Тренировка с тренером в тренажерном зале
Тренировка с тренером в тренажерном зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Тихая причина срывов после первого занятия: когда тренер не слышит клиента

Нутрициолог Мария Кардакова: строгие диеты в долгую не работают

Найти общий язык с тренером удаётся не всем. Одни приходят в зал за поддержкой и комфортной атмосферой, другие ждут от наставника строгой дисциплины и жёстких программ. Но что делать, если цели клиента и представления тренера о "правильных" тренировках не совпадают?

Когда диалог не складывается

Нутрициолог и специалист в сфере общественного здоровья Мария Кардакова, рассказала, как столкнулась с этим.

"Я объяснила тренеру, что не хочу касаться темы питания, но это не помогло", — сказала нутрициолог Мария Кардакова.

Ей хотелось вернуть любовь к спорту, а не считать калории. Но наставник настаивал на обсуждении веса и рациона, что вызывало напряжение. В итоге Мария решила сменить занятия.

Такая ситуация знакома многим. Кто-то уходит из-за чрезмерных нагрузок, как Юля, которая после "правильной" тренировки неделю не могла восстановиться. Другие сталкиваются с сексистскими высказываниями или игнорированием жалоб на боль, как это было у Анастасии.

Советы шаг за шагом

  1. Чётко обозначьте цель. Хотите подтянуть фигуру, укрепить спину или просто добавить активности — проговорите это заранее.

  2. Уточните квалификацию. Если тренер берётся корректировать питание, спросите о его образовании в диетологии.

  3. Ищите комфорт. Подход "через силу" работает не для всех. Умеренные нагрузки тоже приносят результат.

  4. Следите за реакцией организма. Боль, которая не похожа на обычную мышечную, — сигнал остановиться.

  5. Подбирайте сопутствующие решения: витамины, удобная спортивная обувь, массаж или СПА помогут восстановлению.

Мифы и правда

  • Миф: без жёсткой диеты и отказа от "вредного" похудеть невозможно.
    Правда: умеренный дефицит калорий и разнообразное питание эффективнее строгих ограничений.

  • Миф: боль во время занятий — признак роста мышц.
    Правда: лёгкий дискомфорт нормален, но острая боль может указывать на травму.

  • Миф: всем нужна кубиковая пресса.
    Правда: цели в спорте бывают разными, и желание просто поддерживать здоровье ничуть не хуже.

FAQ

Как выбрать тренера?
Обратите внимание на опыт, манеру общения и готовность подстраиваться под ваши задачи.

Сколько стоят персональные занятия?
В среднем от 1500 до 3000 рублей за час в зависимости от уровня клуба и региона.

Что лучше для новичка: зал или групповые тренировки?
Если нужна мотивация и поддержка, подойдут группы. Для индивидуального подхода — персональные занятия.

Исторический контекст

Ещё 30-40 лет назад фитнес в СССР ассоциировался с лечебной физкультурой. В 90-е пришла мода на аэробику и первые тренажёрные залы. Сегодня индустрия предлагает всё: от йоги и пилатеса до кроссфита и функционального тренинга. При этом меняется и отношение к спорту — всё больше людей приходят в зал не ради рекордов, а ради здоровья и хорошего самочувствия.

А что если…

Если тренер настаивает на своём, можно поменять специалиста или выбрать альтернативу: онлайн-занятия, приложения с готовыми программами, занятия на свежем воздухе. Главное — чтобы спорт приносил радость и желание возвращаться снова.

Итоги и интересные факты

  1. Люди, которые продолжают заниматься хотя бы три месяца, в 2,5 раза чаще сохраняют привычку надолго.

  2. Исследования показывают: регулярные умеренные нагрузки улучшают настроение почти так же эффективно, как прогулки на природе.

  3. Самые популярные аксессуары новичков — фитнес-браслеты, шейкеры для протеина и коврики для йоги.

