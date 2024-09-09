Страны Персидского залива требуют немедленного прекращения израильской операции в Газе

Главы внешнеполитических ведомств шести стран Персидского залива на встрече в Эр-Рияде единогласно потребовали немедленного прекращения израильской военной операции в секторе Газа.

В официальном заявлении, опубликованном по итогам заседания Совета министров региона, выражено осуждение продолжающейся израильской агрессии, которая привела к гибели мирных палестинцев и их принудительному переселению.

Министры призвали к немедленному и постоянному прекращению огня, а также к прекращению всех военных действий Израиля и снятию блокады с Газы.

В своем заявлении представители арабских монархий возложили ответственность на Израиль за постоянные нарушения и нападения на гражданское население, которые они квалифицировали как военные преступления.

Совет министров также решительно отверг любые оправдания Израиля, связанные с правом на самооборону, подчеркнув, что такие действия не могут быть оправданы.

Фото: www. idf. il/IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)