здание госдумы рф
здание госдумы рф
© flickr.com by MikleRav is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:40

Платит фонд — плати и ты: зачем депутаты резко повышают налоги для некоммерческих структур

Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума

Дискуссия о налоговых льготах для состоятельных граждан вышла на уровень парламентских инициатив и уже затрагивает бюджетные интересы государства. Об этом сообщает РИА Новости: депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предлагают поднять налог на прибыль для личных фондов до 25%. Авторы инициативы считают, что такие структуры стали активно создавать обеспеченные россияне, а действующая ставка для них выглядит заниженной на фоне общих правил. Законопроект планируют направить на отзыв в правительство.

Кто выступил с инициативой

Инициативу подготовили лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как следует из публикации, документ находится в распоряжении РИА Новости, а изменения предлагается внести в законодательство. В пояснительной записке, по данным агентства, речь идет о выравнивании налогового режима личных фондов с общеустановленной ставкой.

Проект предусматривает увеличение ставки до 25% и предполагает, что дополнительные поступления будут направляться в федеральный бюджет. Законопроект еще не прошел правительственную оценку, поскольку его только готовят к отправке на отзыв. При этом обсуждение ведется в контексте уже изменившихся правил налогообложения для организаций.

Почему речь идет именно о 25%

Сергей Миронов пояснил РИА Новости, что в 2025 году налог на прибыль организаций увеличили с 20% до 25%. Однако ставка для доходов личных фондов, по его словам, сохранилась на уровне 15%. На этом расхождении он и строит аргументацию необходимости изменений.

"Предлагаю увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%, а дополнительные доходы зачислять в федеральный бюджет", — сказал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

В логике инициативы ставка должна стать сопоставимой с общей для бизнеса. Это, как считают авторы, позволит устранить дисбаланс между режимами налогообложения.

Какие преференции и цифры приводят авторы

Миронов отметил, что личные фонды являются некоммерческими организациями, но имеют право вести определенную предпринимательскую деятельность. По его словам, при этом они дают владельцам значительные преференции и несут субсидиарную ответственность по долгам учредителя только три года. Он также сравнил этот срок с законом о банкротстве, где максимальный период, как указано в тексте, составляет десять лет.

Отдельно он обратил внимание, что выплаты выгодоприобретателям подоходным налогом не облагаются, а сведения об учредителе можно скрывать, присваивая документам статус коммерческой тайны. При действующей ставке налога на прибыль 15% это, по его оценке, и объясняет рост интереса к таким структурам. В качестве иллюстрации Миронов привел динамику числа личных фондов: в 2022 году — четыре, в 2023 году — 13, затем — 137, а по состоянию на май — 250.

