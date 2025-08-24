Шлем воина на Марсе: что скрывает загадочный камень, найденный Perseverance

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил на поверхности Марса необычный камень, напоминающий старинный шлем воина. Камень, запечатленный инструментом Mastcam-Z 5 августа 2025 года, имеет заостренную вершину и текстуру со множеством ямочек, что вызывает в памяти образы старинных доспехов, пишет Space. com.

Mastcam-Z — это пара зум-камер на "мачте" марсохода Perseverance, позволяющая ученым делать высококачественные стереоизображения и замечать необычные объекты, такие как этот "шлем", издалека. Высокое разрешение камер позволяет ученым детально изучать поверхность Марса и обнаруживать интересные геологические образования.

Perseverance уже обнаружил множество камней удивительных форм, от метеоритов в форме пончиков до камней, похожих на авокадо. Такие изображения являются примером феномена парейдолии, когда мозг человека стремится увидеть знакомые образы в случайных визуальных данных, будь то лицо в облаках, заяц на Луне или средневековый шлем на поверхности Марса. Феномен парейдолии демонстрирует склонность человеческого мозга к поиску закономерностей и созданию осмысленных образов из случайных данных.

Сферулы: состав и происхождение камня в форме шлема

"Этот камень в форме шляпы состоит из сферул. Он отличается не столько формой (которая, на мой взгляд, в целом соответствует пирамидальной форме, которую мы часто видим у выветренных плавающих блоков на поверхности Марса), сколько тем, что он почти полностью состоит из сферул", — рассказал Дэвид Эгл, представитель группы Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Ученые полагают, что в некоторых марсианских породах эти сферулы образуются при просачивании грунтовых вод через поры осадочных пород. Изучение состава и структуры сферул может дать ценную информацию о прошлом Марса и наличии воды на планете.

На данный момент, этот камень остается захватывающим снимком марсианской истории. Такие особенности помогают ученым восстановить экологию Красной планеты, показывая, как ветер, вода и внутренние процессы могли формировать ландшафт на протяжении миллиардов лет. Камень в форме шлема является лишь одним из многих интересных объектов, которые помогают ученым реконструировать прошлое Марса.

Perseverance сейчас изучает северный край кратера Езеро, успешно завершив сложное восхождение на вершину под названием Lookout Hill (Смотровая гора) в конце прошлого года. Исследование кратера Езеро может выявить следы древней жизни и пролить свет на геологическую историю Марса.

Интересные факты о Марсе

Марс — четвертая планета от Солнца и вторая по величине планета в Солнечной системе.

На Марсе есть самый большой вулкан и самая большая каньон в Солнечной системе.

Ученые считают, что в прошлом на Марсе были реки, озера и даже океаны.

В заключение, обнаружение камня в форме шлема на Марсе является интересным примером парейдолии, но также напоминает о том, что на этой планете есть много геологических образований, которые требуют дальнейшего изучения. Марсоход Perseverance продолжает исследовать Марс и собирать ценную информацию о его прошлом и потенциале для будущих исследований.