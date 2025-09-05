Секс во время менструации: врачи назвали неожиданные плюсы
Секс во время месячных может оказывать положительное влияние на самочувствие женщины. Об этом гинеколог Татьяна Илюхина написала в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные медицинского издания Healthline.
Облегчение боли
Во время оргазма организм вырабатывает эндорфины — естественные обезболивающие. Это помогает снизить интенсивность менструальных спазмов и сделать состояние комфортнее.
Более лёгкая и короткая менструация
Илюхина отметила, что при оргазме матка сокращается, и её содержимое выводится быстрее. В результате менструация может проходить короче и переноситься легче.
Дополнительные плюсы
-
интимная близость помогает справиться с мигренью;
-
при умеренных выделениях менструальная кровь может выполнять функцию естественной смазки.
Итог
-
Секс во время менструации может уменьшить боль и ускорить её течение.
-
Оргазм способствует выработке эндорфинов и сокращению матки.
-
Дополнительно он помогает облегчить мигрень и делает интимный контакт комфортнее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru