 5 997 667 лет жизни и 43 851 смерть. В Medical Xpress отмечается, что общий массив наблюдений оценивается почти в 6 млн лет жизни, что позволило увидеть устойчивые статистические связи между личностными характеристиками и риском смерти.

Исследование исходило из идеи, что черты личности могут влиять на здоровье через поведение и биологические процессы. То, как человек реагирует на стресс, строит режим, принимает решения и взаимодействует с людьми, связано с факторами, которые в итоге отражаются на продолжительности жизни. В итоге личность рассматривается как потенциальный предиктор риска — наравне с более привычными переменными.

Какие черты повышают риск

Ключевой вывод касается нейротизма — черты, связанной с тревожностью и эмоциональной нестабильностью. По данным исследования, нейротизм коррелирует с повышенным риском более ранней смерти. При этом эффект, как уточняется, зависит от возраста: у молодых людей связь между нейротизмом и риском смерти выражена сильнее.

Авторы подчёркивают, что речь идёт именно о статистической ассоциации, выявленной на больших выборках. В рамках такого анализа личностная характеристика рассматривается как фактор, который может сопровождаться определёнными поведенческими паттернами и реакциями организма. Это, в свою очередь, отражается на здоровье на протяжении жизни.

Какие черты связаны с более низким риском

Напротив, ряд черт личности оказался связан со снижением риска смерти. Среди них — добросовестность, проявляющаяся в организованности и самодисциплине. Также защитный эффект показали экстраверсия и склонность к социальному взаимодействию и активности.

Исследователи подчеркивают, что такие характеристики могут влиять на поведение — от соблюдения режима до более активного вовлечения в социальную среду. Это может косвенно поддерживать здоровье и формировать более устойчивые модели жизни. В результате личностные особенности оказываются связаны не только с качеством жизни, но и с её продолжительностью.

Почему выводы считают значимыми

Ведущий автор исследования, доцент кафедры психологии Университета Лимерика и научный сотрудник Института исследований здоровья того же учреждения Майри МакГихан отметил, что результаты затрагивают фундаментальный вопрос о связи психологии и физиологии.

"Наша работа показывает, что-то, как мы думаем, чувствуем и ведем себя, связано не только с удовлетворением жизнью и социальными отношениями, но и с продолжительностью нашей жизни. Личность является важнейшим фактором здоровья и долголетия. Важно подчеркнуть, что эти эффекты сопоставимы по величине с эффектами общепринятых факторов общественного здравоохранения, таких как социально-экономический статус", — заявил ведущий автор исследования Майри МакГихан.

Руководитель исследования, доцент кафедры психологии Университета Лимерика Параик С. О'Салливан, в свою очередь, подчеркнул, что работа может стать основой для будущих проектов. По его словам, исследовательское поле включает широкий спектр вопросов о том, как склонность думать, действовать и чувствовать может быть связана с продолжительностью жизни.

