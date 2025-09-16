Perl воскресает: язык, списанный в архивы, снова ворвался в топ-10 TIOBE

Мир языков программирования постоянно меняется: одни технологии выходят на первый план, другие возвращаются спустя десятилетия, а третьи постепенно уходят в тень. Сентябрьский индекс TIOBE ещё раз подтвердил эту динамику: в лидерах всё стабильно, но в топ-10 вновь появился старый знакомый — Perl.

Топ языков программирования по TIOBE

Первая восьмёрка рейтинга осталась без изменений, что подтверждает устойчивый спрос на классические технологии.

Python C++ C Java C# JavaScript Visual Basic Go Delphi/Object Pascal Perl

Delphi поднялся на 9-е место, вытеснив Perl, который оказался десятым. Несмотря на это, сам факт его нахождения в десятке уже можно назвать своеобразным "камбэком".

Как формируется индекс

TIOBE — это не прямой показатель числа разработчиков. Рейтинг строится на статистике поиска и медийной активности. Учитываются:

частота запросов в Google, Bing, Amazon, Wikipedia, YouTube, Baidu;

упоминания в блогах, соцсетях, форумах;

публикации в новостях и технической литературе.

Таким образом, TIOBE скорее отражает "видимость" и популярность языка в информационном поле, чем его реальное использование в проектах.

Старые языки возвращаются

Весной 2025 года в топ-20 неожиданно вернулись такие "ветераны", как Ada, Fortran, COBOL и Delphi. Эти технологии до сих пор востребованы, потому что множество банковских, промышленных и государственных систем написаны именно на них. Переписывать такие проекты дорого и рискованно, поэтому программисты, владеющие этими языками, по-прежнему нужны.

Отметим и другую перестановку: ассемблер, ранее занимавший нижнюю строчку второй десятки, уступил место Kotlin. Последний продолжает укрепляться за счёт развития Android и интереса к современным JVM-языкам.

Perl: история падения и возрождения

Глава TIOBE Пол Янсен напомнил о необычной судьбе Perl:

"Меня часто спрашивают, почему Perl в последнее время набирает такую популярность… Perl 5 же, напротив, в последнее время выходит чаще, привлекая к себе внимание", — пояснил генеральный директор Tiobe Пол Янсен.

По его словам, во многом всему виной длительная история с Perl 6 (ныне Raku). В начале 2000-х Ларри Уолл анонсировал новый язык, но его разработка затянулась на десятилетия. Сообщество оказалось в подвешенном состоянии, многие программисты ушли к Python. В итоге Raku сегодня занимает 129-е место, а Perl 5 снова набирает обороты благодаря обновлениям и практическим релизам.

Почему Perl до сих пор силён

Эксперты портала i-Programmer объясняют популярность Perl его уникальными возможностями в сфере работы с текстом:

мощные регулярные выражения;

тысячи библиотек на CPAN;

полная поддержка современных стандартов Unicode;

улучшенная объектно-ориентированная модель.

Даже в эпоху искусственного интеллекта и больших данных всё ещё правят бал текстовые форматы: JSON, XML, YAML, Markdown, системные логи. Их нужно парсить, анализировать и преобразовывать — а Perl в этом по-прежнему вне конкуренции.

Плюсы и минусы Perl

Плюсы Минусы Лидер по обработке текста и регулярным выражениям Устаревший имидж, ассоциации с "хаотичным кодом" Большая библиотека CPAN Новые разработчики чаще выбирают Python или Rust Поддержка Unicode и новых стандартов Сложнее читать и поддерживать старый код Активное сообщество open source Нет крупных компаний, активно развивающих язык Возрождение Perl 5 с регулярными релизами Raku не оправдал ожиданий и "распылил" сообщество

Сравнение: Perl против Python и Rust

Характеристика Perl Python Rust Работа с текстом Лучшие регулярные выражения и CPAN Удобные, но менее гибкие regex Поддержка ограничена, но стабильна Популярность среди новичков Низкая Очень высокая Средняя, растёт Использование в продакшене Поддержка старых систем, DevOps AI, web, анализ данных Системное ПО, безопасная разработка Сообщество Активное, но меньше Python Самое большое Молодое, энергичное Будущее Узкая ниша (текст, инфраструктура) Универсальный лидер Перспектива для системного ПО

Советы шаг за шагом: когда стоит выбрать Perl

Если проект связан с интенсивной обработкой текста — логи, парсинг JSON/XML, миграция данных. Когда нужна проверенная временем библиотека CPAN. Для поддержки устаревших систем, где переписывание на другой язык слишком дорого. В DevOps-сценариях (скрипты, автоматизация). Если хочется изучить язык, который развивает мышление и учит работать с регулярками.

Мифы и правда

Миф : Perl умер и больше не используется.

Правда : Perl 5 регулярно обновляется, а в индексе TIOBE он снова в топ-10.

Миф : Perl сложнее, чем Python, значит он бесполезен.

Правда : у Perl своя ниша, где он работает лучше любого другого языка.

Миф: Raku заменил Perl.

Правда: Raku не стал массовым, а Perl 5 продолжает развиваться независимо.

FAQ

Почему Perl снова в топ-10 TIOBE?

Из-за роста публикаций и книг, а также благодаря актуальности в задачах обработки текста и поддержке сообщества.

Стоит ли учить Perl новичкам?

Если цель — работа с AI или web, лучше начать с Python. Но для системного администрирования, DevOps и текстовой аналитики Perl остаётся актуальным.

Что будет с Raku?

Он остался нишевым проектом (129-е место в TIOBE) и вряд ли догонит Perl 5.

Исторический контекст

Perl появился в 1987 году как "язык для обработки текста" и быстро стал популярен в эпоху CGI-скриптов и первых веб-сайтов. В 2005 году он занимал 3-е место в TIOBE, но затянувшийся переход к Perl 6 ослабил позиции. Python занял его нишу. Сегодня Perl 5 неожиданно возвращается в рейтинг, напоминая о своих корнях и незаменимости в определённых задачах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать старые проекты на Perl.

Последствие: потеря контроля над критически важным ПО.

Альтернатива: поддержка существующего кода и постепенная миграция.

Ошибка: считать, что Perl = Raku.

Последствие: недооценка актуальности Perl 5.

Альтернатива: рассматривать их как два разных языка.

Ошибка: отказываться от Perl ради "модных" технологий без анализа задач.

Последствие: переплата и усложнение процессов.

Альтернатива: использовать Perl там, где он эффективнее.

А что если…

А что если Perl получит "второе дыхание" на фоне развития ИИ? Ведь работа с большими корпусами текстов, логов и API — ключевая часть ML-пайплайнов. В таком случае Perl может занять прочное место как инструмент подготовки данных для систем искусственного интеллекта.

Сон и психология

Интересный момент: разработчики отмечают, что регулярки в Perl могут быть одновременно источником радости и стресса. Освоение языка требует концентрации и умения мыслить "нестандартно". С психологической точки зрения это развивает гибкость мышления, но новички часто испытывают фрустрацию. В то же время для опытных специалистов успешная работа с Perl становится мощным фактором профессиональной уверенности.

Заключение

Сентябрьский рейтинг TIOBE показал, что даже спустя десятилетия "ветераны" могут вернуться в топ. Perl 5 снова звучит в новостях и получает признание за свои сильные стороны — обработку текста, регулярные выражения и богатую библиотеку CPAN. Его пример подтверждает: язык программирования не умирает, пока есть задачи, которые он решает лучше других.

3 факта напоследок