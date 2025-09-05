Секс во время менструации: врачи назвали неожиданные плюсы

Секс во время месячных может оказывать положительное влияние на самочувствие женщины. Об этом гинеколог Татьяна Илюхина написала в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные медицинского издания Healthline.

Облегчение боли

Во время оргазма организм вырабатывает эндорфины — естественные обезболивающие. Это помогает снизить интенсивность менструальных спазмов и сделать состояние комфортнее.

Более лёгкая и короткая менструация

Илюхина отметила, что при оргазме матка сокращается, и её содержимое выводится быстрее. В результате менструация может проходить короче и переноситься легче.

Дополнительные плюсы

интимная близость помогает справиться с мигренью;

при умеренных выделениях менструальная кровь может выполнять функцию естественной смазки.

Итог