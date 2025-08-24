Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Марсоход
Марсоход
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:48

Шлем воина на Марсе: что скрывает загадочный камень, найденный Perseverance

Марсианский шлем: Perseverance нашел необычный камень с ямочками

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил на поверхности Марса необычный камень, напоминающий старинный шлем воина. Камень, запечатленный инструментом Mastcam-Z 5 августа 2025 года, имеет заостренную вершину и текстуру со множеством ямочек, что вызывает в памяти образы старинных доспехов, пишет Space. com.

Mastcam-Z — это пара зум-камер на "мачте" марсохода Perseverance, позволяющая ученым делать высококачественные стереоизображения и замечать необычные объекты, такие как этот "шлем", издалека. Высокое разрешение камер позволяет ученым детально изучать поверхность Марса и обнаруживать интересные геологические образования.

Perseverance уже обнаружил множество камней удивительных форм, от метеоритов в форме пончиков до камней, похожих на авокадо. Такие изображения являются примером феномена парейдолии, когда мозг человека стремится увидеть знакомые образы в случайных визуальных данных, будь то лицо в облаках, заяц на Луне или средневековый шлем на поверхности Марса. Феномен парейдолии демонстрирует склонность человеческого мозга к поиску закономерностей и созданию осмысленных образов из случайных данных.

Сферулы: состав и происхождение камня в форме шлема

"Этот камень в форме шляпы состоит из сферул. Он отличается не столько формой (которая, на мой взгляд, в целом соответствует пирамидальной форме, которую мы часто видим у выветренных плавающих блоков на поверхности Марса), сколько тем, что он почти полностью состоит из сферул", — рассказал Дэвид Эгл, представитель группы Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Ученые полагают, что в некоторых марсианских породах эти сферулы образуются при просачивании грунтовых вод через поры осадочных пород. Изучение состава и структуры сферул может дать ценную информацию о прошлом Марса и наличии воды на планете.

На данный момент, этот камень остается захватывающим снимком марсианской истории. Такие особенности помогают ученым восстановить экологию Красной планеты, показывая, как ветер, вода и внутренние процессы могли формировать ландшафт на протяжении миллиардов лет. Камень в форме шлема является лишь одним из многих интересных объектов, которые помогают ученым реконструировать прошлое Марса.

Perseverance сейчас изучает северный край кратера Езеро, успешно завершив сложное восхождение на вершину под названием Lookout Hill (Смотровая гора) в конце прошлого года. Исследование кратера Езеро может выявить следы древней жизни и пролить свет на геологическую историю Марса.

Интересные факты о Марсе

Марс — четвертая планета от Солнца и вторая по величине планета в Солнечной системе.
На Марсе есть самый большой вулкан и самая большая каньон в Солнечной системе.
Ученые считают, что в прошлом на Марсе были реки, озера и даже океаны.

В заключение, обнаружение камня в форме шлема на Марсе является интересным примером парейдолии, но также напоминает о том, что на этой планете есть много геологических образований, которые требуют дальнейшего изучения. Марсоход Perseverance продолжает исследовать Марс и собирать ценную информацию о его прошлом и потенциале для будущих исследований.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

IBM и NASA разработали ИИ, предсказывающий мощные солнечные вспышки сегодня в 2:38

Искусственный интеллект впервые предсказал гнев Солнца — человечество в шоке

Учёные IBM и NASA представили модель Surya, способную предсказывать солнечные вспышки точнее существующих методов и доступную для исследований в открытом доступе.

Читать полностью » Жители Антарктиды и юга Новой Зеландии увидят до 86% покрытия Солнца при затмении 21 сентября сегодня в 1:26

Жители юга Новой Зеландии проснутся 21 сентября в удивительном свете — редкость для всего мира

Редкое частное солнечное затмение совпадёт с равноденствием и подарит зрелище рассвета в тени Луны жителям Новой Зеландии и Антарктиды.

Читать полностью » Учёные из Университета Колорадо: первые американцы унаследовали гены неандертальцев и денисовцев сегодня в 0:16

Неандертальцы передали людям тайный подарок — это ген: выяснилось недавно

Учёные обнаружили у первых американцев "ДНК-сэндвич" — редкое сочетание генов неандертальцев и денисовцев, которое могло помочь им выжить.

Читать полностью » Учёные обнаружили новый сульфат железа в марсианских породах вчера в 23:52

Неизвестный науке минерал на Марсе: что скрывают его кристаллы

Учёные обнаружили на Марсе необычный минерал — гидроксисульфат железа. Это открытие раскрывает новые детали о водном прошлом и геотермальной активности Красной планеты.

Читать полностью » Учёные смоделировали последствия удара кометы по экзопланете TRAPPIST-1e вчера в 23:09

Удар во благо: почему катастрофы в космосе делают миры пригодными для жизни

Учёные выяснили, как удары комет влияют на атмосферу экзопланет. Могут ли ледяные гости из космоса сделать далёкие миры пригодными для жизни?

Читать полностью » Учёные обнаружили 480 видов грибов в Юго-Восточном Сизанге, включая 8 новых для науки вчера в 22:49

Рыжики, шиитаке и грибы-убийцы: что ещё скрывают азиатские леса

Учёные обнаружили в Китае 480 видов грибов, включая 8 новых. Среди них — ценные съедобные и лекарственные виды, а также опасные ядовитые. Исследование меняет представление о биоразнообразии региона.

Читать полностью » Палеоклиматологи обнаружили следы приматов в регионах с сезонными холодами вчера в 22:06

Как холод помог приматам завоевать планету — и почему это важно сегодня

Новое исследование показало: приматы зародились не в тропиках, а в холодном климате Северного полушария. Как морозные зимы повлияли на их эволюцию? Читайте в статье.

Читать полностью » Археологи нашли античный квартал на площади Венеции во время работ на линии C метро вчера в 21:46

Римские руины против метро: битва, которая длится четверть века

Строители метро в Риме нашли древние руины эпохи Римской империи. Что скрывает площадь Венеции и как находки изменят проект станции? Подробности — в материале.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

От вредителей до урожая: как сода становится незаменимым помощником садовода
Садоводство

Ландшафтные эксперты назвали растения для теневой зоны у забора в Ярославской области
Наука и технологии

Удивительная особенность сои: влияние пережитого стресса на потомство
Дом

Подсветка в душе: зачем она нужна и как выбрать правильно
Питомцы

Учёные: волки создают пары на всю жизнь и остаются моногамными
Красота и здоровье

Наблюдение за поеданием сладкого ведет к перееданию: как дофамин влияет на аппетит
Красота и здоровье

Заведующий отделением Анатолий Махавкин: стентирование трахеи спасает пациентов от удушья
Туризм

Приехал еще более уставшим: почему путешествие не всегда восстанавливает силы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru