Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public domain
Главная / Спецоперация на Украине
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:37

Похвала, которая режет слух: признание таланта Зеленского столкнулось с подозрительным фоном

Зеленский назван талантливым артистом без иронии — Владимир Путин президент РФ

Высказывание Владимира Путина о президенте Украины прозвучало в неожиданно спокойной и личной тональности, выбиваясь из привычного политического контекста. Оно касалось не решений и не действий, а профессиональных качеств. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время Прямой линии, комментируя один из вопросов в ходе публичного диалога.

Личная оценка без иронии

Глава государства охарактеризовал Владимира Зеленского как артиста и отдельно подчеркнул его талант. При этом Путин специально акцентировал внимание на том, что его слова не носят насмешливого или двусмысленного характера. Такая оговорка стала ключевой частью высказывания.

"Зеленский артист и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии", — заявил президент России Владимир Путин.

Реплика прозвучала без развития темы и не была дополнена политическими или военными оценками.

Контекст и формат заявления

Высказывание было сделано в рамках Прямой линии — формата, предполагающего свободный обмен мнениями и ответы на широкий круг вопросов. В этом контексте оценка Зеленского не была оформлена как официальная позиция или элемент стратегии, а прозвучала как личное суждение.

Упоминание видеозаписи и комментарий Зарубина

Ранее в информационном поле появилось обсуждение видеозаписи, якобы снятой Владимиром Зеленским на фоне стеллы Купянска. Как отметил журналист Павел Зарубин, ролик был опубликован около недели назад и вызвал сомнения в своей подлинности.

В его комментарии акцент делался на возможный характер этого видео. Зарубин указал, что в случае, если запись является фейком, сам факт её появления выглядел бы как сознательный подлог. Эта оценка была приведена без утверждений и не сопровождалась доказательствами, оставаясь частью публичного обсуждения.

"Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом", — пошутил президент России Владимир Путин.

Эта фраза прозвучала как лёгкий комментарий и не получила дальнейшего развития в беседе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

США потребовали от Киева быстрый ответ по гарантиям – Politico 16.12.2025 в 10:17
Гарантии безопасности для Украины поставили "на время": промедление может всё изменить

США ставят Украине жесткие дедлайны для утверждения новых гарантий безопасности. Как это повлияет на переговоры и будущее Киева? Читайте в нашем обзоре.

Читать полностью » США потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса на переговорах — AFP 15.12.2025 в 16:09
Мирное урегулирование зашло в тупик: требование по Донбассу разделило США и Украину

На переговорах в Берлине Украина против выведения войск из Донбасса. Как позиция США ставит под угрозу мирный процесс? Узнайте детали.

Читать полностью » Удар по мосту в Затоке перекрыл кратчайший маршрут поставок из Румынии — Юрий Кнутов 15.12.2025 в 15:23
Разрушенные мосты и снаряды не идут: как удар по Затоке затруднил западные поставки

Российский удар по мосту в Затоке Одесской области серьёзно нарушил логистику поставок западного оружия для ВСУ, сократив объёмы поставок.

Читать полностью » Российские военные фиксируют спад дроновой активности ВСУ — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Когда небо пустеет — это не случайно: на сумском направлении фиксируют тревожные признаки

В Сумской области ВСУ заметно сократили применение FPV-дронов и артиллерии. Военнослужащий рассказал, как это ощущается на передовой.

Читать полностью » Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ 13.12.2025 в 18:43
Энергосеть Украины превратилась в чёрный экран: ночь, когда свет исчез повсюду

Российские войска нанесли ответный удар по энергетическим объектам Украины. Одесса и другие города остались без света, а тревога объявлялась по всей стране.

Читать полностью » Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников — Минобороны 13.12.2025 в 8:09
Воздушная тревога без последствий: как ПВО за одну ночь закрыла небо над шестью регионами

За ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над шестью регионами России, наибольшее число целей зафиксировано в Саратовской области.

Читать полностью » В Офисе Зеленского отвергли готовность к территориальным уступкам по Донбассу 12.12.2025 в 13:44
Буферная зона оказалась теорией: в Киеве уточнили слова о демилитаризации Донбасса

В офисе Зеленского пояснили, что разговоры о демилитаризованной зоне носят теоретический характер и не означают согласия Киева на территориальные уступки.

Читать полностью » Помощник главы РФ Ушаков отверг идею референдума по Донбассу со стороны Зеленского 12.12.2025 в 13:24
Референдум не нужен: в Москве напомнили, чей Донбасс по Конституции России

В Кремле жёстко отреагировали на идею референдума по Донбассу, напомнив о конституционном статусе региона и закрытости вопроса для обсуждений.

Читать полностью »

Новости
Россия
Путин посоветовал сразу класть трубку при разговоре о деньгах
Наука
Археологи обнаружили гробницу главного врача фараона в Саккаре — Earth
Общество
Путин извинился перед вдовой бойца СВО из Новосибирска за задержку пенсии
Общество
В Татарстане могут усыплять агрессивных собак — Ильшат Гиниятуллин
Общество
Суд в Омске признал сделку с квартирой недействительной — Mash
Экономика
Конфискация активов РФ приравнена к грабежу — Владимир Путин
Авто и мото
Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный
Недвижимость
Ввод жилья в России в 2025 году снизился до 103–105 млн кв. м — Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet