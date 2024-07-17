Каннибал из Перми, также известный как Михаил Малышев, пошёл работать в приют для бездомных собак после того, как отбыл тюремный срок за поедание людей и животных. Об этом информировала РИА Новости одна из работниц заведения.

Увлекаться поеданием животных каннибал начал ещё в подростковом возрасте. Известно, что много лет назад Малышев сварил суп, основным ингредиентом которого оказалась кошка. Однако после того, как он отбыл тюремный срок, подался работать в место содержания бездомных, потерянных и брошенных животных. Как сообщается, каннибал уверял, что будет ухаживать за собаками и не есть их. Сотрудница приюта поделилась, что он мастерит будки для животных, следит за чистотой заведения, а также кормит псов.

Работница приюта сообщила, что Малышев не получает за свою работу денег. Однако она добавила, что за его труд ему выдают просроченную еду. Помимо этого она заявила, что каннибал общается со всеми как нормальный человек, порой даже смахивает на умного. Сотрудница добавила, что у него проблемы со здоровьем, в частности с ногами. По этой причине он очень плохо передвигается, и уж скорее его съедят, чем он кого-то, заявила девушка.

Отсидевший 20 лет в исправительном учреждении за убийства с особой жесткостью Малышев хочет работать охранником. Однако на работу в заведении для бездомных собак он не жалуется.

Фото: Flickr / SuperFantastic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)