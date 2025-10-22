Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хурма
Хурма
© commons.wikimedia.org by Choe YongWoo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:17

Сердце бьётся ровнее, кожа светится: врачи назвали осенний фрукт молодости и спокойствия

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, чем хурма полезна для сердца и сосудов

Осенью на прилавках появляется один из самых полезных сезонных фруктов — хурма. Этот солнечный плод не только вкусен, но и способен поддерживать здоровье сердца, сосудов и пищеварительной системы. О её пользе рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с "Газетой.ру".

"Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу", — отметил врач Евгений Белоусов.

Почему хурма полезна для сердца

По словам специалиста, хурма богата калием и магнием - элементами, необходимыми для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Калий регулирует сердечный ритм и помогает поддерживать артериальное давление в норме, а магний укрепляет стенки сосудов и предотвращает спазмы.

Кроме того, в хурме содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск воспалений. Регулярное употребление этого фрукта помогает уменьшить вероятность развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Полезные вещества в составе

Хурма содержит целый комплекс витаминов и минералов, необходимых для здоровья:

Вещество Действие
Витамин A Поддерживает зрение и здоровье кожи
Витамин C Укрепляет иммунитет и сосуды
Витамины группы B Улучшают обмен веществ и работу нервной системы
Клетчатка Регулирует пищеварение, снижает уровень холестерина
Магний и калий Поддерживают работу сердца и сосудов
Антиоксиданты (бета-каротин, флавоноиды) Замедляют старение клеток

Как хурма помогает пищеварению

Клетчатка в составе хурмы мягко стимулирует работу кишечника и способствует выведению лишнего холестерина. Это делает фрукт полезным для людей с повышенным уровнем липидов в крови и склонностью к запорам.

Кроме того, хурма обладает лёгким мочегонным эффектом и помогает организму избавляться от излишков жидкости, что благотворно влияет на почки и сосуды.

Как правильно есть хурму

"Рекомендую употреблять один или два плода хурмы в день, добавляя другие продукты, например орехи или творог", — советует врач Евгений Белоусов.

Такое сочетание помогает сбалансировать уровень сахара и сделать перекус более питательным. Орехи добавляют белок и полезные жиры, а творог — кальций и аминокислоты.

Фрукт лучше есть в первой половине дня, чтобы организм успел переработать естественные сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть хурму натощак.
    Последствие: Может вызывать спазмы желудка из-за дубильных веществ.
    Альтернатива: Употребляйте после лёгкого приёма пищи.

  • Ошибка: Переедать сладкие сорта хурмы.
    Последствие: Резкий подъём сахара в крови, риск расстройства желудка.
    Альтернатива: 1-2 плода в день, особенно при диабете или избыточном весе.

  • Ошибка: Есть недозрелую хурму.
    Последствие: Вяжущий вкус и дискомфорт в желудке.
    Альтернатива: Дозревшую мягкую хурму или сорт "королёк".

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте спелые плоды. Они должны быть мягкими и без повреждений.

  2. Сочетайте с белком. Хурма хорошо подходит к йогурту, творогу или орехам.

  3. Не ешьте на ночь. Содержание сахаров может нарушить сон и пищеварение.

  4. Соблюдайте умеренность. Для пользы достаточно одного-двух плодов в день.

  5. При диабете — осторожно. Обязательно консультируйтесь с врачом перед регулярным употреблением.

Сравнение: хурма и другие фрукты

Фрукт Основное преимущество Особенности
Хурма Богата калием и клетчаткой Полезна для сердца и ЖКТ
Яблоко Источник пектина Подходит для ежедневного употребления
Банан Содержит магний и триптофан Повышает настроение
Гранат Улучшает кровообращение Может быть кислым для желудка
Апельсин Богат витамином C Активизирует иммунитет

Кому хурму стоит есть с осторожностью

Хурма может быть нежелательна людям с:

  • сахарным диабетом (из-за содержания природных сахаров);

  • заболеваниями ЖКТ в стадии обострения;

  • хроническими запорами (вяжущие сорта усиливают симптом).

Перед включением фрукта в постоянное меню стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические болезни.

FAQ

Можно ли есть хурму каждый день?
Да, но не более двух плодов в сутки, чтобы избежать переедания сахаров.

Как выбрать спелую хурму?
Она должна быть мягкой, с блестящей кожурой и без следов гнили.

Можно ли замораживать хурму?
Да, заморозка помогает избавиться от вяжущего вкуса и сохраняет витамины.

Какая хурма полезнее — вяжущая или "королёк"?
Обе разновидности богаты питательными веществами, но "королёк" мягче для желудка.

Мифы и правда

Миф 1. Хурма повышает давление.
Правда: Наоборот, благодаря калию она помогает его нормализовать.

Миф 2. От хурмы толстеют.
Правда: В 100 г фрукта всего около 60 ккал — умеренное количество для диетического питания.

Миф 3. Замороженная хурма теряет витамины.
Правда: При правильной заморозке сохраняется до 90% полезных веществ.

