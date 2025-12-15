Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:24

Копилка не виновата: как мы сами крадем у себя шанс на богатство

Люди чаще тратят деньги импульсивно и не копят средства — эксперт Никитина

Отсутствие учета расходов и привычка к импульсивным покупкам становятся главными препятствиями на пути к финансовой стабильности. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на генерального директора компании "Организация личных финансов" Алену Никитину.

Финансовые ошибки, которые совершают чаще всего

Большинство людей избегают записывать свои доходы и расходы, воспринимая этот процесс как лишение свободы. Однако, по словам эксперта, учет не ограничивает, а помогает увидеть реальную картину финансовой жизни. Финансовый дневник — это зеркало привычек, а не инструмент наказания.

"Незаписывание доходов и расходов — это главная ошибка, которая мешает начать копить. Люди боятся, что, если начнут вести учет, им придется во всем себя ограничивать. Но учет — это не наказание, а способ наблюдать за собой и своими расходами. Это исследование, а не ограничение, и бояться здесь нечего", — подчеркнула Никитина.

Ведение записей помогает не только осознать, куда уходят деньги, но и понять, какие траты можно сократить без ущерба для комфорта. Нередко человек впервые замечает, сколько ресурсов уходит на случайные мелочи, и уже одно это наблюдение меняет отношение к деньгам.

Почему декабрь — лучший момент для начала

Эксперт считает, что именно конец года — подходящее время, чтобы пересмотреть свои финансовые привычки. Декабрь помогает подвести итоги, увидеть закономерности и войти в новый год с более четким пониманием, как распоряжаться средствами.

"Сейчас декабрь — хороший момент, чтобы начать записывать расходы. Январь — это всегда время новых целей, и даже если финансовый план получится неидеальным, он все равно станет толчком для изменений. Главное — начать, потому что движение вперед состоит из маленьких шагов, и даже ошибки в этом процессе — часть роста", — пояснила Никитина.

Даже простое наблюдение за расходами, по словам специалиста, способно запустить цепочку изменений. Финансовая стабильность начинается не с жестких правил, а с внимания к собственным решениям.

Как справиться с импульсивными тратами

Еще одна частая ошибка — спонтанные покупки. Они совершаются под влиянием эмоций, желания поощрить себя или снять стресс. Никитина отмечает, что бороться с ними только силой воли бессмысленно. Гораздо эффективнее понять, что стоит за этим поведением.

Когда человек осознает причины своих трат и перестает себя за них осуждать, он делает шаг к финансовой зрелости. Осознанность не означает запрет на удовольствие, а предполагает уважение к собственным возможностям. Постепенно формируется здоровое отношение к деньгам, при котором даже ошибки становятся опытом, а не поводом для вины.

