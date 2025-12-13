Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп
Президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:59

Тихая дипломатия без камер: Лукашенко получил личное послание от четы Трамп

Лукашенко получил личное послание от Дональда и Мелании Трамп — БелТА

Дипломатические контакты Минска и Вашингтона в последние дни приобрели более персональный характер, выйдя за рамки протокольных заявлений и официальных формулировок. Об этом сообщает агентство "БелТА", ссылаясь на информацию пресс-службы президента Белоруссии о передаче личного послания от американской стороны Александру Лукашенко.

Личное послание от семьи Трамп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное обращение от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Послание было передано во время визита в Минск специального представителя главы Белого дома Джона Коула, который ранее провёл переговоры с белорусским руководством.

Как уточнили в администрации президента, обращение носило неформальный характер и было адресовано лично главе государства.

"Дональд и Мелания Трамп поблагодарили белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство, а также пожелали счастливого Рождества", — сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Сигналы после переговоров

В послании Дональд Трамп также отметил, что рассчитывает в ближайшее время подробно обсудить итоги визита своего спецпредставителя. По словам Эйсмонт, американский президент заявил, что с нетерпением ждёт возвращения Джона Коула, чтобы из первых уст узнать детали состоявшихся переговоров в Минске.

Такой акцент подчёркивает значимость контактов, прошедших в белорусской столице. Формат личного послания от президента США и первой леди расценивается как знак внимания и элемент выстраивания более доверительного канала общения между сторонами.

Контекст визита спецпредставителя США

Ранее Джон Коул, выступая после встреч в Минске, заявил, что Александр Лукашенко, по его мнению, даёт полезные советы по урегулированию конфликта на Украине. Эти слова были восприняты как сигнал о заинтересованности Вашингтона в консультациях с белорусским лидером по вопросам региональной безопасности.

Передача личного послания от Дональда и Мелании Трамп дополнила этот контекст, придав визиту не только политическое, но и символическое измерение. На фоне недавних контактов и заявлений сторон такой шаг выглядит как попытка закрепить достигнутые договорённости и сохранить канал прямого диалога.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Массачусетсе зафиксирован первый смертельный случай силикоза — Fox News вчера в 18:55
Красивые столешницы с мёртвым дыханием: как мода на камень вышла боком рабочим

В Массачусетсе зафиксирован первый смертельный случай силикоза у рабочего, создававшего каменные столешницы. Опасность скрыта в пыли, которую не видно.

Читать полностью » Партия Зеленского вчера в 14:14
Эпоха подходит к концу: партия Зеленского готовится к смене главы

В партии Зеленского готовятся к смене руководства: на съезде в декабре могут утвердить нового главу, а уход прежнего лидера совпал с политическими спорами.

Читать полностью » Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде вчера в 13:30
Москва и Тегеран ускоряют сближение: на встрече Путина и Пезешкиана обозначили приоритеты

Путин и Пезешкиан обсудили в Ашхабаде энергетику, инфраструктуру и рост товарооборота, подтвердив курс на углубление стратегического партнерства.

Читать полностью » Ушаков: Зеленский может использовать выборы для прекращения огня вчера в 13:15
Зеленский готовится использовать выборы как щит: В Кремле прокомментировали позицию Киева

В Москве считают, что согласие Зеленского на выборы может быть связано не только с политикой, но и с попыткой добиться временного прекращения огня.

Читать полностью » На Украине опровергли данные о готовности к созданию буферной зоны в ДНР и ЛНР вчера в 12:37
Пустышка вместо сенсации: Киев опроверг слухи о готовности создать демилитаризованную зону на Донбассе

На фоне конфликта в Украине обросли слухи о создании буферной зоны в Донбассе. Однако украинские власти опровергли информацию. Что стоит за заявлениями?

Читать полностью » Узбекистан запретит наличные для алкоголя и табака с 2026 года — Мирзиеев вчера в 9:43
Государство видит всё: крупные покупки и коммуналку в Узбекистане можно будет оплатить только картой

В Узбекистане с 1 апреля 2026 года ограничат покупки за наличные: алкоголь, табак и крупные сделки — только безналом. Что еще входит в список?

Читать полностью » Королевскую семью хотят отменить через референдум — Султана вчера в 9:08
Британия устала от короны: насмешки болельщиков и громкие скандалы добивают образ королевской семьи

Депутат парламента Британии призвала к референдуму о монархии, связав тему с расходами и скандалами. Почему спор снова обострился?

Читать полностью » Женщина на угнанной лодке повредила мост Риальто в Венеции — ANSA вчера в 9:04
Историческому мосту нанесен удар: инженеры оценивают ущерб от столкновения с угнанным судном

В Венеции женщина на угнанной лодке на скорости врезалась в мост Риальто: повреждена мраморная балюстрада, посылки ушли в канал.

Читать полностью »

Новости
Общество
Положительное заключение выдано по этапам ветки Мыза — Кстово — пресс-служба ГЖД
Туризм
Острова Пхи-Пхи, Симиланы и Ко Самет входят в национальные парки Таиланда — О! Блог
Мир
Украина отклонила вывод ВСУ из Донбасса и запрет на вступление в НАТО в плане США — NYT
Мир
Еврокомиссия не смогла согласовать план по активам России — Politico
Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ
Мир
Западные страны побегут восстанавливать связи с Россией — премьер Словакии Роберт Фицо
Общество
На трассах Самарской области ограничили проезд грузовиков — ГАИ
Авто и мото
Неправильный ток заряда вызывает газовыделение в аккумуляторе — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet