Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вечная мерзлота летом (Сядотаяха)
Вечная мерзлота летом (Сядотаяха)
© commons.wikimedia.org by Malupasic is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:16

Пробуждение века: учёные обнаружили активность микробов, спавших тысячи лет

Каро: в вечной мерзлоте Аляски обнаружены активные микроорганизмы возрастом тысячи лет

Вечная мерзлота — один из самых стабильных и загадочных слоев Земли. Но сегодня, когда температура Арктики растет вдвое быстрее, чем в среднем по планете, эта стабильность начинает рушиться. И вместе с тающими пластами льда "просыпаются" микроорганизмы, которые провели в изоляции тысячи лет.

На этот раз тревожные данные пришли с Аляски, где ученые из Университета Колорадо в Боулдере изучают активность древних бактерий в условиях потепления.

Эксперимент под землей

Исследование возглавил микробиолог Тристан Каро, который вместе с коллегами организовал серию опытов в уникальном подземном комплексе — тоннеле вечной мерзлоты, пробитом в 1960-х годах Инженерным корпусом армии США близ города Фэрбанкс. Этот тоннель протянулся на 106 метров в глубь многовековых ледяных пород, где сохранились древние микроорганизмы, споры растений и фрагменты костей.

Ученый собрал образцы микробов прямо со стен тоннеля и поместил их в контейнеры с водой, температура которой колебалась от 4 до 12 градусов Цельсия - примерно столько показывает термометр летом на Аляске. Эти условия имитировали естественное потепление региона.

Полгода спустя: микробы ожили

Эксперимент длился шесть месяцев. За это время часть бактерий не только выжила, но и начала активно размножаться, формируя биопленки - сложные микроколонии, объединенные слизистым матриксом. Такая структура помогает микробам защищаться от внешней среды и выживать даже в неблагоприятных условиях.

Результаты подтвердили опасения ученых: древние микроорганизмы, замерзшие в толще вечной мерзлоты на тысячи лет, не утратили жизнеспособности. При повышении температуры они способны активизироваться и начать метаболическую деятельность, а значит — участвовать в химических и биологических процессах современного климата.

"Мы наблюдаем, как микроорганизмы, считавшиеся мертвыми, начинают вести себя так, словно прошедшие тысячелетия для них не имели значения", — пояснил Тристан Каро в беседе с журналистами портала colorado.edu.

Опасность не только для климата

Это не первый случай, когда микробы из вечной мерзлоты проявляют признаки активности. Подобные эксперименты ранее проводились в России — в Сибири и на Ямале. Там, после частичного размораживания образцов, бактерии и вирусы также оживали, демонстрируя способность к росту и делению.

Для ученых такая находка — двойная проблема. С одной стороны, это ценная возможность изучить древнюю биосферу Земли. С другой — реальная угроза для современных экосистем и здоровья человека.

Иммунная система Homo sapiens за тысячелетия адаптировалась к совершенно иному набору патогенов. То, что когда-то было безвредно для наших предков или животных ледникового периода, сегодня может оказаться смертельно опасным. Ведь иммунная "память" человечества попросту не знает, как бороться с такими микроорганизмами.

Потепление и "эффект обратной связи"

Однако эпидемиологическая угроза — лишь часть проблемы. Активизация микробов в вечной мерзлоте запускает цепную реакцию климатических изменений.

Когда бактерии просыпаются, они начинают перерабатывать органическое вещество, заключённое в мёрзлых слоях почвы. В результате выделяются углекислый газ и метан - мощнейшие парниковые газы. Чем выше температура, тем активнее микробы, а чем активнее микробы, тем больше выбросов и выше температура.
Так формируется замкнутый круг, который учёные называют "положительной обратной связью" Арктики.

"В этом регионе потепление усиливается само собой. Каждая степень роста температуры открывает доступ к новым слоям мерзлоты, и цикл ускоряется", — отмечают исследователи из Университета Колорадо.

Что происходит на Аляске

Аляска считается одним из ключевых индикаторов глобальных климатических изменений. За последние 50 лет среднегодовая температура здесь выросла более чем на 2,5 градуса, а толщина слоя вечной мерзлоты заметно уменьшилась. В некоторых районах мерзлая земля уже превращается в болотистую, и целые участки леса уходят под воду.

Исследования Тристана Каро и его коллег помогают понять, как именно биологические процессы влияют на этот процесс. Если микробы начнут массово разлагать органику, выбрасывая углерод в атмосферу, усилие по сокращению выбросов парниковых газов может оказаться недостаточным для стабилизации климата.

Международная тревога

Опасения американских ученых разделяют и российские специалисты. В Сибири аналогичные исследования проводились Институтом почвоведения и Институтом физико-химической биологии РАН. Там, как и в Аляске, фиксировалось "пробуждение" древних бактерий и появление метаногенных архей — организмов, способных выделять метан при разложении органики.

"Мы фактически наблюдаем, как тающий лед превращается в биореактор, — пояснил один из участников российских исследований. — Это не только экологический, но и биологический риск: никто не знает, какие штаммы могут ожить вместе с таянием мерзлоты".

Кроме того, в российских и канадских арктических зонах уже известны случаи вспышек сибирской язвы, вызванные размораживанием старых скотомогильников. Эти эпизоды показывают, что сценарий заражения от древних патогенов — вовсе не фантастика.

Цикл, который нельзя остановить

В Арктике потепление развивается в два-три раза быстрее, чем в других регионах планеты. При этом с каждым годом в атмосферу попадает всё больше углерода, заключённого ранее в мерзлоте.
Ученые называют этот процесс "климатической петлей": чем больше выбросов — тем выше температура, и тем быстрее разрушаются ледяные пласты, что ведет к новым выбросам.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), только в недрах вечной мерзлоты хранится в два раза больше углерода, чем во всей атмосфере Земли. Если большая его часть высвободится, последствия для климата будут необратимыми.

Таблица "Этапы цепной реакции мерзлоты"

Этап Процесс Последствие
1 Повышение температуры воздуха Начало таяния мерзлоты
2 Активизация микроорганизмов Разложение древней органики
3 Выделение CO₂ и метана Рост концентрации парниковых газов
4 Усиление потепления Новое таяние и новая волна выбросов

А что если микробы станут союзниками?

Не все ученые считают пробуждение микроорганизмов исключительно угрозой. Некоторые исследователи рассматривают возможность использования арктических микробов для биотехнологических задач — например, для утилизации отходов при низких температурах или получения ферментов, устойчивых к холоду.
Однако большинство специалистов подчеркивает: прежде чем думать о пользе, нужно гарантировать безопасность. Любое неконтролируемое "воскрешение" древних форм жизни может привести к непредсказуемым последствиям.

Что дальше

Команда Тристана Каро продолжает мониторинг активности микробов в тоннеле вечной мерзлоты. Ученые планируют изучить генетические особенности выживших штаммов и выяснить, чем они отличаются от современных бактерий. Особое внимание уделяется способности древних микробов противостоять антибиотикам — ведь устойчивость к ним могла существовать задолго до появления медицины.

Исследователи уверены: понимание того, как ведут себя древние микроорганизмы в условиях современного климата, поможет предсказать, какие риски несет дальнейшее потепление в Арктике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Повреждения ДНК в стволовых клетках запускают разные реакции организма — Эми Нисимура сегодня в 15:41
Как седина связана с мутациями: биологи показали, что меланоциты сами решают — спать, делиться или умирать

Новое исследование японских учёных показало, что не всякий стресс вреден: одни повреждения ДНК защищают клетки от рака, а другие — наоборот, ускоряют старение и онкообразование.

Читать полностью » Комары используют несколько обонятельных рецепторов одновременно для поиска людей — Кристофер Поттер сегодня в 14:41
Когда солнце садится — начинается охота: нейробиологи выяснили, почему комары выбирают именно человеческий запах

Учёные выяснили, как комары безошибочно находят человека. Новый механизм восприятия запаха может помочь создать поколения "умных" репеллентов.

Читать полностью » Учёные обнаружили в американских пещерах уникально сохранившиеся останки акул — Роберт Кларк сегодня в 13:41
Американские пещеры хранят сюрпризы похлеще Голливуда: археологи наткнулись на древних акул с идеально сохранившимися органами

В американских пещерах нашли следы акул, живших 325 миллионов лет назад. Их тела сохранились в камне, открыв тайны древнего океана и его хищников.

Читать полностью » Учёные зафиксировали подъём вершины вулкана Дамаванд по спутниковым данным — Пабло Гонсалес сегодня в 12:41
Он дышит снова: спутники заметили, как вершина вулкана медленно растёт после векового затишья

После 700 лет покоя стратовулкан на границе двух стран начал подниматься — учёные фиксируют рост вершины и выход газов, намекая на возможное пробуждение гиганта.

Читать полностью » Шизофрения вызывает нарушение восприятия внутренней речи и слуховые галлюцинации — Томас Уитфорд сегодня в 11:23
Мозг разговаривает сам с собой — и пугается этого: учёные раскрыли, откуда берутся голоса при шизофрении

Учёные подтвердили: "голоса" при шизофрении — это собственная внутренняя речь, которую мозг ошибочно воспринимает как внешнюю. Открытие меняет понимание природы психических расстройств.

Читать полностью » Мозговые волны координируют внимание и память, доказали нейробиологи MIT — Эрл Миллер сегодня в 10:23
Мозг живёт по расписанию: исследователи MIT доказали, что внимание движется по строгому внутреннему ритму

Учёные MIT выяснили, что мозг "сканирует" пространство с помощью тета-волн, как радар. Как этот ритм управляет вниманием и может ли человек научиться усиливать собственные мозговые волны?

Читать полностью » Кислородная эмульсия для кишечного введения успешно прошла клинические испытания — Масару Ито сегодня в 9:23
Человек-сом — уже не фантастика: японцы испытали метод дыхания через кишечник на людях

Учёные испытали революционную технологию — подачу кислорода через кишечник. Метод может спасти пациентов, когда лёгкие не справляются.

Читать полностью » Холестерин влияет на риск деменции, показало исследование почти миллиона человек — Лив Тюбьерг Нордестгаард сегодня в 8:23
Один анализ — два диагноза меньше: почему контроль холестерина помогает сохранить память и ясность ума

Учёные выяснили, что снижение холестерина может не только защищать сердце, но и снижать риск деменции. Как работает этот эффект и почему профилактику стоит начинать с молодости.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Жители Пензы выбирают места для установки новых точек Wi-Fi в центре города
Питомцы
Российская кинологическая федерация признала более десяти отечественных пород собак
Общество
Врач Удалов: осеннюю усталость помогает преодолеть ежедневная физическая активность
Дом
Эксперты: самостоятельная чистка салона авто обходится дешевле в десятки раз
Красота и здоровье
Контрастный душ противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Авто и мото
Чрезмерная шумоизоляция повышает расход топлива и снижает безопасность
Общество
Психолог Мухина: сохранение личных границ снижает влияние манипуляций на работе
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: причиной развода Лили Аллен и Дэвида Харбора стала измена актёра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet