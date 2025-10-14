Осенний отдых ушёл из-под носа: где в Перми ещё можно успеть забронировать санаторий

Желающих провести осенние каникулы с пользой для здоровья в Пермском крае оказалось так много, что путёвки в популярные санатории практически раскуплены. Каникулы пройдут с 25 октября по 4 ноября 2025 года, и большинство здравниц уже объявили стоп-продажи. Тем не менее, в нескольких санаториях остались свободные номера - URA. RU узнало, где ещё можно отдохнуть и по каким ценам.

"Алмед"

Санаторий "Алмед" в микрорайоне Закамск полностью занят на период каникул, но есть возможность забронировать номера на неделю раньше — с 21 по 26 октября. Стоимость проживания на двоих — от 25,2 тысячи рублей.

После 2 ноября снова появятся свободные места: 10-дневная путёвка обойдётся от 42 тысяч рублей с включённым проживанием, питанием и лечением.

"Демидково"

В санатории "Демидково" в Добрянском округе остался лишь один двухместный номер на даты каникул. Цена за 10 дней — от 115 тысяч рублей, лечение в стоимость не входит.

По желанию можно разместить ещё одного человека за дополнительную плату. Все остальные номера распроданы.

"Ключи"

На курорте "Ключи" в Суксунском округе тоже остался только один номер на период с 25 октября по 4 ноября. Стоимость отдыха на двоих — от 144 тысяч рублей.

Для тех, кто ищет более уединённый формат, доступны гостевые дома и эко-дома - цены на проживание в них начинаются от 204 тысяч рублей на двоих.

"Усть-Качка"

В санатории "Амакс Усть-Качка" на время осенних каникул осталось два свободных номера.

Стоимость 10-дневного отдыха без лечения — от 164,4 тысячи рублей,

а с лечебными процедурами — от 177,8 тысячи рублей на двоих.

Итог

Спрос на санаторный отдых в Пермском крае этой осенью превысил ожидания: почти все здравницы распроданы за несколько недель до начала каникул. Эксперты связывают рост интереса с подорожанием зарубежных туров и желанием россиян сочетать отдых с оздоровлением.