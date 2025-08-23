Железо, витамин D и щитовидка: что на самом деле прячется за усталостью
Иногда мы называем себя ленивыми только потому, что не хочется делать дела — ни бытовые, ни важные. Но если такое состояние затягивается и на активности не остаётся даже минимальных сил, стоит задуматься: возможно, причина — не в характере, а в здоровье.
Что может скрываться под маской "лени”
По словам Надежды Чернышовой, врача-терапевта, стойкая апатия и нехватка энергии нередко связаны с физиологическими нарушениями. Среди частых причин:
- Дефицит железа (анемия);
- Недостаток витамина D;
- Снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз);
- Проблемы с печенью;
- Онкологические заболевания на ранних стадиях.
"Человек может не иметь конкретных жалоб, но начинает нетипично уставать и теряет интерес к привычной активности", — предупреждает специалист.
Что делать, если "лень” не проходит
- Обратиться к терапевту.
- Сдать базовые анализы крови и мочи.
- Проверить уровень витамина D, ферритин (железо), функцию щитовидной железы и печени.
Если выявляются нарушения — после лечения энергия обычно возвращается и желание "что-то делать” появляется само собой.
А если анализы в норме?
Тогда стоит рассмотреть психологические причины.
Нередко аналогичные симптомы наблюдаются при:
- депрессии;
- тревожных расстройствах;
- эмоциональном выгорании.
В таком случае логично обратиться к психологу или психиатру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru