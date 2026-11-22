В Пермском крае планируют расширить парк речного пассажирского флота за счет закупки пяти маломерных судов серии Looker. О намерении подписать соответствующий контракт в ближайшее время сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин по итогам переговоров с генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаилом Парневым в рамках "Транспортной недели".

Новые суда будут задействованы на региональных речных маршрутах. Развитие водного сообщения в Прикамье сейчас синхронизировано с работой недавно созданного краевого предприятия "Пермское речное пароходство", которое возьмет на себя курирование текущих и перспективных маршрутов, запланированных к открытию в ближайшие годы.

Опыт эксплуатации судов данного типа в регионе уже имеется: в 2025 году был приобретен скоростной катер "Колва" (серия Looker), который в навигационный период 2026 года работал на линии Пермь — Усть-Качка.