Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:14

Что скрывают древние породы Африки: загадка великого вымирания

Около 252 миллионов лет назад, накануне массового вымирания, завершившего пермский период, южные территории суперконтинента Пангеи кипели жизнью. Здесь обитали саблезубые хищники, роющие травоядные и гигантские саламандроподобные существа. Недавно обнаруженные окаменелости проливают новый свет на эту эпоху.

Уникальные находки в Танзании и Замбии

Палеонтологи сосредоточили усилия на трёх бассейнах:

  • Рухуху в южной Танзании,
  • Луангва на востоке Замбии,
  • Средней Замбези на юге Замбии.

Изыскания велись как в ходе многомесячных экспедиций за последние 17 лет, так и при повторном изучении музейных коллекций, собранных десятилетия назад.

Профессор Кристиан Сидор из Вашингтонского университета подчёркивает, что массовое вымирание в конце пермского периода стало настоящим катаклизмом для жизни на Земле и изменило ход эволюции. Но у нас нет полного представления о том, какие виды выжили, какие — нет и почему. Окаменелости, которые мы собрали в Танзании и Замбии, дадут нам более глобальную перспективу этого беспрецедентного периода в естественной истории нашей планеты.

В этих частях Замбии и Танзании обнаружены совершенно прекрасные окаменелости пермского периода. Они дают нам беспрецедентную возможность увидеть жизнь на суше, приведшую к массовому вымиранию.

Пермский период: расцвет и катастрофа

Это был заключительный этап палеозойской эры, когда наземные экосистемы достигли невероятного разнообразия. Леса, долины и водоёмы населяли земноводные и рептилиеподобные существа. Однако массовое вымирание стёрло большую часть жизни, открыв дорогу мезозою — эре динозавров, млекопитающих и цветковых растений.

Долгое время эталоном изучения пермского вымирания считался бассейн Кару в ЮАР. Однако с 1930-х годов стало ясно: танзанийские и замбийские находки ничуть не уступают по сохранности и информативности.

Текущее исследование, включающее 14 статей в Journal of Vertebrate Paleontology, представляет наиболее полный анализ региона на сегодня. Среди описанных видов:

  • новые дицинодонты — небольшие роющие травоядные с клювообразной мордой;
  • крупные саблезубые горгонопсы;
  • гигантские темноспондилы, напоминающие саламандр.

