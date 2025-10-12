Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сушильный коврик на кухне
Сушильный коврик на кухне
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:01

Чай из чужой чашки — как поцелуй с микробами: врачи объяснили, почему риск реален

Врач Денис Прокофьев назвал индивидуальную посуду средством личной гигиены

Мы привыкли доверять чистоте ресторанов и кофеен, считая, что посуда там всегда идеально вымыта. Однако врачи предупреждают: даже при соблюдении санитарных норм риск заражения микробами всё же существует. Использование собственной чашки или контейнера — не странность, а осознанная мера заботы о здоровье.

О преимуществах и разумных альтернативах рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с изданием "Абзац".

Индивидуальная посуда как средство личной гигиены

Привычно считать средствами индивидуальной гигиены зубную щётку, расчёску или полотенце. Но, по словам врача, к этому списку можно смело добавить и посуду.

"Когда мы говорим о средствах индивидуальной гигиены, то это не только зубная щетка или расческа, но и индивидуальная посуда. Если мы говорим об идеальных условиях, можно использовать [в точках общепита] свой, например, стакан, чтобы обезопасить себя. Только вы знаете, как и чем вы его обрабатываете, как стерилизуете. По большому счету, действительно, это ваша определенная защита", — пояснил эксперт.

Личная кружка или контейнер действительно снижают вероятность контакта с чужими микробами. Ведь в заведениях общественного питания посуда проходит обработку в посудомоечной машине, но не всегда при оптимальной температуре, а губки и салфетки на кухнях меняют не так часто, как хотелось бы.

Почему не вся посуда безопасна

Повреждения или микротрещины на поверхности тарелок, чашек и ложек становятся "убежищем" для бактерий.

"Если посуда, например, имеет сколы, туда могут попасть опасные бактерии", — отметил врач Денис Прокофьев.

В микроскопических неровностях скапливаются остатки пищи, а стандартная мойка не всегда способна их удалить. Именно поэтому врач советует внимательно осматривать посуду перед использованием и не стесняться просить заменить блюдо, если на тарелке или стакане есть дефекты.

Сравнение: посуда из разных материалов

Материал Преимущества Недостатки Рекомендации
Стекло Не впитывает запахи, легко стерилизуется Хрупкое Лучший выбор для напитков
Керамика Долговечна, эстетична Может иметь микротрещины Проверять на сколы
Пластик Лёгкий и удобный При нагревании выделяет токсины Не использовать для горячего
Металл Прочный и безопасный Может менять вкус еды Подходит для термосов и ланч-боксов
Бамбук Экологичен Плохо переносит влагу и пар Использовать для сухих блюд

Когда стоит задуматься о личной посуде

Индивидуальная посуда особенно полезна:
• для людей с ослабленным иммунитетом;
• при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
• для аллергиков;
• для родителей маленьких детей;
• в период сезонных эпидемий.

"Поскольку человек знает, чем мыл свою посуду, это в определенной степени защитит организм и позволит меньше переживать", — пояснил Прокофьев.

Советы шаг за шагом: как обезопасить себя в кафе

  1. Берите с собой многоразовую бутылку или стакан. Это поможет не только с точки зрения гигиены, но и сократит количество одноразового пластика.

  2. Осматривайте посуду, прежде чем использовать. Даже маленький скол — повод попросить замену.

  3. Не ешьте с треснутых тарелок. В микротрещинах скапливаются микробы.

  4. Избегайте слишком горячих напитков в пластиковых стаканах. Под действием температуры материал выделяет вредные вещества.

  5. Соблюдайте баланс: если вы не хотите носить с собой посуду, выбирайте проверенные заведения, где поддерживается высокий санитарный стандарт.

А что если носить посуду неудобно?

Необязательно таскать с собой громоздкие тарелки. Сейчас в продаже есть складные многоразовые стаканы и лёгкие металлические контейнеры, которые не занимают много места. Можно хранить свою чашку на работе — это уже снизит риск контакта с чужими микробами.

В некоторых кафе и кофейнях посетителям даже делают скидку, если они приносят собственную посуду — это часть программы по сокращению отходов. Так что забота о гигиене становится ещё и вкладом в экологию.

FAQ

Можно ли приносить свою чашку в кафе?
Во многих заведениях — да. Достаточно уточнить у баристы или официанта. Некоторые сети даже приветствуют этот подход.

Как ухаживать за своей посудой?
Мыть после каждого использования с мягким моющим средством и периодически обрабатывать кипятком.

Опасны ли микротрещины на кружках и тарелках?
Да, в них задерживаются микробы и моющие средства. Лучше выбросить такую посуду.

Какую посуду безопаснее всего использовать?
Стеклянную или нержавеющую — они легко стерилизуются и не выделяют вредных веществ.

Можно ли использовать антибактериальные салфетки для посуды?
Нет, они содержат химические вещества, не предназначенные для пищевых поверхностей. Лучше использовать горячую воду и мыло.

