Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археоптерикс
Археоптерикс
© flickr.com by incidencematrix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:44

Дицинодонты, саблезубые хищники и гигантские саламандры: живые картины пермского периода из Африки

Уникальные окаменелости пермского вымирания обнаружены в Танзании и Замбии

Массовое вымирание на рубеже пермского и триасового периодов — одно из самых загадочных и катастрофических событий в истории Земли. Около 252 миллионов лет назад исчезло до 90% всех видов. Новые находки из Танзании и Замбии помогают глубже понять, как выглядели экосистемы южной части Пангеи незадолго до катастрофы и какие группы животных пережили это потрясение.

Где и что нашли учёные

Международная команда палеонтологов более 17 лет исследовала три бассейна:

  • Рухуху (юг Танзании);

  • Луангва (восток Замбии);

  • Средняя Замбези (юг Замбии).

Некоторые образцы были подняты с глубины совсем недавно, другие изучены в музейных коллекциях, где они хранились десятилетиями.

"В этих частях Замбии и Танзании обнаружены совершенно прекрасные окаменелости пермского периода. Они дают нам беспрецедентную возможность увидеть жизнь на суше, приведшую к массовому вымиранию", — сказал профессор Вашингтонского университета Кристиан Сидор.

Животные южной Пангеи

Находки показали разнообразие фауны, существовавшей за несколько миллионов лет до катастрофы:

  • дицинодонты - роющие травоядные с клювообразными мордами и небольшими бивнями;

  • горгонопсы - саблезубые хищники, вершина пищевой цепи;

  • темноспондилы - крупные земноводные, напоминавшие гигантских саламандр.

Все они обитали в разных экосистемах — от лесов до сухих долин.

Сравнение по регионам

Регион Основные находки Значение
Южная Африка (бассейн Кару) Почти полная летопись от перми до триаса Классическая база данных по массовому вымиранию
Танзания и Замбия Новые виды дицинодонтов, горгонопсов и темноспондилов Возможность сравнить разные уголки Пангеи

Почему это открытие важно

До сих пор основным источником сведений о пермском мире был бассейн Кару в Южной Африке. Теперь же учёные получили возможность сопоставить несколько регионов и проследить, какие животные исчезли, а какие выжили.

"Число образцов настолько велико и их состояние настолько превосходно, что мы можем сравнивать их с данными из Южной Африки. Я не знаю лучшего места на Земле для подобных выводов", — отметил профессор Сидор.

Советы шаг за шагом: как изучают древние вымирания

  1. Систематически собирают окаменелости в разных географических точках.

  2. Датируют слои пород, чтобы выстроить точную хронологию.

  3. Определяют видовой состав до и после катастрофы.

  4. Сравнивают региональные данные для построения глобальной картины.

  5. Составляют модели экосистем и выясняют факторы выживания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Изучать только один регион → неполная картина вымирания → сравнивать данные из разных частей Пангеи.

  • Игнорировать менее известных животных → искажённая экосистема → учитывать всех, от хищников до мелких роющих видов.

  • Считать вымирание моментальным → неверные выводы о причинах → исследовать постепенные изменения в слоях.

А что если…

А что если аналогичные исследования провести и в других частях Пангеи — например, в Южной Америке или Азии? Это может показать, насколько синхронным было массовое вымирание и какие группы имели глобальные шансы на выживание.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Обширный материал из трёх бассейнов Долгий процесс раскопок (десятилетия)
Отличное состояние окаменелостей Местами выборка неполная
Возможность сравнения с Южной Африкой Требуется комплексная международная работа
Описание новых видов Не всегда ясно, как именно они исчезли

FAQ

Что такое дицинодонты?
Это травоядные рептилиеподобные существа, доминировавшие на суше в поздней перми.

Почему важны горгонопсы?
Это саблезубые хищники, вершина пищевых цепей пермского периода.

Сколько видов описано?
Исследователи опубликовали серию из 14 статей с описанием новых дицинодонтов и других животных.

Мифы и правда

  • Миф: динозавры были свидетелями пермского вымирания.
    Правда: динозавры появились позже, в мезозое.

  • Миф: вымирание произошло только в океане.
    Правда: исчезли и многие наземные экосистемы.

  • Миф: все животные погибли.
    Правда: именно выжившие виды дали начало динозаврам, млекопитающим и птицам.

3 интересных факта

  1. Массовое вымирание в конце перми уничтожило до 90% видов на Земле.

  2. Танзания и Замбия сохраняют уникальные окаменелости, сопоставимые по качеству с Южной Африкой.

  3. Дицинодонты, некогда доминировавшие на суше, стали прародителями многих линий млекопитающих.

Исторический контекст

Пермский период завершил палеозойскую эру и открыл дорогу мезозою — эпохе динозавров. Гибель древних экосистем стала "обнулением" эволюции, после чего возникли новые формы жизни. Исследования в Танзании и Замбии показывают, что именно там, на юге Пангеи, шли важнейшие процессы вымирания и зарождения будущих животных мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Турции обнаружены 56 клинописных табличек и 22 печати хеттов в древнем городе Каялыпынар вчера в 19:52

Древние хетты доверяли птицам больше, чем экспертам: архив с печатями это доказывает

Археологи нашли в Каялыпынаре архив хеттов с табличками о гадании по птицам и печатями знати. Открытие меняет понимание империи.

Читать полностью » В Риме нашли бронзовые медальоны Павла II в фундаменте Палаццетто Венеция вчера в 19:26

Тайна, которую Рим хранил веками: бронзовые медальоны XV века с лицом Павла II раскрывают ритуалы

В Риме археологи нашли бронзовые медальоны Павла II, спрятанные в фундаменте здания. Обряд закладки открывает тайны Возрождения.

Читать полностью » Генетика и среда влияют на когнитивные способности с раннего детства вчера в 18:42

До 3 лет тесты на интеллект бесполезны: шокирующие данные исследования близнецов

Учёные выяснили, когда когнитивные способности становятся стабильными и какие факторы влияют на их развитие. Исследование охватывает первые 30 лет жизни.

Читать полностью » Палеонтологи нашли янтарь с мухами и паутиной в центральном Эквадоре вчера в 18:24

Янтарь как машина времени: насекомые из Эквадора проливают свет на жизнь 112 млн лет назад

В Эквадоре впервые нашли янтарь с насекомыми возрастом 112 млн лет. Что скрывают эти "капсулы времени" и как они меняют представления о Гондване?

Читать полностью » Королевы муравьёв Messor ibericus клонируют самцов другого вида для производства рабочих особей вчера в 17:56

Муравьи переписывают правила жизни: клонирование чужих самцов рождает идеальных рабочих

Королевы иберийских муравьёв-жнецов научились воспроизводить клонов самцов другого вида. Именно они обеспечивают появление рабочих особей в колонии.

Читать полностью » В Институте океанологии РАН описали механизмы выживания глубоководных организмов без света вчера в 17:10

Глубины океана полны сюрпризов: самое глубокое сообщество организмов живёт там, где давление убивает

На дне Курило-Камчатского желоба нашли самую глубокую экосистему, живущую без солнца. Что это за мир и почему он так важен для науки?

Читать полностью » Тенакулум химер: орган на голове содержит зубы для удержания самки при спаривании вчера в 16:51

Необычный орган у рыб-химер оказался зубастым крючком для размножения

Учёные выяснили: шипастый придаток на лбу химер — это настоящие зубы, выросшие вне рта. Они нужны самцам, чтобы удерживать самку при спаривании.

Читать полностью » Большинство исчезнувших видов обитали на островах — данные из анализа 22 тысяч групп вчера в 16:23

Шестое массовое вымирание не наступило: правда, которая меняет всё

Учёные проверили данные о вымирании за 500 лет: исчезли лишь 0,5% родов. Современный кризис серьёзен, но пока не равен прошлым катастрофам.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

В Удмуртии укрывать плодовые деревья рекомендуют после установления −5 °C
Авто и мото

Автостат: россияне купили 565,5 тыс. автомобилей с пробегом в августе 2025 года
Еда

Растопленное сливочное масло придаёт выпечке плотность и карамельный вкус — кулинары
Еда

Салат с кальмарами и авокадо сочетает морепродукты и овощи
Технологии

В Казахстане создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития
Наука

Исследование Йеля: Аннапурна Фанг признана величайшей горой вместо Эвереста
Туризм

Penthouse Suite в Rosewood Sao Paulo назван самым дорогим люксом Бразилии — 50 тысяч долларов за ночь
Питомцы

Ветеринарные специалисты объяснили, чем заменить пластиковые миски и резиновые мячи для собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet