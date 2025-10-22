Сердце бьётся ровнее, кожа светится: врачи назвали осенний фрукт молодости и спокойствия

Осенью на прилавках появляется один из самых полезных сезонных фруктов — хурма. Этот солнечный плод не только вкусен, но и способен поддерживать здоровье сердца, сосудов и пищеварительной системы. О её пользе рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с "Газетой.ру".

"Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу", — отметил врач Евгений Белоусов.

Почему хурма полезна для сердца

По словам специалиста, хурма богата калием и магнием - элементами, необходимыми для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Калий регулирует сердечный ритм и помогает поддерживать артериальное давление в норме, а магний укрепляет стенки сосудов и предотвращает спазмы.

Кроме того, в хурме содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск воспалений. Регулярное употребление этого фрукта помогает уменьшить вероятность развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Полезные вещества в составе

Хурма содержит целый комплекс витаминов и минералов, необходимых для здоровья: