Персидская кошка: 5 фактов, которые вас удивят

Персидские кошки — одни из самых популярных домашних питомцев. Их очаровательная внешность и нежный характер покоряют сердца многих. Давайте рассмотрим несколько интересных особенностей этой породы, которые могут вас удивить!

Персидская порода имеет древние корни и была известна еще в Древнем Иране (Персии). Эти кошки были символом роскоши и статуса.

Персидские кошки имеют длинную и густую шерсть, что требует регулярного ухода. Их нужно расчесывать как минимум 2-3 раза в неделю, чтобы избежать спутывания.

Эти кошки известны своим спокойным и дружелюбным нравом. Они любят проводить время с хозяевами и прекрасно ладят с детьми.

Персидские кошки не переносят жару и могут страдать от перегрева. Важно обеспечить им комфортную температуру в помещении.

Из-за своей плоской мордочки персидские кошки подвержены заболеваниям глаз. Регулярные визиты к ветеринару помогут предотвратить проблемы со зрением.

Фото: flickr.com/Nickolas Titkov(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)