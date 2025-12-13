Тихая дипломатия без камер: Лукашенко получил личное послание от четы Трамп

Дипломатические контакты Минска и Вашингтона в последние дни приобрели более персональный характер, выйдя за рамки протокольных заявлений и официальных формулировок. Об этом сообщает агентство "БелТА", ссылаясь на информацию пресс-службы президента Белоруссии о передаче личного послания от американской стороны Александру Лукашенко.

Личное послание от семьи Трамп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное обращение от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Послание было передано во время визита в Минск специального представителя главы Белого дома Джона Коула, который ранее провёл переговоры с белорусским руководством.

Как уточнили в администрации президента, обращение носило неформальный характер и было адресовано лично главе государства.

"Дональд и Мелания Трамп поблагодарили белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство, а также пожелали счастливого Рождества", — сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Сигналы после переговоров

В послании Дональд Трамп также отметил, что рассчитывает в ближайшее время подробно обсудить итоги визита своего спецпредставителя. По словам Эйсмонт, американский президент заявил, что с нетерпением ждёт возвращения Джона Коула, чтобы из первых уст узнать детали состоявшихся переговоров в Минске.

Такой акцент подчёркивает значимость контактов, прошедших в белорусской столице. Формат личного послания от президента США и первой леди расценивается как знак внимания и элемент выстраивания более доверительного канала общения между сторонами.

Контекст визита спецпредставителя США

Ранее Джон Коул, выступая после встреч в Минске, заявил, что Александр Лукашенко, по его мнению, даёт полезные советы по урегулированию конфликта на Украине. Эти слова были восприняты как сигнал о заинтересованности Вашингтона в консультациях с белорусским лидером по вопросам региональной безопасности.

Передача личного послания от Дональда и Мелании Трамп дополнила этот контекст, придав визиту не только политическое, но и символическое измерение. На фоне недавних контактов и заявлений сторон такой шаг выглядит как попытка закрепить достигнутые договорённости и сохранить канал прямого диалога.