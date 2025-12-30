Новый год начинается с самообмана: почему финансовые цели рушатся уже в январе

Планы на новый год часто начинаются с абстрактных желаний — больше зарабатывать, меньше тратить, наконец-то начать откладывать. Но без трезвой оценки реального положения такие цели быстро теряют смысл и превращаются в источник разочарования. О том, с чего на самом деле стоит начинать финансовое планирование, рассказала эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина. Об этом сообщает MoneyTimes.

Отправная точка — текущее положение

По словам специалиста, первым шагом должна стать фиксация того, где человек находится финансово прямо сейчас. Речь идет не о сложных расчетах, а о базовой инвентаризации: какие есть кредиты, обязательные платежи, активы и имущество.

"Выписать все кредиты, платежи, имущество, которое есть. Можно выписывать то жилье, в котором живет человек, можно не выписывать. Я за то, чтобы выписывать, потому что иногда финансовую цель можно поставить, например, сменить жилье", — пояснила Алена Никитина.

Даже если часть цифр будет приблизительной, это уже дает опору для дальнейших решений и позволяет уйти от иллюзий.

Доходы, расходы и честность с собой

Следующий этап — примерная оценка доходов и расходов. Эксперт подчеркивает, что на старте не стоит бояться неточностей: важнее увидеть общую картину. Часто уже на этом этапе становится ясно, какие статьи расходов перегружают бюджет и где вообще есть пространство для маневра.

Никитина советует не ограничиваться одним сценарием, а сразу рассмотреть несколько вариантов развития событий. Это помогает снизить тревожность и избежать завышенных ожиданий.

Три сценария вместо одной иллюзии

Финансовый план, по мнению эксперта, лучше строить сразу в трех версиях — оптимистичной, средней и пессимистичной. Такой подход позволяет учитывать как мечты, так и реальные ограничения.

"Расписывать три варианта — оптимистичный, пессимистичный и средний. Иногда человек понимает, что он не может визу купить за сто миллионов, но очень хочется. А откладывать может по пять тысяч рублей в месяц. Супер оптимистичный план лучше записать, чтобы оно где-то там маячило, как мечта. И пессимистичный, антикризисный план, что есть самые необходимые расходы или задачи, если пока немного денег откладывается, туда все записать, кризисные ситуации, кредиты", — отметила Никитина.

Как правило, именно средний сценарий становится рабочим, но наличие крайних вариантов помогает психологически выдерживать колебания доходов.

Малые шаги и долгие цели

Эксперт подчеркивает, что даже минимальный финансовый плюс — это уже результат. Небольшие суммы накоплений важны не столько объемом, сколько самой привычкой откладывать.

"В финансовом плане сформировать разницу, чтобы было в плюсе, чтобы было что откладывать. И ничего страшного, если это будет сумма небольшая, это уже маленький шаг", — добавила специалист.

Отдельно Никитина обращает внимание на долгосрочные приоритеты. По ее словам, накопления на пенсию и формирование пассивного дохода должны присутствовать в плане всегда — даже если сейчас речь идет о символических суммах.

Финансовые цели как процесс

В итоге грамотная постановка целей — это не разовый список желаний, а живой процесс, который можно и нужно корректировать. Главное — честно зафиксировать реальность, определить приоритеты и дать себе право двигаться постепенно, без давления и самообвинений.