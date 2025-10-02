Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Окаменелость Mollisonia symmetrica
Окаменелость Mollisonia symmetrica
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:23

250 миллионов лет назад — и всё ещё живое: уникальная находка в Бразилии потрясла учёных

В Бразилии нашли уникальные споры плауновидного растения возрастом 250 млн лет

Бразильские и немецкие учёные совершили редкий прорыв в палеоботанике: им удалось обнаружить и проанализировать споры, сохранившиеся внутри тканей окаменелого плауновидного растения возрастом более 250 миллионов лет. Этот результат потребовал переклассификации находки и открыл новые горизонты в изучении древней флоры Гондваны.

Что нашли исследователи

  • Образец происходил из бассейна Параны (южная Бразилия) и был описан ещё несколько десятилетий назад как Lycopodites riograndensis.

  • Современный повторный анализ выявил в репродуктивных органах трёхлучевые споры с бородавчатой скульптурой, сохранившиеся in situ.

  • Такое сохранение крайне редко встречается в обломочных породах пермского возраста (298-252 млн лет назад).

"Эта работа соединяет макро- и микроископаемые данные, что радикально меняет наше понимание пермских экосистем", — отмечают авторы исследования в Review of Palaeobotany and Palynology.

Как удалось сохранить и извлечь споры

Ключом стал специальный протокол, разработанный в Технологическом институте Oceaneon (Унисинос, Бразилия):

  • применена сканирующая электронная микроскопия;

  • использованы высокоточные методы формования;

  • споры выделялись без повреждения исходного образца.

Научное значение

  1. Прямая связь с родом Converrucosisporites
    Споры оказались идентичны по морфологии спорам этого рода, которые ранее находили в изолированном виде. Теперь впервые удалось связать их с конкретным материнским растением.

  2. Новое имя и род
    Вид выделен в новый род — Franscinella riograndensis, что отражает пересмотр эволюционных связей плауновидных.

  3. Биостратиграфическая ценность
    Такая корреляция макро- и микроископаемых помогает точнее датировать породы и реконструировать древние экосистемы.

Сравнение с другими находками

Регион Период Вид/род Сохранение спор
Южная Америка (Бразилия) Пермь Franscinella riograndensis Споры in situ
Южная Африка Пермь плауновидные рода Lepidodendron Редкие фрагменты
Австралия Пермь разные травянистые формы Споры разрозненные
Антарктида Пермь плауновидные Ограниченные данные

Это лишь пятая подобная находка для всей Гондваны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на морфологию окаменелости.
    → Последствие: неверная классификация (Lycopodites вместо Franscinella).
    → Альтернатива: применять микроскопию и палинологию.

  • Ошибка: анализировать споры изолированно.
    → Последствие: неполное понимание источника.
    → Альтернатива: искать in situ находки для точной корреляции.

А что если…

Что если подобные методики применить к другим коллекциям? Вероятно, многие старые образцы окажутся недооценёнными и смогут рассказать о связях между группами растений, выживших накануне массового пермского вымирания.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Уникальное сохранение спор in situ Редкость метода, сложно воспроизводить
Переклассификация расширяет эволюционное древо Найден лишь один образец
Важный вклад в биостратиграфию и палеоэкологию География находок ограничена бассейном Параны

FAQ

Почему это открытие редкое?
Потому что споры обычно встречаются отдельно от материнского растения, а не внутри окаменелых тканей.

Зачем переименовывать вид?
Новые данные показали, что прежняя классификация не отражает его реальных связей.

Какое значение находка имеет для науки?
Она уточняет состав пермских экосистем и даёт инструмент для датировки пород.

Три факта

  1. Это первая находка спор in situ для бассейна Параны.

  2. Всего известно лишь пять подобных случаев для Гондваны.

  3. Работа основана на диссертационном исследовании молодой учёной Джулии Сикейры Карниере.

Исторический контекст

298-252 млн лет назад: пермский период, богатое разнообразие растений, предшествовавшее массовому вымиранию.

XX век: находка описана как Lycopodites riograndensis.

XXI век: современные методы позволили уточнить детали и выделить новый род Franscinella.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прото-Земля стала обитаемой благодаря космическому столкновению сегодня в 18:28

Столкновение, подарившее жизнь: как Земля получила воду в космической аварии

Учёные впервые установили точную хронологию химического рождения Земли: её облик сформировался менее чем за 3 млн лет. Но кто подарил планете воду?

Читать полностью » В Испании обнаружена шарнирная кукла из терракоты времён Римской империи сегодня в 17:38

На римской помойке нашли сокровище: как выглядела любимая игрушка античных детей

На римской свалке в Андалусии археологи нашли редкую шарнирную куклу из терракоты. Она показывает, чем играли дети античного города.

Читать полностью » В Саудовской Аравии нашли наскальные рисунки возрастом 12 тысяч лет сегодня в 17:32

Древние художники жили в пустыне? В Саудовской Аравии нашли галерею наскальных рисунков

В пустынях Саудовской Аравии археологи нашли изображения животных, которым, возможно, около 12 тысяч лет. Что скрывают загадочные рисунки?

Читать полностью » В провинции Шаньдун найдены древнейшие семена бобов адзуки сегодня в 16:30

Китайцы были впереди планеты всей: древние бобы доказывают это

В Китае нашли обугленные бобы адзуки возрастом 9 тысяч лет. Учёные спорят: это дикорастущие семена или первые шаги к земледелию?

Читать полностью » В Андалусии обнаружен 13-метровый дольмен эпохи неолита сегодня в 16:23

Неолитический небоскрёб: в Испании найден самый большой дольмен Европы

В Андалусии археологи нашли дольмен длиной 13 метров. Его богатый инвентарь и масштаб открывают новые тайны мегалитической эпохи.

Читать полностью » Учёные из 25 стран создают карты мозга мармозеток, макак и человека — Му-мин Пу сегодня в 15:17

Карты мозга теперь строят как Google Maps: учёные объединяются, чтобы создать атлас приматов и человека

Учёные запустили международный проект по созданию мультиомных атласов мозга приматов и человека. Зачем это нужно, как это сделают и какие ошибки недопустимы — в разборе.

Читать полностью » Учёные установили, что циркадные ритмы нарушает синий свет от смартфонов перед сном сегодня в 14:25

Сон не продаётся в магазинах гаджетов: почему трекеры и умные одеяла не решают главной проблемы

Учёные выяснили, что свет, еда и стабильность режима влияют на сон сильнее любых гаджетов. Какие привычки реально помогают уснуть?

Читать полностью » Учёные вырастили человеческие эмбрионы из клеток кожи в лаборатории — профессор Шухрат Миталипов сегодня в 13:25

Кожа превращается в начало новой жизни: учёные создали человеческие эмбрионы из фибробластов

Учёные впервые приблизились к созданию человеческих яйцеклеток из клеток кожи. Разбираем, как это работает и почему пока слишком рано говорить о клинике.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Опасные садовые препараты Нитрофен, Днок и Диметоат перечислила эксперт Светлана Самойлова
ПФО

Пенза: пенсионерке присудили 70 тысяч рублей после травмы на железной дороге
Туризм

Туристы в России всё чаще оплачивают туры картой ради защиты через чарджбэк
Технологии

Microsoft добавит приложения Microsoft 365 на панель задач Windows 11 по умолчанию
Культура и шоу-бизнес

Брук Шилдс вернется в сериал "Когда зовет сердце" в 13-м сезоне — Entertainment Weekly
Туризм

Онлайн-агентства пожаловались в ФАС на новые сборы Сирены-Трэвел через компанию Миксвел
Наука

В Бибракте раскопали остатки базилики доавгустовской эпохи
Авто и мото

Размещение телефона в центре панели автомобиля приводит к поломке климат-контроля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet