Чиа-пудинг с хурмой
Чиа-пудинг с хурмой
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:55

Оранжевое золото осени: врачи назвали фрукт, который заменит витамины и лекарства

Врачи из Ярославля назвали хурму одним из самых полезных осенних фруктов

Осенью, когда организм особенно нуждается в поддержке, врачи советуют включать в рацион сезонные фрукты, богатые витаминами и микроэлементами. Одним из самых полезных продуктов этого времени года специалисты из Областной детской клинической больницы Ярославля назвали хурму. Этот солнечный плод не только укрепляет иммунитет, но и помогает восполнить запас питательных веществ перед зимой.

"Это отличный способ запастись витаминами и микроэлементами на зиму", — отмечают врачи Областной детской клинической больницы.

Чем полезна хурма

Хурма по праву считается осенним суперфудом. Она сочетает в себе насыщенный вкус, яркий аромат и целый комплекс полезных веществ, которые особенно нужны в сезон простуд и снижения активности.

Основные витамины:

  • Витамин А - мощный антиоксидант, защищающий клетки от старения и поддерживающий здоровье кожи, глаз и слизистых.

  • Витамины группы B - регулируют обмен веществ и работу нервной системы.

  • Витамин C - укрепляет иммунитет и повышает устойчивость организма к инфекциям.

  • Витамин P (рутин) - улучшает состояние сосудов и способствует нормализации давления.

Микроэлементы:

  • Калий - поддерживает работу сердца.

  • Магний - помогает справляться со стрессом.

  • Железо - предотвращает развитие анемии.

  • Йод - необходим для здоровья щитовидной железы и нормальной работы обмена веществ.

Хурма богата также клетчаткой, которая улучшает пищеварение и способствует естественному очищению организма.

Как правильно выбрать хурму

Чтобы плод принёс максимум пользы, важно покупать только спелую хурму. В ней выше концентрация витаминов и меньше дубильных веществ, из-за которых незрелые фрукты могут "вязать" рот.

На что обратить внимание при покупке:

  • насыщенная ярко-оранжевая окраска;

  • сухие коричневые листья - показатель зрелости (зелёные говорят о недозрелом плоде);

  • упругая, но мягкая консистенция;

  • гладкая, блестящая кожура без трещин и пятен.

Если хурма оказалась вяжущей, можно положить её в морозильник на несколько часов — после размораживания вкус станет мягче, а терпкость уйдёт.

Как есть хурму с пользой

  1. Лучше употреблять её после еды, а не на голодный желудок, чтобы избежать дискомфорта.

  2. Не сочетайте с молоком - дубильные вещества могут вызвать вздутие.

  3. Включайте в салаты и десерты - хурма хорошо сочетается с йогуртом, орехами, творогом и овсянкой.

  4. Не злоупотребляйте - из-за высокой концентрации сахаров достаточно 1-2 плодов в день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать зелёные или слишком твёрдые плоды.
    Последствие: Вяжущий вкус, минимальная польза.
    Альтернатива: Выбирать мягкую и ароматную хурму яркого цвета.

  • Ошибка: Есть хурму в больших количествах.
    Последствие: Повышение уровня сахара в крови, риск запоров.
    Альтернатива: Ограничиться парой плодов в день.

  • Ошибка: Хранить фрукты при комнатной температуре.
    Последствие: Потеря влаги и витаминов.
    Альтернатива: Хранить в холодильнике, но не дольше 5-7 дней.

Интересно знать

  1. Хурма содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с хроническими воспалениями и замедляют старение клеток.

  2. Название фрукта в переводе с персидского языка означает "финик богов".

  3. Учёные доказали, что регулярное употребление хурмы снижает уровень "плохого" холестерина в крови.

Таблица: польза хурмы для здоровья

Компонент Действие на организм Суточная польза
Витамин A Улучшает зрение, защищает клетки Поддержка кожи и глаз
Витамин C Повышает иммунитет Профилактика простуд
Калий Регулирует давление Поддержка сердца
Железо Повышает гемоглобин Профилактика анемии
Йод Укрепляет эндокринную систему Нормализация обмена веществ

FAQ

Можно ли есть хурму при диабете?
Только в ограниченных количествах и после консультации с врачом — фрукт содержит природные сахара.

Можно ли замораживать хурму?
Да, это помогает сохранить вкус и снизить терпкость.

Полезна ли сушёная хурма?
Да, но она более калорийна, чем свежая, поэтому употреблять её нужно умеренно.

