Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
печенье с белым шоколадом
печенье с белым шоколадом
© chadgpt is licensed under Free More info
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:28

Всего одно яйцо и джем — и угощение, которое просят снова и снова

Рецепт печенья с апельсиновым джемом в персидском стиле

Тонкий хруст, нежная текстура и солнечная нотка цитрусов — именно так можно описать персидское печенье с апельсиновым джемом. Оно идеально сочетается с чашкой крепкого кофе или чая и дарит ощущение уюта уже с первых минут.

Что понадобится

  • 600 г муки
  • 350 г сливочного масла
  • 150 г сахарной пудры
  • 1 яйцо (крупное)
  • апельсиновый джем

Как приготовить

  1. Взбейте мягкое масло с сахарной пудрой, добавив 1-2 ложки муки.
  2. Введите яйцо и продолжайте перемешивать смесь миксером.
  3. Постепенно всыпьте оставшуюся муку и замесите мягкое тесто.
  4. Раскатайте его и вырежьте печенье формочками.
  5. В центре каждого кружочка сделайте углубление большим пальцем и положите туда немного апельсинового джема.
  6. Отправьте в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 20 минут — до золотистой корочки.

Вкус, который вдохновляет

Эти маленькие печенья хороши как для уютных домашних вечеров, так и для угощения гостей. Цитрусовая кислинка делает их особенно свежими, а нежное тесто буквально тает во рту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить теплый салат с перцем сегодня в 1:09

Запах, от которого сбегутся все соседи: простая готовка, которая пахнет как самый дорогой ресторан в городе

Яркий и легкий теплый салат с перцем, который готовится за 10 минут. Узнайте, как простое блюдо может стать кулинарным шедевром с помощью одного секретного ингредиента.

Читать полностью » Пошаговый рецепт пирога с курицей, кукурузой и зеленью сегодня в 0:21

Секретный пирог из простых продуктов: вкус как в дорогом ресторане

Деревенский куриный пирог с сочной курицей, кукурузой и горошком — рецепт, который возвращает вкус детства и легко становится главным на столе.

Читать полностью » Как пожарить куриные окорочка с чесноком на сковороде сегодня в 0:16

Ваши дети будут просить добавки: волшебный рецепт курицы, перед которым не устоит ни один привереда

Сочные куриные окорочка с хрустящей корочкой и ароматом чеснока. Простой рецепт вкуснейшего ужина без лишних хлопот. Удивите своих близких!

Читать полностью » Как правильно обжаривать ингредиенты для чанахи сегодня в 0:15

Так готовили в горных селах: настоящий рецепт чанахи, который вы не найдете в обычных кулинарных книгах

Раскрываем секреты настоящего грузинского чанахи. Почему это блюдо томят именно в глиняных горшочках и как добиться идеального вкуса?

Читать полностью » Диетолог объяснила, сколько свеклы можно есть в день без вреда для здоровья вчера в 23:26

Её не рекламируют, но она работает: почему диетологи советуют есть свеклу каждый день

Свекла может зарядить энергией, улучшить мозговую активность и пищеварение. Диетолог объясняет, как её правильно есть и кому она может навредить.

Читать полностью » Кардиолог: переработанное мясо связано с деменцией, гипертонией и ожирением вчера в 23:26

Одна сосиска в день — и риск 11 болезней: из чего на самом деле их делают

Одна сосиска в день — и риск онкологии, инфаркта, деменции. Кардиолог объясняет, чем опасны колбасные изделия и почему лучше выбрать запечённую курицу.

Читать полностью » Специалист предупредил о нагрузке на поджелудочную при переедании арбуза вчера в 22:26

Не килограммами, а граммами: сколько арбуза можно съесть без вреда

Три-четыре дольки в день — безопасная норма арбуза, даже если он самый спелый. Диетолог объясняет, сколько можно есть без вреда для здоровья.

Читать полностью » Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму вчера в 22:26

Как сократить соль и не потерять вкус: специи, лимон и немного хитрости

Гималайская соль не полезнее поваренной: диетолог разоблачает мифы и объясняет, почему главное — это количество, а не происхождение соли.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал пользу лягушачьих приседаний для ног и суставов
Наука и технологии

Астроном Горалек: жители городов смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера
Спорт и фитнес

Программа памяти Нейта Харди: 2 выхода силой, 4 отжимания, 8 махов гирей
Садоводство

Колорадский жук боится этого, как огня: уксус и горчица спасут ваш картофель
Дом

Дизайнер Асаль Тухтабаева назвала устаревшие приёмы ремонта, которых стоит избегать
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке
Авто и мото

Volkswagen готовит Golf R 350 мощностью 350 л.с. для конкуренции с Audi RS3
Спорт и фитнес

Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru