Уникальный ледник Аргентины стремительно исчезает: что скрывают учёные под метровым слоем льда

Один из самых стабильных ледников мира, Перито-Морено в Аргентине, находится под угрозой разрушения из-за последствий глобального потепления. Новое исследование ученых показывает, что этот ледник стремительно уменьшается, вызывая тревогу по поводу его будущего.

Ледник Перито-Морено, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году, является важной точкой притяжения для туристов со всего мира. Его уникальность и красота привлекают миллионы посетителей каждый год.

Чтобы оценить текущее состояние ледника и спрогнозировать будущие изменения, команда ученых использовала различные методы. Они изучили спутниковые данные и обследовали ледник с помощью специальной радарной системы.

Георадар, который использовался в исследовании, позволил ученым просканировать лед насквозь, что дало возможность более точно определить его количество и состояние.

Данные таяния: 2000-2019 годы — 34 см в год

На основании полученной информации ученые создали первую карту дна ледника. Оказалось, что с 2000 по 2019 годы Перито-Морено терял примерно 34 см толщины в год, что считалось сравнительно медленным процессом.

Однако, после 2019 года скорость таяния ледника резко возросла, увеличившись в 16 раз. В период с 2019 по 2024 годы ледник терял уже 5,5 — 6,5 метров толщины в год, что вызывает серьезную обеспокоенность.

Исследование показало, что Перито-Морено становится не только тоньше, но и короче. С 2019 года в некоторых районах он отступил более чем на 800 метров, что свидетельствует о масштабности происходящих изменений.

Северная окраина: наибольшее отступление

Особенно значительное отступление произошло на северной окраине ледника. Это говорит о неравномерном таянии и влиянии различных факторов на этот процесс.

Данные радара указали на наличие большого скалистого хребта под конечной точкой ледника. Ученые предполагают, что именно благодаря этому хребту Перито-Морено сохранял стабильность до недавнего времени.

Ученые предупредили, что в скором будущем ледник может отступить от скалистого хребта и начнет таять еще быстрее. Это может привести к катастрофическим последствиям.

В настоящее время ледник разделяет Лаго-Архентино — крупнейшее пресноводное озеро в стране. По мере того, как лед истончается, вода придает ему большую плавучесть, увеличивая риск откалывания фрагментов.

В результате этого процесса от оконечности ледника все чаще откалываются фрагменты. Исследователи не исключили полного исчезновения ледника, что будет иметь серьезные последствия для окружающей среды и туризма.

Интересные факты о ледниках:

Ледники содержат около 70% пресной воды на Земле.

Ледники могут двигаться со скоростью от нескольких сантиметров до нескольких метров в день.

Ледники образуются в результате накопления и уплотнения снега.

Таяние ледников приводит к повышению уровня мирового океана.

Ускоренное таяние ледника Перито-Морено является еще одним ярким свидетельством негативного влияния глобального потепления на окружающую среду. Необходимо принять срочные меры для борьбы с изменением климата, чтобы сохранить этот уникальный природный объект для будущих поколений.