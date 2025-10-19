Оранжевое золото осени: врачи назвали фрукт, который заменит витамины и лекарства

Осенью, когда организм особенно нуждается в поддержке, врачи советуют включать в рацион сезонные фрукты, богатые витаминами и микроэлементами. Одним из самых полезных продуктов этого времени года специалисты из Областной детской клинической больницы Ярославля назвали хурму. Этот солнечный плод не только укрепляет иммунитет, но и помогает восполнить запас питательных веществ перед зимой.

"Это отличный способ запастись витаминами и микроэлементами на зиму", — отмечают врачи Областной детской клинической больницы.

Чем полезна хурма

Хурма по праву считается осенним суперфудом. Она сочетает в себе насыщенный вкус, яркий аромат и целый комплекс полезных веществ, которые особенно нужны в сезон простуд и снижения активности.

Основные витамины:

Витамин А - мощный антиоксидант, защищающий клетки от старения и поддерживающий здоровье кожи, глаз и слизистых.

Витамины группы B - регулируют обмен веществ и работу нервной системы.

Витамин C - укрепляет иммунитет и повышает устойчивость организма к инфекциям.

Витамин P (рутин) - улучшает состояние сосудов и способствует нормализации давления.

Микроэлементы:

Калий - поддерживает работу сердца.

Магний - помогает справляться со стрессом.

Железо - предотвращает развитие анемии.

Йод - необходим для здоровья щитовидной железы и нормальной работы обмена веществ.

Хурма богата также клетчаткой, которая улучшает пищеварение и способствует естественному очищению организма.

Как правильно выбрать хурму

Чтобы плод принёс максимум пользы, важно покупать только спелую хурму. В ней выше концентрация витаминов и меньше дубильных веществ, из-за которых незрелые фрукты могут "вязать" рот.

На что обратить внимание при покупке:

насыщенная ярко-оранжевая окраска ;

сухие коричневые листья - показатель зрелости (зелёные говорят о недозрелом плоде);

упругая, но мягкая консистенция ;

гладкая, блестящая кожура без трещин и пятен.

Если хурма оказалась вяжущей, можно положить её в морозильник на несколько часов — после размораживания вкус станет мягче, а терпкость уйдёт.

Как есть хурму с пользой

Лучше употреблять её после еды, а не на голодный желудок, чтобы избежать дискомфорта. Не сочетайте с молоком - дубильные вещества могут вызвать вздутие. Включайте в салаты и десерты - хурма хорошо сочетается с йогуртом, орехами, творогом и овсянкой. Не злоупотребляйте - из-за высокой концентрации сахаров достаточно 1-2 плодов в день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупать зелёные или слишком твёрдые плоды.

Последствие: Вяжущий вкус, минимальная польза.

Альтернатива: Выбирать мягкую и ароматную хурму яркого цвета.

Ошибка: Есть хурму в больших количествах.

Последствие: Повышение уровня сахара в крови, риск запоров.

Альтернатива: Ограничиться парой плодов в день.

Ошибка: Хранить фрукты при комнатной температуре.

Последствие: Потеря влаги и витаминов.

Альтернатива: Хранить в холодильнике, но не дольше 5-7 дней.

Интересно знать

Хурма содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с хроническими воспалениями и замедляют старение клеток. Название фрукта в переводе с персидского языка означает "финик богов". Учёные доказали, что регулярное употребление хурмы снижает уровень "плохого" холестерина в крови.

Таблица: польза хурмы для здоровья