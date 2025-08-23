Всего одно яйцо и джем — и угощение, которое просят снова и снова
Тонкий хруст, нежная текстура и солнечная нотка цитрусов — именно так можно описать персидское печенье с апельсиновым джемом. Оно идеально сочетается с чашкой крепкого кофе или чая и дарит ощущение уюта уже с первых минут.
Что понадобится
- 600 г муки
- 350 г сливочного масла
- 150 г сахарной пудры
- 1 яйцо (крупное)
- апельсиновый джем
Как приготовить
- Взбейте мягкое масло с сахарной пудрой, добавив 1-2 ложки муки.
- Введите яйцо и продолжайте перемешивать смесь миксером.
- Постепенно всыпьте оставшуюся муку и замесите мягкое тесто.
- Раскатайте его и вырежьте печенье формочками.
- В центре каждого кружочка сделайте углубление большим пальцем и положите туда немного апельсинового джема.
- Отправьте в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 20 минут — до золотистой корочки.
Вкус, который вдохновляет
Эти маленькие печенья хороши как для уютных домашних вечеров, так и для угощения гостей. Цитрусовая кислинка делает их особенно свежими, а нежное тесто буквально тает во рту.
