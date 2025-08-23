Железо, витамин D и щитовидка: что на самом деле прячется за усталостью

Иногда мы называем себя ленивыми только потому, что не хочется делать дела — ни бытовые, ни важные. Но если такое состояние затягивается и на активности не остаётся даже минимальных сил, стоит задуматься: возможно, причина — не в характере, а в здоровье.

Что может скрываться под маской "лени”

По словам Надежды Чернышовой, врача-терапевта, стойкая апатия и нехватка энергии нередко связаны с физиологическими нарушениями. Среди частых причин:

Дефицит железа (анемия);

Недостаток витамина D;

Снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз);

Проблемы с печенью;

Онкологические заболевания на ранних стадиях.

"Человек может не иметь конкретных жалоб, но начинает нетипично уставать и теряет интерес к привычной активности", — предупреждает специалист.



Что делать, если "лень” не проходит

Обратиться к терапевту.

Сдать базовые анализы крови и мочи.

Проверить уровень витамина D, ферритин (железо), функцию щитовидной железы и печени.

Если выявляются нарушения — после лечения энергия обычно возвращается и желание "что-то делать” появляется само собой.

А если анализы в норме?

Тогда стоит рассмотреть психологические причины.

Нередко аналогичные симптомы наблюдаются при:

депрессии;

тревожных расстройствах;

эмоциональном выгорании.

В таком случае логично обратиться к психологу или психиатру.