Чай из чужой чашки — как поцелуй с микробами: врачи объяснили, почему риск реален

Мы привыкли доверять чистоте ресторанов и кофеен, считая, что посуда там всегда идеально вымыта. Однако врачи предупреждают: даже при соблюдении санитарных норм риск заражения микробами всё же существует. Использование собственной чашки или контейнера — не странность, а осознанная мера заботы о здоровье.

О преимуществах и разумных альтернативах рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с изданием "Абзац".

Индивидуальная посуда как средство личной гигиены

Привычно считать средствами индивидуальной гигиены зубную щётку, расчёску или полотенце. Но, по словам врача, к этому списку можно смело добавить и посуду.

"Когда мы говорим о средствах индивидуальной гигиены, то это не только зубная щетка или расческа, но и индивидуальная посуда. Если мы говорим об идеальных условиях, можно использовать [в точках общепита] свой, например, стакан, чтобы обезопасить себя. Только вы знаете, как и чем вы его обрабатываете, как стерилизуете. По большому счету, действительно, это ваша определенная защита", — пояснил эксперт.

Личная кружка или контейнер действительно снижают вероятность контакта с чужими микробами. Ведь в заведениях общественного питания посуда проходит обработку в посудомоечной машине, но не всегда при оптимальной температуре, а губки и салфетки на кухнях меняют не так часто, как хотелось бы.

Почему не вся посуда безопасна

Повреждения или микротрещины на поверхности тарелок, чашек и ложек становятся "убежищем" для бактерий.

"Если посуда, например, имеет сколы, туда могут попасть опасные бактерии", — отметил врач Денис Прокофьев.

В микроскопических неровностях скапливаются остатки пищи, а стандартная мойка не всегда способна их удалить. Именно поэтому врач советует внимательно осматривать посуду перед использованием и не стесняться просить заменить блюдо, если на тарелке или стакане есть дефекты.

Сравнение: посуда из разных материалов