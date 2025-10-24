Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Компот из хурмы и яблок
Компот из хурмы и яблок
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:30

Хурма лечит, но не всех: врач рассказал, кому осенний фрукт может навредить

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о пользе хурмы для сердца и сосудов

Хурма давно стала символом осени — яркая, сочная и немного вяжущая, она появляется на прилавках именно тогда, когда организму особенно нужны витамины и поддержка иммунитета. Этот сезонный фрукт не только вкусен, но и способен оказывать серьёзное влияние на здоровье, если употреблять его правильно.

"В хурме содержится калий — этот минерал регулирует водно-солевой баланс, поддерживает нормальное функционирование сердца и мышц. Кроме того, в фрукте много антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным, противомикробным действием. И все они важны в поддержке здоровья сердечно-сосудистой системы", — пояснил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Полезные свойства хурмы

Главное достоинство хурмы — богатый состав. В ней присутствуют витамины A, C, E, группа B, а также микроэлементы — магний, железо, кальций и йод. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов фрукт помогает замедлить процессы старения клеток, поддерживает эластичность сосудов и улучшает состояние кожи.

Калий, содержащийся в хурме, играет ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы: регулирует давление, поддерживает сердечный ритм и помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Поэтому этот фрукт особенно полезен людям, склонным к отёкам или гипертонии.

Хурма и пищеварение

Немногие знают, что хурма положительно влияет и на работу желудочно-кишечного тракта. Клетчатка в её составе улучшает перистальтику кишечника, способствует мягкому очищению и нормализует микрофлору. Однако людям с хроническими заболеваниями ЖКТ следует употреблять плод в умеренных количествах, чтобы избежать раздражения слизистой.

Благодаря содержанию танинов (вяжущих веществ) хурма способна уменьшать воспаления и снимать лёгкие расстройства пищеварения. Важно помнить: чем спелее фрукт, тем меньше в нём танинов и тем мягче воздействие на желудок.

Советы шаг за шагом: как правильно есть хурму

  1. Выбирайте спелые плоды. Мягкая, слегка прозрачная кожура — признак зрелости. Незрелая хурма может "вяжет" из-за избытка танинов.

  2. Храните в прохладном месте. Лучше в холодильнике при температуре около +5 °C.

  3. Сочетайте с белком. Самый полезный вариант — хурма с творогом, йогуртом или орехами. Так сахар усваивается медленнее, а организм получает больше пользы.

  4. Не ешьте натощак. Из-за природных кислот фрукт может вызвать дискомфорт.

  5. Не смешивайте с молоком. Такое сочетание иногда вызывает вздутие и тяжесть.

"Рекомендованная порция для взрослого человека: 1-2 плода в день, лучше с творогом или орехами", — добавил специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть много хурмы за один раз.
Последствие: перегрузка желудка и риск запора.
Альтернатива: делите порцию на 2 приёма пищи.

Ошибка: есть незрелую хурму.
Последствие: сильное вяжущее ощущение и дискомфорт в животе.
Альтернатива: заморозьте фрукт на сутки — после разморозки он станет мягче.

Ошибка: сочетать хурму с мясом или рыбой.
Последствие: тяжесть в желудке.
Альтернатива: ешьте её как десерт через 1-2 часа после основного приёма пищи.

А что если у меня диабет?

Хурма содержит природные сахара, поэтому людям с сахарным диабетом стоит быть осторожными. Однако в небольших количествах — не более половины плода в день — этот фрукт не нанесёт вреда, особенно если употреблять его вместе с белковыми продуктами. Важно выбирать менее сладкие сорта и следить за уровнем глюкозы.

Плюсы и минусы хурмы

Показатель Плюсы Минусы
Сердечно-сосудистая система Содержит калий и антиоксиданты При избыточном употреблении повышает уровень сахара
Кишечник Улучшает пищеварение, мягко очищает Может вызывать запор при избытке
Иммунитет Витамины C и A укрепляют защитные функции Возможна аллергическая реакция
Кожа Улучшает тонус и эластичность Не рекомендуется при острых воспалениях ЖКТ

FAQ

Можно ли есть хурму каждый день?
Да, но не более двух плодов. Избыток сахара и танинов может нарушить пищеварение.

Как выбрать сладкую хурму?
Выбирайте плоды с гладкой, мягкой кожицей и без повреждений. Если плод твёрдый, положите его в морозилку на несколько часов — после разморозки он станет мягким и сладким.

Можно ли есть хурму при похудении?
Да, но в первой половине дня. Фрукт низкокалориен (около 70 ккал на 100 г), но содержит много сахара.

Как давать хурму детям?
Начинайте с небольших кусочков после года, чтобы избежать аллергии и проблем с пищеварением.

Мифы и правда

Миф: хурма вызывает запоры у всех.
Правда: только при чрезмерном употреблении и при употреблении незрелых плодов.

Миф: хурма противопоказана диабетикам.
Правда: в умеренных количествах и с белковой пищей её можно есть.

Миф: в хурме нет пользы, только сахар.
Правда: фрукт богат антиоксидантами, витаминами и минералами.

3 интересных факта

  1. Название "хурма" в переводе с фарси означает "финиковая слива".

  2. В Азии хурму считают символом долголетия и силы духа.

  3. Из сушёной хурмы делают традиционные сладости — "хошигаки", популярные в Японии.

Исторический контекст

Родиной хурмы считается Китай, где её начали культивировать более 2000 лет назад. Позже растение распространилось по всей Азии и попало в Европу. В России хурма появилась только в XIX веке и стала особенно популярна в южных регионах — на Черноморском побережье и в Крыму.

