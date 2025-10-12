Чай из чужой чашки — как поцелуй с микробами: врачи объяснили, почему риск реален
Мы привыкли доверять чистоте ресторанов и кофеен, считая, что посуда там всегда идеально вымыта. Однако врачи предупреждают: даже при соблюдении санитарных норм риск заражения микробами всё же существует. Использование собственной чашки или контейнера — не странность, а осознанная мера заботы о здоровье.
О преимуществах и разумных альтернативах рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с изданием "Абзац".
Индивидуальная посуда как средство личной гигиены
Привычно считать средствами индивидуальной гигиены зубную щётку, расчёску или полотенце. Но, по словам врача, к этому списку можно смело добавить и посуду.
"Когда мы говорим о средствах индивидуальной гигиены, то это не только зубная щетка или расческа, но и индивидуальная посуда. Если мы говорим об идеальных условиях, можно использовать [в точках общепита] свой, например, стакан, чтобы обезопасить себя. Только вы знаете, как и чем вы его обрабатываете, как стерилизуете. По большому счету, действительно, это ваша определенная защита", — пояснил эксперт.
Личная кружка или контейнер действительно снижают вероятность контакта с чужими микробами. Ведь в заведениях общественного питания посуда проходит обработку в посудомоечной машине, но не всегда при оптимальной температуре, а губки и салфетки на кухнях меняют не так часто, как хотелось бы.
Почему не вся посуда безопасна
Повреждения или микротрещины на поверхности тарелок, чашек и ложек становятся "убежищем" для бактерий.
"Если посуда, например, имеет сколы, туда могут попасть опасные бактерии", — отметил врач Денис Прокофьев.
В микроскопических неровностях скапливаются остатки пищи, а стандартная мойка не всегда способна их удалить. Именно поэтому врач советует внимательно осматривать посуду перед использованием и не стесняться просить заменить блюдо, если на тарелке или стакане есть дефекты.
Сравнение: посуда из разных материалов
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендации
|Стекло
|Не впитывает запахи, легко стерилизуется
|Хрупкое
|Лучший выбор для напитков
|Керамика
|Долговечна, эстетична
|Может иметь микротрещины
|Проверять на сколы
|Пластик
|Лёгкий и удобный
|При нагревании выделяет токсины
|Не использовать для горячего
|Металл
|Прочный и безопасный
|Может менять вкус еды
|Подходит для термосов и ланч-боксов
|Бамбук
|Экологичен
|Плохо переносит влагу и пар
|Использовать для сухих блюд
Когда стоит задуматься о личной посуде
Индивидуальная посуда особенно полезна:
• для людей с ослабленным иммунитетом;
• при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
• для аллергиков;
• для родителей маленьких детей;
• в период сезонных эпидемий.
"Поскольку человек знает, чем мыл свою посуду, это в определенной степени защитит организм и позволит меньше переживать", — пояснил Прокофьев.
Советы шаг за шагом: как обезопасить себя в кафе
-
Берите с собой многоразовую бутылку или стакан. Это поможет не только с точки зрения гигиены, но и сократит количество одноразового пластика.
-
Осматривайте посуду, прежде чем использовать. Даже маленький скол — повод попросить замену.
-
Не ешьте с треснутых тарелок. В микротрещинах скапливаются микробы.
-
Избегайте слишком горячих напитков в пластиковых стаканах. Под действием температуры материал выделяет вредные вещества.
-
Соблюдайте баланс: если вы не хотите носить с собой посуду, выбирайте проверенные заведения, где поддерживается высокий санитарный стандарт.
А что если носить посуду неудобно?
Необязательно таскать с собой громоздкие тарелки. Сейчас в продаже есть складные многоразовые стаканы и лёгкие металлические контейнеры, которые не занимают много места. Можно хранить свою чашку на работе — это уже снизит риск контакта с чужими микробами.
В некоторых кафе и кофейнях посетителям даже делают скидку, если они приносят собственную посуду — это часть программы по сокращению отходов. Так что забота о гигиене становится ещё и вкладом в экологию.
FAQ
Можно ли приносить свою чашку в кафе?
Во многих заведениях — да. Достаточно уточнить у баристы или официанта. Некоторые сети даже приветствуют этот подход.
Как ухаживать за своей посудой?
Мыть после каждого использования с мягким моющим средством и периодически обрабатывать кипятком.
Опасны ли микротрещины на кружках и тарелках?
Да, в них задерживаются микробы и моющие средства. Лучше выбросить такую посуду.
Какую посуду безопаснее всего использовать?
Стеклянную или нержавеющую — они легко стерилизуются и не выделяют вредных веществ.
Можно ли использовать антибактериальные салфетки для посуды?
Нет, они содержат химические вещества, не предназначенные для пищевых поверхностей. Лучше использовать горячую воду и мыло.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru