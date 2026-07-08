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Рука опускает купюры в банку с надписью «на мечту»
Рука опускает купюры в банку с надписью «на мечту»
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:25

Финансовая подушка кажется недостижимой: вот что мешает ее собрать

Создание финансовой подушки безопасности — это не привилегия людей с высоким доходом, а необходимая страховка, позволяющая сохранить привычный уровень жизни в периоды потери работы или смены деятельности. О том, как сформировать личный денежный резерв при ограниченном бюджете, рассказала NewsInfo независимый финансовый советник Анна Карпычева.

По словам эксперта, многие люди ошибочно воспринимают накопления как инструмент для "черного дня", но на деле это "буфер спокойствия", дающий свободу выбора и психологическую устойчивость. Согласно недавним исследованиям, финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян.

Для определения необходимого объема резерва финансовый советник рекомендует рассчитать сумму, позволяющую покрыть ежемесячный расход и умножить ее на шесть. Размер "подушки" индивидуален: для одиноких людей достаточно запаса на три месяца, предпринимателям желательно иметь резерв на целый год.

"Если округляются глаза, что она вот такой должна быть большой, значит, скорее всего, правильно посчитали. Должна быть достаточно существенная сумма", — отметила Карпычева.

Для психологического комфорта эксперт советует применять декомпозицию: разбить масштабную задачу на посильные этапы. В частности, можно начать с формирования резерва хотя бы на один месяц.

"Наверняка многие слышали правило "Отложить десять процентов с каждого дохода". Если кажется, что десять процентов многовато, отложите пять, хоть сто рублей. Но потихонечку выходить на десять процентов, дальше увеличивать это число. Десять процентов не играют погоды, скорее всего, семья даже не заметит, что живет не на сто процентов, а на девяносто", — советует эксперт.

Использование подобных методов уже помогает многим гражданам обрести уверенность, ведь способ копить при маленькой зарплате часто кроется в правильной постановке целей.

Ключевым принципом формирования капитала Карпычева называет правило "платить себе вперед". Деньги на накопительный счет нужно переводить сразу после получения дохода, а не в конце месяца из того, что осталось. Стоит отметить, что финансово грамотный человек всегда планирует бюджет и создает сбережения, не дожидаясь благоприятных обстоятельств.

"Себя ставим на первое место. Свое спокойствие, свою растущую, усиливающуюся финансовую устойчивость, свою подушку безопасности. Поступили деньги, перевели сразу же на накопительный счет", — рекомендует советник.

Еще одним важным шагом является борьба с импульсивными покупками, говорит эксперт. Анализ расходов даже в течение одной недели позволяет выявить скрытые утечки денег, которые не приносят реальной пользы. Специалисты подчеркивают, что импульсивные траты после зарплаты усиливают финансовый стресс, поэтому контроль над ними становится инструментом роста благосостояния.

Наконец, важно избегать "ловушки доходов". Статистика показывает, что с ростом заработка расходы человека часто растут параллельно, не оставляя пространства для накоплений. Поэтому любые дополнительные поступления — кэшбэки, премии или подарки — эксперт советует направлять в счет финансовой устойчивости. В этом вопросе важны не суммы, а дисциплина: системный подход к экономии помогает избежать ошибок в ежедневном управлении личным бюджетом.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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