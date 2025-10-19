Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археоптерикс
Археоптерикс
© flickr.com by incidencematrix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:42

250 миллионов лет в окаменелости: как учёные разгадали секрет древнего растения

Карниере: впервые в бассейне Параны обнаружены споры древнего плауновидного

Бразильские и немецкие палеоботаники совершили научный прорыв, способный изменить представления о растительном мире пермского периода — времени, когда на Земле ещё не существовало динозавров. Учёные обнаружили и исследовали споры древних плауновидных растений, сохранившиеся внутри тканей окаменелости, что само по себе является исключительным случаем. Находка из южной Бразилии не только позволила переклассифицировать старый образец, но и стала первым подобным открытием для бассейна Параны.

Возвращение к старому образцу — с новыми технологиями

Изначально окаменелость была описана десятки лет назад под названием Lycopodites riograndensis. Однако современные методы микроскопии и 3D-анализа позволили исследователям из Университета Вале-ду-Такуари (Univates) и Института Зенкенберга детально пересмотреть классификацию. Новый анализ показал, что образец содержит споры, сохранившиеся in situ, то есть прямо в репродуктивных структурах растения — редчайший случай для пород возрастом от 298 до 252 миллионов лет.

"Такая степень сохранности встречается крайне редко и позволяет напрямую связать материнское растение со спорами", — отметила докторант программы по экологии и развитию Univates Джулия Сикейра Карниере.

Как был найден "ботанический мост"

Ключевым стало применение уникального протокола по извлечению микроископаемых, разработанного в Технологическом институте Oceaneon при Университете Унисинос. Команда использовала сканирующую электронную микроскопию и методику формования, которая позволила выделить споры без разрушения основной породы. Благодаря этому удалось установить морфологическое соответствие с палинологическим родом Converrucosisporites - типом спор, которые ранее находили лишь изолированно, без связи с конкретным растением.

Это открытие впервые связало два уровня данных — макроископаемые (сами растения) и микроископаемые (споры). Такая корреляция помогает не только реконструировать древние экосистемы, но и уточнять возраст геологических слоёв, поскольку споры являются важными биостратиграфическими индикаторами.

Новый род: Franscinella riograndensis

Благодаря полученным данным вид был выделен в новый род — Franscinella, а его полное название теперь звучит как Franscinella riograndensis. Это изменение отражает более глубокое понимание эволюционных связей сосудистых растений пермского периода и демонстрирует, как современные технологии позволяют переосмыслить уже известные материалы.

"Находка объединяет две ранее независимые линии палеоботанических данных, что делает её ключевой для понимания растительного покрова Гондваны", — пояснил представитель Института Зенкенберга.

Таблица "Сравнение"

Lycopodites riograndensis vs. Franscinella riograndensis

Параметр Lycopodites riograndensis (старое определение) Franscinella riograndensis (новое определение)
Род Lycopodites Franscinella
Время существования Пермский период Пермский период
Тип ископаемых Макроостатки без спор Макроостатки со спорами in situ
Географическое положение Бассейн Параны, Бразилия То же местоположение
Значение Морфологическое описание Палеоботаническая переклассификация и палинологическая связь

Как проводилось исследование

  1. Извлечение образца - фрагмент был аккуратно выделен из горных пород бассейна Параны.

  2. Микроподготовка - применены методы кислотной обработки и прецизионного формования.

  3. Электронная микроскопия - зафиксированы детали структуры спор и поверхности тканей.

  4. Сравнение с палинологической базой данных - установлено совпадение со спорами Converrucosisporites.

  5. Таксономическая ревизия - предложено новое родовое имя Franscinella.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что старые образцы не содержат новых научных данных.

  • Последствие: недооценка палеоботанического потенциала коллекций.

  • Альтернатива: повторный анализ с помощью современных технологий, способный раскрыть новые аспекты эволюции.

А что если…

А что если подобные споры можно будет находить и в других ископаемых плауновидных? Это позволило бы создать полную реконструкцию экосистем пермского периода — времени, предшествовавшего массовому вымиранию. Возможно, такие растения играли ключевую роль в стабилизации климата и поддержании биосферы накануне крупнейшего кризиса в истории планеты.

Таблица "Плюсы и минусы" открытия

Плюсы Минусы
Прямая связь растения и спор Редкость подобных находок
Новая методика извлечения микроископаемых Высокая трудоёмкость анализа
Уточнение биостратиграфии пермских слоёв Ограниченное количество образцов
Расширение знаний о флоре Гондваны Требуется дополнительное подтверждение другими находками

FAQ

— Что делает находку уникальной?
Это первая фиксация спор in situ в плауновидном из пермских отложений Бразилии и всего пятая для Гондваны.

— Почему важно соединение макро- и микроископаемых?
Оно позволяет точно идентифицировать растения, по спорам которых ранее невозможно было определить вид.

— Где хранятся образцы?
Окаменелости и споры хранятся в коллекции Университета Вале-ду-Такуари (Univates) и Института Зенкенберга.

Мифы и правда

Миф 1: Споры не могут сохраняться в окаменелых растениях.
Правда: В редких условиях минерализации возможна их сохранность внутри тканей, как показало это исследование.

Миф 2: Старые находки не имеют научной ценности.
Правда: Современные методы позволяют заново открыть значение исторических образцов.

Миф 3: Все плауновидные — примитивные растения без эволюционного значения.
Правда: Они были важным звеном между древними сосудистыми и современными споровыми растениями.

Исторический контекст

Пермский период стал временем перестройки планетарных экосистем. Огромные болота, в которых процветали плауновидные, постепенно исчезали, уступая место суше. Именно тогда формировались крупные угленосные пласты и происходили первые адаптации растений к засушливому климату. Открытие Franscinella riograndensis проливает свет на то, как эти древние организмы выживали и эволюционировали перед грандиозным вымиранием, уничтожившим 90% видов живых существ.

