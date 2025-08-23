Всего одно яйцо и джем — и угощение, которое просят снова и снова

Тонкий хруст, нежная текстура и солнечная нотка цитрусов — именно так можно описать персидское печенье с апельсиновым джемом. Оно идеально сочетается с чашкой крепкого кофе или чая и дарит ощущение уюта уже с первых минут.

Что понадобится

600 г муки

350 г сливочного масла

150 г сахарной пудры

1 яйцо (крупное)

апельсиновый джем

Как приготовить

Взбейте мягкое масло с сахарной пудрой, добавив 1-2 ложки муки. Введите яйцо и продолжайте перемешивать смесь миксером. Постепенно всыпьте оставшуюся муку и замесите мягкое тесто. Раскатайте его и вырежьте печенье формочками. В центре каждого кружочка сделайте углубление большим пальцем и положите туда немного апельсинового джема. Отправьте в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 20 минут — до золотистой корочки.

Вкус, который вдохновляет

Эти маленькие печенья хороши как для уютных домашних вечеров, так и для угощения гостей. Цитрусовая кислинка делает их особенно свежими, а нежное тесто буквально тает во рту.