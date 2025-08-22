Тренировка, от которой сердце работает на пределе, а мышцы не успевают уставать
Когда тренировка может одновременно заменить и кардио, и силовую нагрузку? Такой подход существует, и называется он PHA — Peripheral Heart Action. Методика появилась ещё в середине прошлого века, но сегодня переживает второе рождение, потому что идеально подходит тем, у кого мало времени, но много амбиций в фитнесе.
Что такое PHA-тренинг
Суть проста: упражнения выстраиваются в круг, где чередуются движения на верхнюю и нижнюю часть тела. Например, сначала приседания, потом жим гантелей, затем выпады и снова — упражнение на руки или спину. В отличие от обычного кругового тренинга, где нагрузка может приходиться на схожие мышцы, здесь организм работает по принципу "верх-низ", что стимулирует более активное кровообращение.
Фитнес-эксперт Ноам Тамир отмечает:
"Мы обычно используем базовые движения — присед, становую тягу, жим, тягу. Такой формат быстрее разгоняет кровь от сердца к периферии и помогает сжигать больше калорий".
Почему этот метод работает
PHA-тренинг одновременно развивает силу и выносливость. При минимальных паузах между упражнениями пульс остаётся высоким, а мышцы получают качественную нагрузку. В результате:
- усиливается жиросжигающий эффект,
- появляется "послесжигание" — калории тратятся даже после тренировки,
- мышцы устают медленнее, потому что разные группы работают поочерёдно.
Научные данные подтверждают: в исследовании European Journal of Applied Physiology (2014) PHA показал более заметное улучшение аэробной выносливости, чем популярные HIIT-занятия.
Главные преимущества
- Экономия времени — тренировка совмещает кардио и силовую работу.
- Меньше усталости — мышцы получают микропаузу благодаря чередованию.
- Поддержка сердца и сосудов — циркуляция крови улучшается, нагрузка распределяется равномерно.
- Гибкость — можно менять упражнения, веса и количество повторов под свои цели.
Как внедрить в свой план
Эксперты рекомендуют практиковать PHA 3-4 раза в неделю, оставляя хотя бы 48 часов для восстановления мышц. В свободные дни подойдут прогулки, пробежки, йога или плавание.
Пример простого круга для среднего уровня:
- прыжковые приседания — 4 подхода по 6 повторов,
- отжимания от скамьи с хлопком — 4х6,
- гоблет-присед с гирей — 3х8,
- жим гантелей лёжа — 3х8,
- приседания с собственным весом — 3х10,
- классические отжимания — 3х10,
- выпады назад — 3х10 на каждую ногу,
- жим гантелей вверх с поворотом — 3х10.
Такой комплекс занимает около 30-40 минут, но по эффективности легко конкурирует с часом обычного фитнеса.
Интересный факт
Методика PHA была разработана доктором Артуром Стейнхаусом ещё в 1940-х годах как способ улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Сегодня её активно используют не только в фитнесе, но и в программах реабилитации.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru