Путешественник, объехавший 100 стран, назвал регион, куда не вернётся никогда

Можно объехать полмира и так и не найти место, куда не захочется вернуться. Но бывают исключения, и даже опытные путешественники признаются в этом без колебаний. Как рассказал в своём видео на YouTube Габриэль Моррис, за десятки лет странствий он нашёл регион, куда больше не намерен возвращаться.

Кто такой Моррис и почему его мнение звучит громко

Габриэль Моррис путешествует уже более 30 лет и превратил свои поездки в полноценную профессию. На его канале более 613 тысяч подписчиков, а в географическом списке — 97 стран-членов ООН и ещё три территории со спорным статусом: Северный Кипр, Косово и Тайвань. За это время он успел побывать на шести континентах, неоднократно посещал одни и те же страны и снимал блоги, которые активно обсуждаются другими туристами и путешественниками.

Последнее видео вызвало особый интерес — автор решил назвать самую непривлекательную точку на карте из всех, что видел. И это оказалось не конкретное государство, а целый регион.

"Моя наименее любимая часть мира"

В ролике под названием "Я был в 100 странах — какое место хуже?" Моррис без обиняков заявил: его больше всего разочаровал регион Персидского залива.

"Я видел много мира, и многие из тех стран, в которых я бывал снова и снова, и много путешествовал. Я просто скажу вам в начале, что моя наименее любимая часть мира — это Персидский залив (Персидский залив)", — отметил он.

При этом он уточнил, что Иран в оценку не входит: "Я не был в Иране, и Иран выглядит совершенно невероятно. И поэтому я не включаю в это Иран. Я не знаю, есть ли там что-то особенно приятное, что можно было бы увидеть".

Важно и то, как разные страны называют этот водный регион: в Иране используют название "Персидский залив", а на южной и западной стороне его именуют Арабским заливом. Сам термин в выступлении был использован нейтрально, но без геополитических акцентов.

Что именно не понравилось

Моррис перечисляет города, в которых уже побывал: Эр-Рияд и Джидда в Саудовской Аравии, Дубай и Абу-Даби в ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт. Он брал машину напрокат, чтобы уехать за пределы городов, но даже это не помогло.

По его словам, пустыня вокруг довольно однообразная, а сами города не оставляют впечатления: "В пустыне за пределами городов можно увидеть немного больше, но не очень много. В основном это просто равнинная пустыня… Я просто нахожу эти города лишенными чего-то особенно интересного для путешественника. Я нахожу их очень скучными и устаревшими".

Он продолжает: "На улицах практически нет людей, кроме тех, кто находится в своих автомобилях… Все эти города построены в очень похожем стиле массивных небоскребов. Это создает впечатляющий горизонт, но затем вы попадаете на землю, и это большие, широкие улицы, которые почти невозможно пересечь. Здесь много пробок, огромные расстояния, и на самом деле я не хочу там ничего делать".

Дополнительные ограничения накладывает и образ жизни: "Вы можете пойти в торговые центры, вы можете пойти в некоторые рестораны. Алкоголь по большей части запрещен, так что это еще один недостаток".

Особенно жёсткая оценка касается атмосферы: "Я просто нахожу их какими-то бездушными и никоим образом не уникальными. Вы можете высадить меня в любом из этих городов и не сказать, какой именно… Все они построены точно так же, и просто очень скучны".

Однако Моррис подчёркивает: он не считает эти города плохими для жизни — они безопасны, чистые и спокойные.

Кто населяет города залива

Ещё один момент, который разочаровал автора — отсутствие взаимодействия с местным населением: "Большинство людей, с которыми вы столкнетесь, — это рабочие из Южной Азии… Местные жители, насколько я понимаю, получают зарплату от нефтяных доходов и им не обязательно работать… если они работают, то с большей вероятностью будут занимать деловые или профессиональные должности".

Такой перекос, по его мнению, делает опыт менее аутентичным: турист редко получает представление о культуре, традициях или быте коренных жителей.

Личный инцидент

Спокойствие путешественника нарушилось в Кувейте, где к нему подошли охранники: "Я думаю, что это было в Кувейте, где меня допрашивали за съемки… охранник махнул мне рукой… Он спросил меня, для чего я снимаюсь, задал несколько вопросов, а затем отпустил меня". Даже при благополучном финале это стало неприятным впечатлением: "Это все равно был очень мучительный опыт в тот момент… быть допрошенным авторитетной фигурой, не зная, чем это будет развиваться".

Он добавил, что в подобных ситуациях всегда есть риск оказаться в отделении или пройти через длительный допрос, что создаёт дополнительный стресс.

Исключения и вывод

Моррис выделил лишь два города, куда мог бы вернуться — Катар и Дубай, поставив их на первое и второе место среди направлений в регионе. Однако в целом его мнение остаётся прежним: ему "нет желания возвращаться в эту часть мира", даже при признании безопасности, чистоты и "хорошей культуры".

Для понимания контекста можно добавить: по данным Всемирной туристской организации, Дубай и Доха входят в число наиболее посещаемых городов мира за последние годы, привлекая миллионы гостей ежегодно. Но, как показывает пример Морриса, впечатления могут сильно зависеть от личного восприятия, целей поездки и ожиданий.