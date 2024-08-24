Учёные сделали важный шаг к остановке старения перовскитов — материала будущего

Гибридные перовскиты — поистине материал будущего для использования в передовых оптоэлектронных устройствах, таких как солнечные батареи и светодиоды с большим КПД. На пути к их коммерческому применению встал один, но очень существенный недостаток — быстрая деградация кристаллов.

Чтобы решить проблему старения перовскитов, важно не только улучшить их стабильность, но и разработать методы измерения состояния материала. Понимая, как перовскиты портятся, мы можем сделать их более долговечными и эффективными.

Для наблюдения за процессом старения перовскитов учёные под руководством профессора Ивэня Суня из Шэньчжэньского университета предложили терагерцовую спектроскопию. Их идея изложена в журнале Frontiers of Optoelectronics.

По мере старения перовскитов уменьшается интенсивность фононных мод колебаний, обусловленных связями Pb-I, что отражается на выраженности пиков поглощения терагерцовых волн на определённых частотах. Авторы разработки предлагают использовать интенсивность этих пиков поглощения в роли индикатора, в реальном времени отслеживающего старение перовскитов.

Учёные надеются, что их достижение поможет сделать перовскиты надёжнее, чтобы они скорее стали пригодными к серийному производству устройств для использования в нашей повседневной жизни.