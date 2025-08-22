Тренировка, от которой сердце работает на пределе, а мышцы не успевают уставать

Когда тренировка может одновременно заменить и кардио, и силовую нагрузку? Такой подход существует, и называется он PHA — Peripheral Heart Action. Методика появилась ещё в середине прошлого века, но сегодня переживает второе рождение, потому что идеально подходит тем, у кого мало времени, но много амбиций в фитнесе.

Что такое PHA-тренинг

Суть проста: упражнения выстраиваются в круг, где чередуются движения на верхнюю и нижнюю часть тела. Например, сначала приседания, потом жим гантелей, затем выпады и снова — упражнение на руки или спину. В отличие от обычного кругового тренинга, где нагрузка может приходиться на схожие мышцы, здесь организм работает по принципу "верх-низ", что стимулирует более активное кровообращение.

Фитнес-эксперт Ноам Тамир отмечает:

"Мы обычно используем базовые движения — присед, становую тягу, жим, тягу. Такой формат быстрее разгоняет кровь от сердца к периферии и помогает сжигать больше калорий".

Почему этот метод работает

PHA-тренинг одновременно развивает силу и выносливость. При минимальных паузах между упражнениями пульс остаётся высоким, а мышцы получают качественную нагрузку. В результате:

усиливается жиросжигающий эффект,

появляется "послесжигание" — калории тратятся даже после тренировки,

мышцы устают медленнее, потому что разные группы работают поочерёдно.

Научные данные подтверждают: в исследовании European Journal of Applied Physiology (2014) PHA показал более заметное улучшение аэробной выносливости, чем популярные HIIT-занятия.

Главные преимущества

Экономия времени — тренировка совмещает кардио и силовую работу.

Меньше усталости — мышцы получают микропаузу благодаря чередованию.

Поддержка сердца и сосудов — циркуляция крови улучшается, нагрузка распределяется равномерно.

Гибкость — можно менять упражнения, веса и количество повторов под свои цели.

Как внедрить в свой план

Эксперты рекомендуют практиковать PHA 3-4 раза в неделю, оставляя хотя бы 48 часов для восстановления мышц. В свободные дни подойдут прогулки, пробежки, йога или плавание.

Пример простого круга для среднего уровня:

прыжковые приседания — 4 подхода по 6 повторов,

отжимания от скамьи с хлопком — 4х6,

гоблет-присед с гирей — 3х8,

жим гантелей лёжа — 3х8,

приседания с собственным весом — 3х10,

классические отжимания — 3х10,

выпады назад — 3х10 на каждую ногу,

жим гантелей вверх с поворотом — 3х10.

Такой комплекс занимает около 30-40 минут, но по эффективности легко конкурирует с часом обычного фитнеса.

Интересный факт

Методика PHA была разработана доктором Артуром Стейнхаусом ещё в 1940-х годах как способ улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Сегодня её активно используют не только в фитнесе, но и в программах реабилитации.