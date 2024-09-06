Найден способ сделать солнечные панели из перовскита долговечнее и лучше

В ЛЭТИ улучшили свойства перовскита для солнечных батарей барием

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ" нашли способ сделать солнечные панели из перовскита долговечнее. Статья о разработке вышла в Solid State Communications, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

Перовскиты — самые перспективные на сегодняшний день материалы для солнечной энергетике. Они сильно превосходят кремний по всем параметрам, кроме одного — долговечности: под действием влажности, температуры или света кристаллы быстро деградируют.

В "ЛЭТИ" ищут способ избавить перовскиты от этого недостатка добавлением в него легирующих примесей, рассказала доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Екатерина Муратова.

"Так, например, нами было обнаружено, что при введении бария в структуру перовскита наблюдаются более высокие значения фотолюминесценции", — пояснила она.

Практическая часть экспериментов возложена на коллег из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники под руководством доцента БГУИР кандидата технических наук Игоря Врублевского. Там были изготовлены наноплёнки перовскита, легированные барием и аминами.

В Центре сканирующей зондовой микроскопии на кафедре МНЭ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" исследовали их молекулярную структуру и химический состав.

"Результаты исследования показали, что с помощью особой фрактальной организации материалов на наноуровне, которая повторяет свои формы и узоры на разных масштабах, можно повысить стабильность перовскитных солнечных элементов, уменьшив физическую и химическую деградацию свойств материала", — поделился профессор кафедры МНЭ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Вячеслав Мошников.

По его словам, в планах учёных создание прототипа солнечной ячейки на основе полученных наработок.