Опубликована сегодня в 22:01

Секс во время менструации: врачи назвали неожиданные плюсы

Гинеколог Илюхина рассказала о пользе секса во время менструации

Секс во время месячных может оказывать положительное влияние на самочувствие женщины. Об этом гинеколог Татьяна Илюхина написала в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные медицинского издания Healthline.

Облегчение боли

Во время оргазма организм вырабатывает эндорфины — естественные обезболивающие. Это помогает снизить интенсивность менструальных спазмов и сделать состояние комфортнее.

Более лёгкая и короткая менструация

Илюхина отметила, что при оргазме матка сокращается, и её содержимое выводится быстрее. В результате менструация может проходить короче и переноситься легче.

Дополнительные плюсы

  • интимная близость помогает справиться с мигренью;

  • при умеренных выделениях менструальная кровь может выполнять функцию естественной смазки.

Итог

  • Секс во время менструации может уменьшить боль и ускорить её течение.

  • Оргазм способствует выработке эндорфинов и сокращению матки.

  • Дополнительно он помогает облегчить мигрень и делает интимный контакт комфортнее.

