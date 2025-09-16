Perl воскресает: язык, списанный в архивы, снова ворвался в топ-10 TIOBE
Мир языков программирования постоянно меняется: одни технологии выходят на первый план, другие возвращаются спустя десятилетия, а третьи постепенно уходят в тень. Сентябрьский индекс TIOBE ещё раз подтвердил эту динамику: в лидерах всё стабильно, но в топ-10 вновь появился старый знакомый — Perl.
Топ языков программирования по TIOBE
Первая восьмёрка рейтинга осталась без изменений, что подтверждает устойчивый спрос на классические технологии.
-
Python
-
C++
-
C
-
Java
-
C#
-
JavaScript
-
Visual Basic
-
Go
-
Delphi/Object Pascal
-
Perl
Delphi поднялся на 9-е место, вытеснив Perl, который оказался десятым. Несмотря на это, сам факт его нахождения в десятке уже можно назвать своеобразным "камбэком".
Как формируется индекс
TIOBE — это не прямой показатель числа разработчиков. Рейтинг строится на статистике поиска и медийной активности. Учитываются:
-
частота запросов в Google, Bing, Amazon, Wikipedia, YouTube, Baidu;
-
упоминания в блогах, соцсетях, форумах;
-
публикации в новостях и технической литературе.
Таким образом, TIOBE скорее отражает "видимость" и популярность языка в информационном поле, чем его реальное использование в проектах.
Старые языки возвращаются
Весной 2025 года в топ-20 неожиданно вернулись такие "ветераны", как Ada, Fortran, COBOL и Delphi. Эти технологии до сих пор востребованы, потому что множество банковских, промышленных и государственных систем написаны именно на них. Переписывать такие проекты дорого и рискованно, поэтому программисты, владеющие этими языками, по-прежнему нужны.
Отметим и другую перестановку: ассемблер, ранее занимавший нижнюю строчку второй десятки, уступил место Kotlin. Последний продолжает укрепляться за счёт развития Android и интереса к современным JVM-языкам.
Perl: история падения и возрождения
Глава TIOBE Пол Янсен напомнил о необычной судьбе Perl:
"Меня часто спрашивают, почему Perl в последнее время набирает такую популярность… Perl 5 же, напротив, в последнее время выходит чаще, привлекая к себе внимание", — пояснил генеральный директор Tiobe Пол Янсен.
По его словам, во многом всему виной длительная история с Perl 6 (ныне Raku). В начале 2000-х Ларри Уолл анонсировал новый язык, но его разработка затянулась на десятилетия. Сообщество оказалось в подвешенном состоянии, многие программисты ушли к Python. В итоге Raku сегодня занимает 129-е место, а Perl 5 снова набирает обороты благодаря обновлениям и практическим релизам.
Почему Perl до сих пор силён
Эксперты портала i-Programmer объясняют популярность Perl его уникальными возможностями в сфере работы с текстом:
-
мощные регулярные выражения;
-
тысячи библиотек на CPAN;
-
полная поддержка современных стандартов Unicode;
-
улучшенная объектно-ориентированная модель.
Даже в эпоху искусственного интеллекта и больших данных всё ещё правят бал текстовые форматы: JSON, XML, YAML, Markdown, системные логи. Их нужно парсить, анализировать и преобразовывать — а Perl в этом по-прежнему вне конкуренции.
Плюсы и минусы Perl
|Плюсы
|Минусы
|Лидер по обработке текста и регулярным выражениям
|Устаревший имидж, ассоциации с "хаотичным кодом"
|Большая библиотека CPAN
|Новые разработчики чаще выбирают Python или Rust
|Поддержка Unicode и новых стандартов
|Сложнее читать и поддерживать старый код
|Активное сообщество open source
|Нет крупных компаний, активно развивающих язык
|Возрождение Perl 5 с регулярными релизами
|Raku не оправдал ожиданий и "распылил" сообщество
Сравнение: Perl против Python и Rust
|Характеристика
|Perl
|Python
|Rust
|Работа с текстом
|Лучшие регулярные выражения и CPAN
|Удобные, но менее гибкие regex
|Поддержка ограничена, но стабильна
|Популярность среди новичков
|Низкая
|Очень высокая
|Средняя, растёт
|Использование в продакшене
|Поддержка старых систем, DevOps
|AI, web, анализ данных
|Системное ПО, безопасная разработка
|Сообщество
|Активное, но меньше Python
|Самое большое
|Молодое, энергичное
|Будущее
|Узкая ниша (текст, инфраструктура)
|Универсальный лидер
|Перспектива для системного ПО
Советы шаг за шагом: когда стоит выбрать Perl
-
Если проект связан с интенсивной обработкой текста — логи, парсинг JSON/XML, миграция данных.
-
Когда нужна проверенная временем библиотека CPAN.
-
Для поддержки устаревших систем, где переписывание на другой язык слишком дорого.
-
В DevOps-сценариях (скрипты, автоматизация).
-
Если хочется изучить язык, который развивает мышление и учит работать с регулярками.
Мифы и правда
-
Миф: Perl умер и больше не используется.
Правда: Perl 5 регулярно обновляется, а в индексе TIOBE он снова в топ-10.
-
Миф: Perl сложнее, чем Python, значит он бесполезен.
Правда: у Perl своя ниша, где он работает лучше любого другого языка.
-
Миф: Raku заменил Perl.
Правда: Raku не стал массовым, а Perl 5 продолжает развиваться независимо.
FAQ
Почему Perl снова в топ-10 TIOBE?
Из-за роста публикаций и книг, а также благодаря актуальности в задачах обработки текста и поддержке сообщества.
Стоит ли учить Perl новичкам?
Если цель — работа с AI или web, лучше начать с Python. Но для системного администрирования, DevOps и текстовой аналитики Perl остаётся актуальным.
Что будет с Raku?
Он остался нишевым проектом (129-е место в TIOBE) и вряд ли догонит Perl 5.
Исторический контекст
Perl появился в 1987 году как "язык для обработки текста" и быстро стал популярен в эпоху CGI-скриптов и первых веб-сайтов. В 2005 году он занимал 3-е место в TIOBE, но затянувшийся переход к Perl 6 ослабил позиции. Python занял его нишу. Сегодня Perl 5 неожиданно возвращается в рейтинг, напоминая о своих корнях и незаменимости в определённых задачах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать старые проекты на Perl.
Последствие: потеря контроля над критически важным ПО.
Альтернатива: поддержка существующего кода и постепенная миграция.
-
Ошибка: считать, что Perl = Raku.
Последствие: недооценка актуальности Perl 5.
Альтернатива: рассматривать их как два разных языка.
-
Ошибка: отказываться от Perl ради "модных" технологий без анализа задач.
Последствие: переплата и усложнение процессов.
Альтернатива: использовать Perl там, где он эффективнее.
А что если…
А что если Perl получит "второе дыхание" на фоне развития ИИ? Ведь работа с большими корпусами текстов, логов и API — ключевая часть ML-пайплайнов. В таком случае Perl может занять прочное место как инструмент подготовки данных для систем искусственного интеллекта.
Сон и психология
Интересный момент: разработчики отмечают, что регулярки в Perl могут быть одновременно источником радости и стресса. Освоение языка требует концентрации и умения мыслить "нестандартно". С психологической точки зрения это развивает гибкость мышления, но новички часто испытывают фрустрацию. В то же время для опытных специалистов успешная работа с Perl становится мощным фактором профессиональной уверенности.
Заключение
Сентябрьский рейтинг TIOBE показал, что даже спустя десятилетия "ветераны" могут вернуться в топ. Perl 5 снова звучит в новостях и получает признание за свои сильные стороны — обработку текста, регулярные выражения и богатую библиотеку CPAN. Его пример подтверждает: язык программирования не умирает, пока есть задачи, которые он решает лучше других.
3 факта напоследок
-
В марте 2005 года Perl занимал 3-е место в TIOBE.
-
На Amazon продаётся в 4 раза больше книг по Perl, чем по PHP.
-
Perl 5 живее всех живых, а Raku так и остался на 129-й позиции.
