Больные лёгкие
Больные лёгкие
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:19

От икоты до диализа: неожиданные болезни за простым рефлексом

Врач Никитин: длительная икота может быть признаком серьёзных заболеваний

Икота многим кажется безобидной и даже забавной реакцией организма. Обычно её провоцируют переедание, проглоченный воздух или сильный смех. Но врачи напоминают: в некоторых случаях она может быть тревожным сигналом о скрытых проблемах со здоровьем.

Когда икота безвредна

Кратковременные приступы нередко возникают после переохлаждения или употребления газированных напитков. Во время беременности икота у женщины может быть связана с изменениями внутрибрюшного давления. В таких случаях особого повода для беспокойства нет — достаточно немного подождать, и неприятный симптом проходит сам собой.

Сигнал о нарушениях в организме

Однако бывают ситуации, когда икота говорит о серьёзных нарушениях.

«У части людей икота — сигнал о проблеме: гастроэзофагеальный рефлюкс, раздражение диафрагмального или блуждающего нервов узлами щитовидной железы или образованиями средостения, нарушения электролитов и функции почек, влияние некоторых лекарств, поражения центральной нервной системы», — перечислил врач Алексей Никитин.

Также этот симптом может указывать на растяжение желудка, наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы или воспаление плевры и лёгких. Иногда длительная икота становится проявлением инсульта.

Чем опасна затянувшаяся икота

Медики считают тревожным признаком икоту, которая не проходит в течение двух суток. В таких случаях нельзя ограничиваться домашними способами вроде задержки дыхания или стакана воды. Своевременное обращение к врачу помогает исключить или выявить серьёзные заболевания и начать лечение на раннем этапе.

Как действовать

Если икота появляется регулярно или длится слишком долго, стоит:
• зафиксировать обстоятельства её возникновения (еда, стресс, переохлаждение);
• обратить внимание на сопутствующие симптомы — кашель, боли, слабость;
• как можно скорее посетить терапевта или профильного специалиста.

Привычка игнорировать даже такой на первый взгляд мелкий сигнал организма может привести к тому, что болезнь будет обнаружена слишком поздно.

