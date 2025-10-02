250 миллионов лет назад — и всё ещё живое: уникальная находка в Бразилии потрясла учёных

Бразильские и немецкие учёные совершили редкий прорыв в палеоботанике: им удалось обнаружить и проанализировать споры, сохранившиеся внутри тканей окаменелого плауновидного растения возрастом более 250 миллионов лет. Этот результат потребовал переклассификации находки и открыл новые горизонты в изучении древней флоры Гондваны.

Что нашли исследователи

Образец происходил из бассейна Параны (южная Бразилия) и был описан ещё несколько десятилетий назад как Lycopodites riograndensis.

Современный повторный анализ выявил в репродуктивных органах трёхлучевые споры с бородавчатой скульптурой, сохранившиеся in situ .

Такое сохранение крайне редко встречается в обломочных породах пермского возраста (298-252 млн лет назад).

"Эта работа соединяет макро- и микроископаемые данные, что радикально меняет наше понимание пермских экосистем", — отмечают авторы исследования в Review of Palaeobotany and Palynology.

Как удалось сохранить и извлечь споры

Ключом стал специальный протокол, разработанный в Технологическом институте Oceaneon (Унисинос, Бразилия):

применена сканирующая электронная микроскопия ;

использованы высокоточные методы формования;

споры выделялись без повреждения исходного образца.

Научное значение

Прямая связь с родом Converrucosisporites

Споры оказались идентичны по морфологии спорам этого рода, которые ранее находили в изолированном виде. Теперь впервые удалось связать их с конкретным материнским растением. Новое имя и род

Вид выделен в новый род — Franscinella riograndensis, что отражает пересмотр эволюционных связей плауновидных. Биостратиграфическая ценность

Такая корреляция макро- и микроископаемых помогает точнее датировать породы и реконструировать древние экосистемы.

Сравнение с другими находками

Регион Период Вид/род Сохранение спор Южная Америка (Бразилия) Пермь Franscinella riograndensis Споры in situ Южная Африка Пермь плауновидные рода Lepidodendron Редкие фрагменты Австралия Пермь разные травянистые формы Споры разрозненные Антарктида Пермь плауновидные Ограниченные данные

Это лишь пятая подобная находка для всей Гондваны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на морфологию окаменелости.

→ Последствие: неверная классификация (Lycopodites вместо Franscinella).

→ Альтернатива: применять микроскопию и палинологию.

Ошибка: анализировать споры изолированно.

→ Последствие: неполное понимание источника.

→ Альтернатива: искать in situ находки для точной корреляции.

А что если…

Что если подобные методики применить к другим коллекциям? Вероятно, многие старые образцы окажутся недооценёнными и смогут рассказать о связях между группами растений, выживших накануне массового пермского вымирания.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Уникальное сохранение спор in situ Редкость метода, сложно воспроизводить Переклассификация расширяет эволюционное древо Найден лишь один образец Важный вклад в биостратиграфию и палеоэкологию География находок ограничена бассейном Параны

FAQ

Почему это открытие редкое?

Потому что споры обычно встречаются отдельно от материнского растения, а не внутри окаменелых тканей.

Зачем переименовывать вид?

Новые данные показали, что прежняя классификация не отражает его реальных связей.

Какое значение находка имеет для науки?

Она уточняет состав пермских экосистем и даёт инструмент для датировки пород.

Три факта

Это первая находка спор in situ для бассейна Параны. Всего известно лишь пять подобных случаев для Гондваны. Работа основана на диссертационном исследовании молодой учёной Джулии Сикейры Карниере.

Исторический контекст

298-252 млн лет назад: пермский период, богатое разнообразие растений, предшествовавшее массовому вымиранию.

XX век: находка описана как Lycopodites riograndensis.

XXI век: современные методы позволили уточнить детали и выделить новый род Franscinella.