Сердце бьётся ровнее, кожа светится: врачи назвали осенний фрукт молодости и спокойствия
Осенью на прилавках появляется один из самых полезных сезонных фруктов — хурма. Этот солнечный плод не только вкусен, но и способен поддерживать здоровье сердца, сосудов и пищеварительной системы. О её пользе рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с "Газетой.ру".
"Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу", — отметил врач Евгений Белоусов.
Почему хурма полезна для сердца
По словам специалиста, хурма богата калием и магнием - элементами, необходимыми для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Калий регулирует сердечный ритм и помогает поддерживать артериальное давление в норме, а магний укрепляет стенки сосудов и предотвращает спазмы.
Кроме того, в хурме содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск воспалений. Регулярное употребление этого фрукта помогает уменьшить вероятность развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.
Полезные вещества в составе
Хурма содержит целый комплекс витаминов и минералов, необходимых для здоровья:
|Вещество
|Действие
|Витамин A
|Поддерживает зрение и здоровье кожи
|Витамин C
|Укрепляет иммунитет и сосуды
|Витамины группы B
|Улучшают обмен веществ и работу нервной системы
|Клетчатка
|Регулирует пищеварение, снижает уровень холестерина
|Магний и калий
|Поддерживают работу сердца и сосудов
|Антиоксиданты (бета-каротин, флавоноиды)
|Замедляют старение клеток
Как хурма помогает пищеварению
Клетчатка в составе хурмы мягко стимулирует работу кишечника и способствует выведению лишнего холестерина. Это делает фрукт полезным для людей с повышенным уровнем липидов в крови и склонностью к запорам.
Кроме того, хурма обладает лёгким мочегонным эффектом и помогает организму избавляться от излишков жидкости, что благотворно влияет на почки и сосуды.
Как правильно есть хурму
"Рекомендую употреблять один или два плода хурмы в день, добавляя другие продукты, например орехи или творог", — советует врач Евгений Белоусов.
Такое сочетание помогает сбалансировать уровень сахара и сделать перекус более питательным. Орехи добавляют белок и полезные жиры, а творог — кальций и аминокислоты.
Фрукт лучше есть в первой половине дня, чтобы организм успел переработать естественные сахара.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Есть хурму натощак.
Последствие: Может вызывать спазмы желудка из-за дубильных веществ.
Альтернатива: Употребляйте после лёгкого приёма пищи.
-
Ошибка: Переедать сладкие сорта хурмы.
Последствие: Резкий подъём сахара в крови, риск расстройства желудка.
Альтернатива: 1-2 плода в день, особенно при диабете или избыточном весе.
-
Ошибка: Есть недозрелую хурму.
Последствие: Вяжущий вкус и дискомфорт в желудке.
Альтернатива: Дозревшую мягкую хурму или сорт "королёк".
Советы шаг за шагом
-
Выбирайте спелые плоды. Они должны быть мягкими и без повреждений.
-
Сочетайте с белком. Хурма хорошо подходит к йогурту, творогу или орехам.
-
Не ешьте на ночь. Содержание сахаров может нарушить сон и пищеварение.
-
Соблюдайте умеренность. Для пользы достаточно одного-двух плодов в день.
-
При диабете — осторожно. Обязательно консультируйтесь с врачом перед регулярным употреблением.
Сравнение: хурма и другие фрукты
|Фрукт
|Основное преимущество
|Особенности
|Хурма
|Богата калием и клетчаткой
|Полезна для сердца и ЖКТ
|Яблоко
|Источник пектина
|Подходит для ежедневного употребления
|Банан
|Содержит магний и триптофан
|Повышает настроение
|Гранат
|Улучшает кровообращение
|Может быть кислым для желудка
|Апельсин
|Богат витамином C
|Активизирует иммунитет
Кому хурму стоит есть с осторожностью
Хурма может быть нежелательна людям с:
-
сахарным диабетом (из-за содержания природных сахаров);
-
заболеваниями ЖКТ в стадии обострения;
-
хроническими запорами (вяжущие сорта усиливают симптом).
Перед включением фрукта в постоянное меню стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические болезни.
FAQ
Можно ли есть хурму каждый день?
Да, но не более двух плодов в сутки, чтобы избежать переедания сахаров.
Как выбрать спелую хурму?
Она должна быть мягкой, с блестящей кожурой и без следов гнили.
Можно ли замораживать хурму?
Да, заморозка помогает избавиться от вяжущего вкуса и сохраняет витамины.
Какая хурма полезнее — вяжущая или "королёк"?
Обе разновидности богаты питательными веществами, но "королёк" мягче для желудка.
Мифы и правда
Миф 1. Хурма повышает давление.
Правда: Наоборот, благодаря калию она помогает его нормализовать.
Миф 2. От хурмы толстеют.
Правда: В 100 г фрукта всего около 60 ккал — умеренное количество для диетического питания.
Миф 3. Замороженная хурма теряет витамины.
Правда: При правильной заморозке сохраняется до 90% полезных веществ.
